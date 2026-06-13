Se vislumbran pocas posibilidades de subas en los precios del maíz

Lentamente, en las próximas semanas, los productores avanzarán con la planificación de la campaña de maíz 2026/27. Para ellos, no hay señales de subas importantes en las cotizaciones en los próximos meses. En Sudamérica está terminando la campaña de Brasil, con perspectivas de una buena safrinha, con lo que se podría alcanzar 137M/t, un volumen similar al del año anterior y que coquetea con los máximos históricos. En la Argentina también se registran satisfactorios rindes en los cultivos de primera y en los tardíos, con estimaciones de 63-64M/t. En Estados Unidos, si bien hay una caída del 5% en el área sembrada, el estado de los cultivos y los pronósticos climáticos favorables determinan que las últimas estimaciones se ubiquen en 406M/t. Este volumen sería 26M/t menor al de la campaña anterior, pero configuraría la segunda cosecha más alta de la historia. “Hay mucho maíz en el mundo, con perspectivas de que se siga produciendo mucho, la que permite operar con comodidad a los compradores. Por estas razones, los precios de Chicago están bajos, tanto en el disponible como en las posiciones futuras”, observa Sebastián Olivero, analista de la corredora StoneX.

En el mercado interno, todavía falta cosechar más de la mitad del maíz y, de cara a la próxima campaña, los productores están preocupados por el costo de los fertilizantes, que si bien bajaron un poco, siguen estando en una relación incómoda respecto del grano, si el precio del maíz no mejora. Tampoco hay muchas operaciones para la época de cosecha. “Para entrega en abril de 2027 se han cerrado muy pocos negocios, a 185 dólares por tonelada, y se ofrecen puts con un precio de ejercicio de 180 dólares y un costo de 6 dólares”, afirma Olivero. En síntesis: hacia adelante no se ven muchas posibilidades de mejoras importantes en las cotizaciones del maíz, que enfrenta un mercado muy bien abastecido. No obstante, los productores deberían estar atentos a fines de junio-julio, durante la polinización del cultivo, y tomar alguna posición si el mercado climático norteamericano diera alguna oportunidad”, aconseja el experto. “Falta mucho para la cosecha en el otoño de 2027, pero, en un contexto mundial de abundancia del maíz, no tomar ninguna cobertura hasta el momento de la entrega puede ser peligroso para la economía de los agricultores”, alerta.