“Veíamos un potencial muy grande”: se pusieron a fabricar un producto en auge y buscan expandirse a Brasil y Paraguay

POSADAS.- La empresa Agrosustentable, radicada en el Parque Industrial de Posadas, todavía no cumplió un año de producción y ya está encarando reformas para ampliar las líneas de producción. “No damos abasto, vendemos todo lo que producimos y proyectamos seguir creciendo”, dijo a LA NACION, Matías Imperiale.

Imperiale es un ingeniero agrónomo de 34 años que trabajó en Nidera y hace ocho años se unió a dos socios, Joaquín Basante y Oscar Arellano, para empezar a producir bioinsumos buscando subirse a la tendencia de la producción orgánica, con certificaciones y también al reemplazo gradual de los agroquímicos por este tipo de productos orgánicos.

En el Parque Industrial de Posadas tienen tres naves con un laboratorio, oficinas y una línea de producción (con un reactor) donde producen dos productos con los que están “evangelizando” gradualmente a cientos de pequeños productores misioneros de té, yerba mate, tabaco, hortalizas y otras producciones que en la mayoría de los casos se hacen en pequeños predios no mayores a las 50 hectáreas. Además, realizaron un acuerdo con el Ministerio del Agro por el cual distribuyen sus productos a pequeños productores en toda la provincia y luego van monitoreando cuáles son sus necesidades. El Gobierno de Misiones auspició la radicación de la empresa buscando generar alternativas a los agroquímicos. El año pasado se comenzó a debatir un proyecto de ley para erradicar los agroquímicos en un lapso de dos años y reemplazarlos por este tipo de productos. El proyecto no se llegó a sancionar por la resistencia de muchos productores que advirtieron que no había alternativas como para cumplir con la eliminación tajante de los agroquímicos.

La nave principal de Agrosustentable en el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas, junto al puerto que acaba de reactivarse tras 45 años

“Tenemos dos productos principales, uno se llama Biofert GTG y es un fertilizante de acción bioestimulante, con ese producto entramos a Misiones”, señala Imperiale, quien vive en Buenos Aires donde la firma también tiene otra planta (en la localidad de Luis Guillón), pero va y viene permanentemente. “Después tenemos un insecticida acaricida natural orgánico y luego tenemos un complejo de microorganismos que tienen acción bioestimulante que son bacterias promotoras del crecimiento vegetal y por último un fitorregulador que se aplica para el tabaco”, señala.

Planes de expansión

Para el director operativo de la firma, el plan comprende hacerse fuerte en Misiones y luego empezar a enviar productos al resto del NEA, al Cuyo y también a Paraguay y Brasil. La planta en Misiones está ubicada casi sobre el río Paraná, con la ciudad de Encarnación enfrente, la capital del departamento de Itapúa, considerado la pampa húmeda del vecino país. Es una zona netamente de soja con presencia de firmas como Bunge, Nidera, Cargill (se instaló en 1978 en Paraguay), Dreyfus, ADM y otros grandes. Casi a diario se ven pasar frente al Parque Industrial de Posadas los convoy paraguayos de barcazas cargadas de grano. En la zona funcionan tres puertos sojeros.

“Tenemos la licencia para producir ahí y estamos pensando también en Brasil donde el sector agrícola es muy fuerte en los estados vecinos”, señala Imperiale. Es que Misiones está enclavado entre las dos zonas agrícolas por excelencia de los países vecinos. En el caso de Brasil, son los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, los tres tienen límites con Misiones. “Creemos que con nuestros productos podemos entrar en esos mercados y competir muy bien”, dice el joven ejecutivo.

El té es otro de los cultivos intensivos en los que la empresaencontró un mercado muy viable, porque además suele producirse con certificaciones internacionales. Misiones exporta el 95% del té que produce y explica la casi totalidad de este cultivo que en 2023 cumple 100 años en el país

Por ahora, la firma Agrosustentable se está concentrando en los cultivos intensivos, pero también planea pasar a los cultivos extensivos y ya tiene ventas, desde su filial de Buenos Aires, a clientes de la pampa húmeda. “La particularidad que tiene Misiones es que hay muchos pequeños productores, creo que Misiones es única en ese sentido, aunque no conozco todas las provincias”, explica. “Le ponen mucho trabajo a la agricultura, para producir horticultura, yerba, té, tabaco. Pudimos entrar con un equipo técnico a campo muy fuerte tratando de explicar y dar capacitación y llegar a los productores de esa manera”, cuenta.

Uno de los cuellos de botella que ven en la firma para el desarrollo de bioinsumos son los tiempos que tarda el Senasa para aprobar los nuevos productos. “Tienen una sola persona para realizar toda esa revisión y aprobación y se demora mucho tiempo”, explica.

Matías Imperiale es cofundador y director operativo de la compañía

“Nos instalamos en esta provincia porque veíamos un potencial muy grande en lo que era la producción sustentable, orgánica, y decidimos estar acá para poder expandir al NEA, NOA y otros mercados como la zona de Cuyo, con la vid y el olivo. Pero además, estar en el Parque Industrial nos da proyecciones muy grandes con el mercado exterior con Brasil y Paraguay muy cerca de acá”, detalla el cofundador de la firma.