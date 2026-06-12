“Mi intendente, ¿dónde está el hambre?”: detuvieron a tres sospechosos tras un resonante caso de un delito que viralizó un productor

Luego de que el martes pasado el productor ganadero Hernán Carbajales ingresara al municipio de General Acha, en La Pampa, con parte de una media res de una vaca al hombro para reclamar respuestas luego de sufrir un nuevo hecho de abigeato en su establecimiento Peñi Hue, ayer la policía local realizó allanamientos cuyo resultado fue de tres detenidos y un prófugo.

Según medios locales, hubo un gran operativo policial con efectivos de la comisaría local, personal de la Unidad Regional III e integrantes del Grupo Especial de Operaciones de Santa Rosa. Además participaron agentes de la Coordinación Provincial de Seguridad Rural y de Seguridad Rural de General Acha.

Según La Arena, fue la Justicia quien autorizó estos allanamientos. “Durante los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos restos de carne vacuna, prendas de vestir con manchas presuntamente hemáticas, armas y municiones”, informaron.

Le faenaron una yegua y una vaca, y llevó los restos a la Municipalidad de General Acha

Días atrás el productor denunció que una vaca le había sido carneada dentro de su campo y los responsables solo se llevaron algunos cortes. El caso tuvo un agravante adicional: el animal estaba preñado.

Lejos de limitarse a realizar una denuncia formal, Carbajales decidió trasladar parte de los restos hasta la sede municipal para visibilizar la situación y exigir respuestas de las autoridades. Mientras recorría las instalaciones con los restos del animal sobre sus hombros, pidió ser atendido por el intendente de General Acha, Abel Sabarots (UCR), que nunca lo recibió.

En un video que se viralizó, se lo observa al productor visiblemente molesto y con un discurso dirigido tanto a las autoridades como a quienes supuestamente justifican este tipo de delitos bajo argumentos vinculados a la necesidad económica: “Esto es hambre. ¿Dónde está el hambre?”.

La frase fue repetida varias veces durante su reclamo. “Quiero que me diga, mi intendente, ¿dónde está el hambre?”, expresó. El productor cuestionó además lo que definió como intentos de relativizar o minimizar este tipo de hechos. “Qué tanta politiquería barata”, afirmó.

Su enojo también apuntó al esfuerzo económico que implica sostener una actividad productiva que luego resulta afectada por este tipo de delitos. “Porque los pelotudos pagamos las guías para que todo este circo funcione”, sostuvo.

Durante la protesta recordó que el animal faenado estaba gestando una cría. “Esta vaca estaba preñada y la mataron ayer”, dijo. A continuación reiteró su pedido de mantener una audiencia con el jefe comunal: “Así que quiero hablar con el intendente”.

El productor ganadero Hernán Carabajales cargó una vaca faenada al hombro y fue a reclamar al municipio

En diálogo con LA NACION, Carbajales contó que el episodio que lo llevó a ingresar al municipio con los restos de la vaca fue la culminación de varios días de impotencia y bronca. Según relató, el mismo fin de semana también sufrió la pérdida de una yegua criolla pura que estaba próxima a parir.

“No es la primera vez que nos sucede. En menos de 24 horas me mataron también una yegua criolla pura a punto de parir”, afirmó. El productor explicó que el sábado por la mañana encontró al animal faenado dentro del establecimiento y que, mientras recorría el campo, escuchó disparos que más tarde relacionaría con la vaca hallada días después.