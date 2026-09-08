“Al criador le está yendo muy bien”: volaron los precios de los toros por el gran momento de la ganadería

Según un análisis de Rosgan, elaborado a partir de datos de movimientos de hacienda del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de referencias de remates realizados en las últimas semanas, durante 2026 aumentó la cantidad de animales destinados a reproducción. Entre enero y agosto se trasladaron cerca de 530.000 animales con ese objetivo, un 22% más que en igual período de 2025.

Los datos de ventas acompañan ese comportamiento. En julio y agosto, el precio promedio de los toros comercializados de las distintas razas y registros genéticos se ubicó en torno de los $9,9 millones frente a los $6,2 millones registrados un año atrás. La suba nominal alcanza así el 59% interanual, sin cambios significativos en la composición de la oferta.

Para Roque Cassini, productor y cabañero, este comportamiento responde a una decisión concreta del criador: aprovechar el buen momento de la ganadería para invertir y construir productividad futura. “Al criador le está yendo muy bien en el negocio y tiene perspectivas de que siga sí por varios años; y sabe que, para aprovechar esta coyuntura, tiene que invertir en genética”, sostiene.

Para Cassini, es aprovechar el buen momento de la ganadería para invertir y construir productividad futura

El comportamiento descripto se concreta en los remates de reproductores. El cabañero observa más participantes y una mayor puja por los ejemplares de calidad. “Se percibe más interés, hay mucha gente reteniendo y ampliando rodeos; se ven caras nuevas y los precios están sostenidos”, explica.

Costo accesible

Más allá de los precios nominales de los reproductores, es importante considerar cuánto representa la inversión genética dentro del negocio ganadero. El análisis de Rosgan detalla que, con un valor promedio del ternero de $6200 por kilo durante julio y agosto de este año, reponer un toro demandó alrededor de 1600 kilos de ternero. Un año atrás, cuando el ternero cotizaba a $3775 por kilo, se necesitaban 1656 kilos. Es decir, pese al aumento nominal del valor de los reproductores, el esfuerzo relativo para acceder a un toro mejorador se mantuvo prácticamente estable.

“Hoy la buena genética está al alcance de cualquier productor, grande, mediano o chico", dijo Cassini

“Hoy la buena genética está al alcance de cualquier productor, grande, mediano o chico. En la Argentina tenemos una oferta de toros abundante y de calidad; hay cabañas excelentes. Eso hace que podamos aspirar a seguir creciendo en exportaciones y que mantengamos bien abastecido al mercado interno”, afirma Cassini, cuya cabaña comercializa más de 800 reproductores por año.

Ganadería en expansión

El empresario considera que existen fundamentos para pensar que el actual ciclo favorable de precios ganaderos puede sostenerse. “La carne es la especialidad de la Argentina y tiene un gran reconocimiento internacional, que garantiza su demanda. Además, el crecimiento del consumo de otras proteínas permite que el mercado interno no esté desabastecido, lo que contribuye al equilibrio general del sistema”, apunta.

El último informe de Rabobank proyecta una caída del 2% en la oferta mundial de carne en el segundo semestre de 2026, con una producción que no crece en los últimos años al mismo ritmo que lo hace la demanda

En ese sentido, el último informe de Rabobank proyecta una caída del 2% en la oferta mundial de carne en el segundo semestre de 2026, con una producción que no crece en los últimos años al mismo ritmo que lo hace la demanda. La carne vacuna no alcanza y eso explica la reciente apertura de importaciones en Estados Unidos y el récord de exportaciones argentinas de proteínas animales entre enero y julio de este año, que alcanzaron 3464 millones de dólares, con un aumento del 35% respecto de 2025, según informó la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. Esa performance correspondió a carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina.

Con más productores reteniendo hacienda, ampliando rodeos y buscando aprovechar la mejora del negocio, el manejo y la genética vuelven a ocupar un lugar central. “Para las cabañas, el desafío es acompañar ese proceso con reproductores capaces de generar mejores resultados. Para los criadores, la oportunidad es transformar parte de la rentabilidad de hoy en mayor productividad para los próximos años, para seguir atendiendo al mercado interno y acceder a mercados externos cada vez más exigentes en la trazabilidad y en la calidad de carne”, desafía finalmente Cassini.