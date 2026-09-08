“Urgente tratamiento”: piden que el Senado apruebe el proyecto de biocombustibles que eleva los cortes obligatorios

Veinte entidades vinculadas con la agroindustria, la producción y los biocombustibles reclamaron al Senado de la Nación el “urgente tratamiento” y la aprobación del dictamen del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que obtuvo despacho favorable la semana pasada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Entre los firmantes se encuentran bolsas de cereales y de comercio, cámaras empresarias, entidades de productores y organizaciones de las cadenas del maíz, la caña de azúcar y los biocombustibles.

En una carta dirigida a los senadores nacionales, las entidades solicitaron avanzar con el proyecto correspondiente al expediente S-809/26 y sus iniciativas vinculadas. “Nos dirigimos a ustedes en representación de las instituciones y cámaras abajo firmantes con el propósito de instar el urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria del dictamen favorable”, señalaron.

Para las organizaciones, el texto que salió de las comisiones “constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina”. Además, sostuvieron que el dictamen representa “un avance significativo” porque moderniza la normativa vigente e introduce una serie de modificaciones que consideran sustanciales.

En el documento, las entidades enumeraron los aspectos que, a su entender, convierten al dictamen en “un avance significativo que moderniza la normativa actual e introduce mejoras sustanciales”. En primer lugar, se refirieron al aumento de los porcentajes de mezcla obligatoria. “El incremento en los cortes obligatorios, establece metas más altas y progresivas de mezcla obligatoria tanto para el biodiesel como para el bioetanol en las naftas y el gasoil, maximizando el uso de insumos de origen agroindustrial sustentables”, señalaron.

Las organizaciones destacaron que la iniciativa elevará los porcentajes de mezcla de biodiésel y bioetanol EITAN ABRAMOVICH/AFP - AFP

El dictamen aprobado en comisión la semana pasada unificó siete proyectos y plantea modificar el régimen vigente con una suba progresiva de los cortes obligatorios. En biodiésel, el porcentaje se mantendría inicialmente en el 7,5% y subiría al 10% a los 12 meses de sancionada la ley; en bioetanol, pasaría del 12% actual al 15% en el mismo plazo. Además, el texto establece un esquema de transición para las pymes de biodiésel no integradas hasta fines de 2035 y abre una porción creciente del mercado a la competencia entre empresas integradas y no integradas.

Otro de los puntos destacados por las organizaciones fue el aporte que, según señalaron, tendría el nuevo régimen en materia ambiental y de transición energética. “Reducción de emisiones y compromiso ambiental: Consolida el rol de los biocombustibles como una herramienta efectiva para la descarbonización del transporte, alineando al país con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética”, observaron.

También hicieron referencia a los efectos que tendría una mayor participación de los biocombustibles sobre las características de las mezclas que se comercializan en el mercado interno. “Mejor calidad en los combustibles: La integración de un mayor porcentaje de biocombustibles optimiza el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas en el mercado local”, mencionaron.

Patricia Bullrich, senadora de LLA

En otro de los apartados, las entidades pusieron el foco en las oportunidades que, según plantearon, abre el proyecto para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y mercados. “Innovación y tecnología: el proyecto ofrece asimismo perspectivas de crecimiento con un mercado libre (autos flex, kits, estaciones de servicio de etanol), mayores cortes provinciales en bioetanol y biodiésel, 15 años de previsibilidad de inversiones, nuevos productos en el mercado como el SAF o el biocombustible marítimo entre otras innovaciones. La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer”, describieron.

La carta también incluyó como uno de los puntos centrales el “impacto favorable en precios y economía regional”. De acuerdo con las entidades, el proyecto “promueve un esquema competitivo en la oferta de combustibles que cuida el bolsillo del consumidor final, al mismo tiempo que fomenta la inversión, el empleo federal y la agregación de valor en origen”.

Tras enumerar esos argumentos, las organizaciones hicieron un pedido concreto al Senado: “Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a los integrantes de la H. Cámara de Senadores de la Nación otorgar pronto tratamiento sobre el recinto a este dictamen para su sanción definitiva”.

La presentación lleva las firmas de Barbechando; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Centro Azucarero Argentino; Cámara de Alcoholes; Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); Cámara de Bioetanol de Maíz; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Cañeros Unidos del Este; Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); Centro de Exportadores de Cereales (CEC); Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro; Maizar; Unión Cañeros Independientes de Tucumán; Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta; y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.