“Al límite del abismo”: el duro mensaje de una productora a los gobernantes y candidatos

escuchar

Vanesa Padullés Igoillo, productora y presidenta de Coninagro Córdoba, entidad que agrupa al cooperativismo rural de esa provincia, escribió una sentida carta para los gobernantes y candidatos, titulada “Incertidumbre, malas cosechas, voracidad fiscal y aun así … esperanza”.

En primer lugar, en la misiva se preocupa por la situación actual del país y hace una vinculación con la sequía.

“La falta notoria de un rumbo de país, planificado y llevado a la acción, que nos conduzca hacia un futuro mejor con desarrollo, educación, sostenibilidad económico-ambiental e inclusión queda cada vez más al descubierto por indicadores que -tristemente- como el alto índice de pobreza de nuestra población, cuán lejos estamos de esa realidad”, dice.

“Esa falta de visión sin rumbo cierto agrega con las decisiones reactivas del Gobierno -de parche tras parche en las políticas económicas- más incertidumbre, lo que no contribuye en la seguridad jurídica y económica de las decisiones que debemos tomar los productores agropecuarios como así otros integrantes de la cadena para seguir produciendo de cara a la próxima campaña y las altas inversiones que deben afrontar para ponerla en marcha, más tan castigados real y emocionalmente tras pasar este tremendo impacto climático de la sequía”, agrega.

La dirigenta fustiga las intervenciones que pesan sobre la actividad. “Todo esfuerzo de progreso se ve amedrentado por precios distorsionados sin referencias reales de mercado ante los diferentes tipos de cambios (manipulados, anunciados, demora en ponerlos en marcha, etc) que no están pensados para mejorar la situación real de la producción contemplando sus necesidades sino sólo con fines recaudatorios no tiene en cuenta los efectos colaterales que provoca ese manoseo en otras variables económicas y producciones”, expresa.

Hay fuertes pérdidas por la sequía LUIS ROBAYO - AFP

Luego alerta: “La suba de costos por esos mismos tipos de cambio, escenarios de inestabilidad y la presión impositiva asfixiante que -ante una voracidad fiscal sin límite- lejos de propulsar las empresas rentables para ser sostenibles en el tiempo económica, social y ambientalmente, nos pone a todos al límite del abismo, tirando por allí también toda inversión y esfuerzo anterior de campañas realizadas con alto costo de difusión -como por ejemplo- para aumentar exportaciones o la importancia de la nutrición de suelos”.

También pone la lupa sobre los anuncios del Gobierno en el actual contexto. “Presionados por la baja rentabilidad que nos generaron apropiándose por años de nuestra renta, no nos permitieron los ahorros suficientes para hacer frente a una contingencia climática como esta de la forma que hubiésemos sabido hacerlo, y hoy nos ponen en esta situación denigrante de mendigos de ayuda en financiamiento, donde la letra chica de anuncios grandilocuentes para titulares de diario hacen gran parte de lo prometido inalcanzable más las demoras en la implementación, a veces lo transforman en absurdos paliativos. Siempre nivelando para abajo, sometiendo a la población a su torpe y mal intencionada manipulación populista”, indica.

Entre otros puntos, pide al Gobierno y a la oposición “tomar nota de lo que acontece y lo que acontecerá tras esta sequía histórica”. Y señala: “Tomarán real dimensión lo que significaba que el 25% del PBI Argentino lo aporte el campo y sus implicancias en la vida de los argentinos en general y de cada una de las poblaciones del interior donde recaen los beneficios directos e indirectos de su desarrollo económicos”.

Sobre el final pide a gobernantes y candidatos “responsabilidad”. Indica: “Esperanzados y resilientes como nosotros estamos al iniciar la nueva campaña pase lo que pase, con posibilidad que las semillas con buena genética implantadas se transformen en cuantiosos frutos a la cosecha, así los invitamos a ver el futuro, pero también con la misma responsabilidad, madurez y eficiencia con que la cuidamos al igual que nuestros suelos, deseamos que ustedes lo hagan de verdad con Argentina y todos sus ciudadanos”.

LA NACION