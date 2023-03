Alberto Fernández habló del campo solo la parte que le convino y se lo hicieron notar

escuchar

En una de las peores campañas agrícolas de la historia, debido a la sequía y a un contexto donde las retenciones y la brecha cambiaria siguen hundiendo la economía de los productores, en la parte que se refirió al campo en la apertura de sesiones ordinarias el presidente Alberto Fernández se limitó a hablar de buenas noticias pasadas sobre el sector, como el incremento de las exportaciones. Que no son específicamente un mérito del Gobierno, sino más bien de los productores y los precios internacionales. Mencionó la sequía, pero no dijo nada, más allá de algunas medidas ya anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre qué hará para darle soporte a quienes terminarán en quebranto y no tendrán recursos para encarar el próximo ciclo agrícola. No se solidarizó con ellos. Harán faltan más de US$10.000 millones para sembrar en la nueva campaña, monto que equivale como mínimo a la pérdida por la sequía.

“En cuanto al sector agropecuario, el año cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa que en mayor o menor medida viene afectando la producción de trigo, cebada, soja y maíz. Ante estas dificultades climáticas, el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores más afectados, como lo hacemos con todos los sectores de nuestra economía”, señaló el mandatario.

Luego, amplió: “No obstante, las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord. Se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y otros cultivos. En la campaña 2021-2022 el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas, un récord histórico”. Este año, en tanto, quedó área sin cubrir por la sequía.

Ayer, en una asamblea en Villa Consitutución, el campo le dio un plazo hasta el lunes 13 al Gobierno para que exima impuestos y se suspendan juicios y embargos para ayudar a los productores.

En 2022, la liquidación de divisas de la agroexportación se ubicó en US$40.438.170.941, un 22% más que en 2021 y un nivel récord. Más que por una expansión significativa de la producción, ya que el ciclo pasado también estuvo impactado por la sequía y el volumen de soja está estancado, eso se logró por los buenos precios internacionales de los granos y subproductos, que han sido generosos, salvo durante el primer tiempo de la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Me extraña que el presidente haya dedicado tan pocos minutos de su discurso al sector más federal que tiene nuestro país y uno de los pocos que puede contribuir a sacarnos de la crisis que atravesamos como sociedad”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Los instrumentos que puso a disposición el Estado para mitigar los efectos de la sequía, no llegaron a los productores”, agregó.

“Hablar de récords productivos no es mérito del gobierno sino de los productores que, mas allá de las pésimas polítcas, de la tremenda seca que atravesamos y de una presion impositiva asfixiante, sesguimos invirtiendo y trabajando sin tener un horizonte claro”, remarcó Pino.

Muy general, luego el mandatario dijo que “también se registró crecimiento productivo, en carne bovina y porcina, que alcanzó niveles nunca antes visto”.

En carne vacuna, en efecto se llegó en valor a ventas al exterior por US$3424,2 millones, pero fue, de vuelta, por efecto de los precios internacionales del producto. Por el lado del volumen hubo una suba del 9,5%. La política de intervención en la carne, con la veda a la exportación para siete cortes populares y una suerte de “control” no escrito, impidieron una mayor salida en volumen. Para destacar, según el Ieral, en 2022 el Mercosur logró subir 16,4% sus exportaciones de carne y la Argentina, con un 18,8% de participación en las operaciones del bloque común, tuvo el registro más bajo de los últimos tres años.

La sequía golpea por igual a ganaderos y a agricultores Marcelo Manera - LA NACION

“Trabajamos con todas las economías regionales generando mejores condiciones para sus explotaciones y producciones”, dijo en otro tramo del discurso el jefe de Estado. En este sector, por ejemplo, Coninagro recientemente remarcó que el 90% de las economías regionales estaban en crisis. Sergio Massa prometió un dólar diferencial que nunca se implementó y medidas por el impacto de las heladas que fueron llegando con cuentagotas. Si bien durante el gobierno de Fernández hubo baja de retenciones a economías regionales, en el sector vienen pidiendo que la alícuota cero sea para todas.

Gasoil

El año pasado, para muchos productores fue dramático conseguir gasoil en plena recolección de la cosecha de granos gruesos y luego para sembrar el trigo. El faltante se empezó a corregir cuando el gobierno flexibilizó el corte con biodiésel, lo que permitió aumentar el volumen del combustible. Sin embargo, para Fernández no hubo problemas, ya que dijo: “En 2022, a pesar de la brutal alza de los precios internacionales en la energía nadie se quedó en nuestro país sin gas o sin combustibles. Argentina siguió trabajando y produciendo”.

Fernández reclamó por la ley de la agroindustria Aníbal Greco - LA NACIÓN

Entre otros temas, el mandatario habló de los trenes, donde dijo que se logró un récord de carga transportada con 8,5 millones de toneladas con los trenes que administra el Estado. También se detuvo a hablar de la hidrovía, donde remarcó: “Impulsamos el desarrollo de la Hidrovía, la Vía Navegable Troncal, a través de la creación del Ente Nacional de Control y Gestión, integrando a su administración a las siete provincias argentinas costeras. Durante el primer año de la transición, el Estado obtuvo un saldo positivo de 29 millones de dólares para poder ejecutar obras en la ruta por la que circula más del 80% de las exportaciones argentinas y que impacta en 4500 buques oceánicos al año”.

En 2022, en el Congreso Fernández se mostró esperanzado de que se tratara una ley de promoción a la agroindustria que tenía el respaldo privado. Eso no ocurrió el año pasado y el mandatario incluyó el tema en las últimas sesiones extraodinarias. Sin embargo, el tema no se trató porque quedó opacado por la embestida del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, Fernández pidió no condicionar “la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando” y, entre otras iniciativas, habló de la promoción de la agroindustria.