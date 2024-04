Diputados: el kirchnerismo no logró el quorum para debatir en el recinto el financiamiento educativo e inncomodó a la oposición dialoguista

Escuchar

El pedido de sesión especial de Unión por la Patria (UxP) para discutir proyectos vinculados al financiamiento de la universidad pública, la vigencia del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y la movilidad jubilatoria puso contra las cuerdas a un sector de la oposición dialoguista. Tan solo 24 horas después de la multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública, a la que asistieron referentes de UCR y Hacemos Coalición Federal, en estas bancadas solo una porción de diputados estuvo dispuesto a sentarse en sus bancas y, finalmente, no se llegó al quorum.

Con cinco legisladores menos de los necesarios para abrir el debate en mayoría, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión tras negarse a otorgar 15 minutos de tolerancia. Fue a pesar del reclamo de la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard, quien le recordó al riojano que estaba rompiendo con un “acuerdo consuetudinario que se respeta hace más de diez años”. Después del horario reglamentario se sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, así como Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR, y lograron sentar 125 voluntades.

“Desde el año 2009 se tienen en cuenta 15 minutos de tolerancia por sobre la media hora. Esto fue respetado por Julián Dominguez, por Emilio Monzó, por todos los que lo precedieron a usted en la presidencia. Y tiene una razón de ser: que esta ciudad es muy caótica y cuando hay voluntad de convocar se tiene en cuenta esta situación de que por ahí cuesta llegar”, explicó Gaillard.

El kirchnerismo logró reunir 125 diputados Gonzalo Colini

“Hay un plan para que este recinto esté siempre cerrado. Tenemos que tener el coraje necesario para convocar a otros, sin banderías políticas, para que este recinto se mantenga abierto para defender los derechos de los argentinos. Sigamos generando las condiciones para que los argentinos tengan la respuesta que están buscando”, sumó Germán Martínez, líder del bloque de UxP durante el debate en minoría. De su tropa de 99 diputados, solo el correntino Jorge Romero estuvo ausente.

Uno de los discursos más duros fue el del radical Fernando Carbajal (Formosa). Si bien destacó la “corrección política” de la oposición, advirtió: “Va siendo hora que le hagamos entender que la legitimidad democrática está asentada en el Congreso de la Nación y no en el Poder Ejecutivo”. Y concluyó: “La UCR es un orgulloso sostenedor de las banderas de la educación pública y no vamos a ceder. No nos van a correr con las auditorías”.

La razón detrás de la decisión de una porción de legisladores amigos de no bajar al recinto tuvo que ver, en parte, con evitar empastar la conversación con la Casa Rosada en medio de un minucioso punteo de la nueva “ley de Bases” y el pacto fiscal. Además, eludieron mostrarse con el kirchnerismo y hacerles el juego en su rol de oposición dura.

Victoria Tolosa Paz, de UxP, calificó esta conducta de “irresponsabilidad absoluta”. Criticó a quienes ayer se manifestaron en la marcha universitaria, pero que hoy no asistieron a la sesión especial. “Fueron elegidos por el pueblo para defender al pueblo, no lo olviden”, sentenció a través de X.

133 diputados y diputadas ausentes en el recinto.



No bajaron a dar quorum para tratar, entre otros temas, la financiación de las universidades y restitución del FONID.



Pasó lo que dijimos que iba a pasar... pic.twitter.com/HQoUeSqKVQ — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 24, 2024

“La marcha fue lo suficientemente contundente y fue de la gente. Nadie se la tiene que apropiar y el gobierno tiene que entender su importancia”, subrayó el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había anticipado a LA NACION que no aportaría al quorum para la sesión solicitada por UxP. Por el contrario, sus colegas de bloque, Esteban Paulón y Mónica Fein, del Partido Socialista, estuvieron presentes. Lo mismo los cordobeses Juan Brugge y Natalia De la Sota. Esta última enfatizó: “Son temas importantes y que hay que dar la discusión”.

Según pudo saber este medio, un referente de Hacemos Coalición Federal propuso al kirchnerismo postergar la convocatoria de la sesión para después del debate de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. La fecha que se barajó fue el 8 de mayo, con la idea de que para ese momento la ley ómnibus bis ya haya superado el ripio de Diputados. Sin embargo, UxP quiso llevar al recinto la épica de la movilización universitaria y se rehusó a modificar su cronograma.

Aporte radical

El radicalismo, partido que presenta una fuerte militancia universitaria y tiene en su agenda la defensa de la educación pública, aportó 14 legisladores al quorum, de un bloque de 34. Siete diputados del sector más intransigente, ligado con Facundo Manes, y seis referentes del espacio del senador Martín Lousteau y el vicerector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Además del neurólogo, estuvieron Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti; Pablo Juliano; Marcela Coli; Pedro Galimberti; Marcela Antola;y Fernando Carbajal. De Evolución, en tanto, dieron el presente Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta; Carla Carrizo; y Manuel Aguirre. Se les sumó, además, Fabio Quetglas, quien no se referencia con ninguno de estos dos sectores, pero sostiene una nutrida agenda educativa.

En reunión de bloque, la UCR discutió su presencia en el recinto esta mañana, donde muchos correligionarios mascullaban bronca por la apropiación del kirchnerismo de una consigna propia. “No queremos correr de atrás”, repetían.

Los santacruceños, Sergio Acevedo y José Luis Garrido, fueron de los primeros en aportar al quorum. Ambos responden al gobernador Claudio Vidal, quien sostiene un enfrentamiento con el Presidente por el recorte de financiamiento en las represas Néstor Kirchner y Cepernic, así como por la posibilidad de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, que impulsó la sesión especial Gonzalo Colini

El bloque liderado por el santafecino Germán Martínez presentó un pedido de sesión especial para esta mañana a las 11. “El financiamiento de las universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las jubilaciones no pueden esperar”, indicaron en un mensaje publicado en la red social X junto al detalle del temario a tratar, remitido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El temario reúne iniciativas del bloque peronista, pero también de la UCR, los partidos provinciales y las distintas vertientes de Hacemos Coalición Federal. Ninguna de ellas tiene dictamen de comisión, por lo que se hubiesen necesitado los dos tercios de los votos para aprobarlos.

No obstante, en el kirchnerismo esperaban por lo menos lograr el emplazamiento de las comisiones correspondientes para que traten los temas en debate. Una de ellas es la de Presupuesto, que preside José Luis Espert, fiel lader de Javier Milei, quien no pareciera querer acelerar el debate de los proyectos de actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria para cuidar el objetivo libertario llegar al déficit cero.