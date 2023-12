escuchar

Los incrementos de más del 40% que tuvo la carne vacuna en los últimos días, en medio de la devaluación, “no fueron convalidados por el consumidor”, según coincidieron fuentes consultadas por LA NACION. Vale recordar que se llegó a promedios de $8000 el kilo, según los cortes. Adelantaron que en los próximos días habrá bajas en las carnicerías y góndolas porque cayó el valor del ganado en pie.

El Mercado Agroganadero de Cañuelas [MAG] registró hoy la tercera jornada consecutiva con caídas. Tras las subastas de este miércoles, en esa plaza el Índice General [que considera todas las categorías de ganado] perdió un 8,41%, de $1293,612 a $1184,798, mientras que el Índice Novillo bajó un 6,030%, de $1428,567 a $1338,566. Por novillos se pagó $1400-1500 el kilo y novillitos hasta $1600 cuando la semana pasado se llegó a superar los $2100.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), explicó que el público no convalidó los precios que se acercaban a los $8000 por kilo de carne. Más allá de eso, agregó que el último fin de semana hubo carnicerías que no abrieron por los cortes de luz que se reportaron en diferentes lugares. “No se vendió nada y la carnicería que abrió facturó entre un 40% y 50% de lo que factura habitualmente un domingo. El público no convalidó los precios y por eso es que entró hacienda en cantidad. Entraron entre 10.000 y 12.000 cabezas, cada uno de los días [de mercado], y los precios bajaron”, explicó.

Las subas no fueron convalidadas por los consumidores Santiago Filipuzzi

De los más de $2000 por kilo de novillito vivo que alcanzó la semana pasada en promedio, hoy se pagaron $1400/$1500 y hasta 1600 pesos. “Eso ya se está trasladando a la carnicería”, afirmó.

Además, añadió que esta caída de precio del ganado “vino para quedarse”. “Veremos qué pasa entre enero y febrero [con la hacienda], pero no creo que en enero-febrero vaya a remontar el precio. Estos precios se van a pagar hasta fin de año, sin ninguna duda”, precisó.

El dueño de una cadena de supermercados coincidió en que la baja aún no se expresó en las góndolas. Prevé que el precio al público se refleje en el transcurso de los próximos días. “La baja aún no se expresó en los mostradores, hay que esperar a que se consolide. De todas formas, el impacto en los mostradores fue de un 40%. La hacienda pasó de valer $1000 a $2000, promedio, y recién hoy retrocedió a $1500. Hay que ver cómo se configura la baja”, dimensionó.

Un consignatario de hacienda que opera dentro del Mercado Agroganadero de Cañuelas opinó que “la devaluación le metió miedo” a la gente que compra hacienda en esa plaza concentradora, por lo que “habían salido a pagar algo que no lo valía”.

“Si valía $1000 el kilo, lo llegaban a pagar $2000. Esa devaluación del 100% para la hacienda no existía, por tanto, no se tradujo en el comercio. La gente se asustó de los precios que subieron en góndola. Y, los carniceros, ante la inminente devaluación, también aumentaron excesivamente los valores de la carne; quedó todo muy distorsionado”, opinó.

Los expertos advirtieron que lo que ocurrió la semana pasada fue una "especulación" en medio de la devaluación Santiago Filipuzzi

Según estimó la misma fuente, los valores para el ganado se van a establecer, en el equivalente en dólares, entre US$1,50 y US$1,60 el kilo.

“De ahí se desprenderán los cortes más caros y los cortes más baratos. Ahora, la gente se asustó y puso cualquier precio para no perder plata por las dudas, y terminó de explotar todo en la demanda, que no traicionó. No creo que el valor de la hacienda sea el valor que vimos estos días de $1400 y $1500 un novillo; tampoco creo que sea de $2000 o que el asado al público tenga que ir a $8000″, afirmó.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), recordó la situación de menor oferta que se dio últimamente y que llevó a los $2000 el kilo vivo.

“Ahora estamos muy abastecidos. De los $2000 pasamos a $1500 el kilo: eso se va a ver reflejado a partir de la semana que viene”, agregó y aclaró que los consumidores “no convalidaron los precios porque no los pueden pagar”.

El analista del mercado ganadero Víctor Tonelli coincidió que “lo que ocurrió la semana pasada obedeció a una expectativa enorme por políticas públicas y ajuste de dólar, que al final en billete quedó incluso abajo”.