“Alternativa drástica”: industriales citrícolas advierten por las restricciones de gas y podrían frenar operaciones

CÓRDOBA.- Hay problemas, por la baja de las temperaturas, con el servicio de gas natural en el norte del país. Desde la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) advirtieron su “preocupación” por “la falta de suministro de gas natural y la escalada desproporcionada de los costos energéticos” que ponen “en riesgo inminente la continuidad de la zafra y la campaña productiva 2026 en toda la región”.

También el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, le envió una nota a la Secretaría de Energía, en la que plantea que, aunque todavía “no se han registrado temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, resulta nuevamente el norte el principal damnificado”.

LA NACION consultó a la Secretaría a nivel nacional, a cargo de María Carmen Tettamanti, pero todavía no obtuvo respuesta. Abad sostuvo en la nota que le envió que la puesta en marcha de “cualquier medida vinculada” al abastecimiento energético debe contemplar “criterios de equidad federal y no profundizar “las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país”.

La comisión directiva de Acnoa señala que, después de las gestiones “de urgencia” impulsadas junto a la Provincia en mayo, “los compromisos de abastecimiento previstos para la zona norte del país se han visto gravemente resentidos por el nuevo reordenamiento energético nacional”. El comunicado añade que las industrias de Tucumán enfrentan “restricciones severas, habiendo ingresado las plantas procesadoras en un esquema de ‘rampa 0’, hasta nuevo aviso”.

En ese contexto, subrayan que la situación “obliga” a las industrias citrícolas a evaluar “la alternativa drástica de detener por completo sus operaciones, ya que la disponibilidad de Gas de Cuenca Norte, que se pudo conseguir en mayo” no es suficiente para sostener los procesos productivos”.

Los productores citrícolas añaden que “la actual política del país obliga hoy al sector productivo a volcarse al mercado internacional para adquirir Gas Natural Licuado (GNL)”, lo que representa “un impacto económico inviable: el precio internacional del GNL escaló hasta los US$24 por millón de BTU, cuadruplicando e incluso quintuplicando los costos del gas de red competitivo necesarios para sostener la actividad”.

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad Gobierno de Tucumán

En esa línea sostienen que, para el sector citrícola, procesar bajo estos precios internacionales de crisis representa “una pérdida pura que destruye la competitividad y resulta imposible de trasladar al precio final de nuestros productos de exportación. El freno total o parcial de la industria del limón paralizará las exportaciones y el ingreso de divisas en el momento más crítico de una zafra que es netamente estacional”.

Advierten que el impacto social será “inmediato y devastador, ya que afectará de manera directa a 50.000 trabajadores directos e indirectos; al tratarse de una actividad de temporada, la pérdida de la cosecha actual representa un daño económico que ya no podrá recuperarse en el resto del año”.

Acnoa solicita, “con extrema urgencia, la intervención efectiva de las autoridades nacionales, provinciales y de las distribuidoras energéticas para restablecer la capacidad firme asignada y asegurar tarifas razonables que impidan el cese de una actividad que es el motor económico del noroeste argentino”.

Otro pedido

A ese reclamo se sumó el cuestionamiento de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), que precisó su “profunda preocupación por las restricciones” y consideró que se trata de “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales”.

La Unión Industrial de Tucumán (UIT), que precisó su “profunda preocupación por las restricciones” y consideró que se trata de “una decisión que compromete la producción, el empleo y la competitividad de las economías regionales” fernando-font-18792

“Esta situación obliga a numerosas empresas a afrontar costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los U$S27 por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los U$S3″, añade la entidad.

El ministro Abad detalló que, según la información de la empresa Naturgy, Tucumán “se encuentra con restricción del 70% a la industria” y el miércoles se pasa “a ‘rampa 0′ que no es corte inmediato, sino que en un par de días estaremos en 0 gas, tiempo para evitar que se afecten equipos. La defensa de la industria tucumana, del empleo y del desarrollo productivo regional constituye una prioridad indeclinable para este Gobierno”.