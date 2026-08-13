Créditos: el financiamiento digital del campo creció un 40% y ocho de cada 10 préstamos ya se toman en dólares

En un contexto donde el acceso al crédito volvió a convertirse en una herramienta clave para sostener la producción, el financiamiento digital en el agro argentino dio un salto durante el primer semestre del año. Según la tercera edición del Informe Nera, la cantidad de operaciones realizadas por productores creció un 40% respecto del mismo período de 2025, impulsada principalmente por líneas en dólares, mejores condiciones financieras y una mayor adopción de plataformas digitales para financiar capital de trabajo e insumos.

Durante los primeros seis meses de 2026 se concretaron más de 13.000 operaciones por un valor cercano a US$750 millones, una suba del 40%, mientras que la empresa proyecta cerrar el año con US$1500 millones financiados, un crecimiento del 50% frente a los aproximadamente US$1000 millones registrados en 2025.

El relevamiento, elaborado sobre operaciones efectivamente realizadas dentro de la plataforma y no sobre encuestas o proyecciones, muestra además una fuerte consolidación del financiamiento en moneda estadounidense. Durante el semestre, ocho de cada diez operaciones (81%) se concretaron en dólares, una participación que aumentó 30 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Si se analiza el monto financiado, la participación de esa moneda asciende al 90%.

Marcos Herbín, CEO de Nera

“El primer semestre de 2026 confirmó que el productor elige crédito embebido con proveedores de manera directa. En un escenario de márgenes ajustados, contar con este tipo de herramientas para tomar decisiones más eficientes puede marcar la diferencia en la rentabilidad del negocio”, afirmó Marcos Herbin, CEO de Nera.

El informe también permite dimensionar el peso que tiene hoy el crédito en el negocio agropecuario. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productores invierten alrededor de US$30.000 millones por campaña entre agricultura y ganadería, mientras que el financiamiento bancario destinado a la actividad representa unos US$4500 millones.

Actualmente existen unas 250.000 explotaciones agropecuarias en el país y cerca de 39.000 productores mantienen deuda con el sistema bancario, que asciende a US$13.700 millones. Para Herbin, el potencial de crecimiento continúa siendo elevado. Comparó que mientras Brasil supera el 70% de crédito sobre el PBI, Paraguay se ubica por encima del 50% y Uruguay supera el 30%, la Argentina ronda apenas el 15%.

Actualmente existen unas 250.000 explotaciones agropecuarias en el país y cerca de 39.000 productores mantienen deuda con el sistema bancario, que asciende a US$13.700 millones Nera

“La oportunidad es muy grande. Más financiamiento se traduce en más inversión y más productividad para el sector. Creemos que la tecnología puede ayudar a que ese acceso sea más ágil y crezca”, sostuvieron en Nera.

Dijeron que marzo fue el mes de mayor actividad del semestre y concentró el 27% de todas las operaciones, favorecido por las líneas promocionales ofrecidas durante Expoagro y por condiciones financieras más competitivas. A ello también se sumó la incertidumbre internacional. “Parte del crecimiento de marzo estuvo relacionado con el conflicto en Medio Oriente. Hubo productores que decidieron asegurarse determinados insumos antes de que continuaran subiendo los precios, especialmente fertilizantes como la urea”, explicaron.

El predominio del financiamiento en dólares respondió principalmente a las tasas disponibles. Según el informe, las líneas en esa moneda ofrecen costos inferiores al 5% anual e incluso promociones que, en algunos casos, llegan al 0%, una alternativa atractiva para una actividad cuyos ingresos están mayoritariamente dolarizados. “Vemos que la adopción del financiamiento en dólares sigue consolidándose, muy traccionada por las condiciones competitivas que existen en esa moneda”, señalaron.

Sin embargo, también detallaron que las tasas en pesos comenzaron a mostrar una tendencia descendente. Durante los últimos 12 meses bajaron más de un 30% tanto en pesos como en dólares, e incluso la reducción supera el 60% respecto del pico registrado durante el proceso electoral de 2025, lo que podría impulsar nuevamente la demanda de financiamiento en moneda local.

Las diferencias también aparecen según la actividad. En agricultura, la mayor demanda de crédito se concentró en productos para protección y nutrición de cultivos, en semillas y fertilizantes. En ganadería, en cambio, el financiamiento se orientó a nutrición, mejora genética, invernada y retención de vientres. “Estamos viendo que el financiamiento en dólares funciona mucho más en agricultura que en ganadería. La agricultura tiene un flujo en dólares y la ganadería uno mucho más asociado a los pesos”, explicó Herbin.

Las tasas en pesos comenzaron a mostrar una tendencia descendente, durante los últimos 12 meses bajaron más de un 30% tanto en pesos como en dólares, e incluso la reducción supera el 60% respecto del pico registrado durante el proceso electoral de 2025 Nera

No obstante, consideró que la ganadería podría recuperar protagonismo si continúan mejorando las condiciones financieras en moneda local. “Con una tasa más baja en pesos la ganadería va a empezar a traccionar mucho más. Además, lanzamos créditos en dólares a cinco años para retención de vientres y compra de genética, con tasas cercanas al 5,5%”, indicaron.

Otro dato del documento es que el 54% de los créditos otorgados durante el semestre tuvo plazos de 12 meses, buscando que los vencimientos coincidan con la cosecha. Además, siguió creciendo el uso de granos como garantía: se utilizaron más de 260.000 toneladas, con el maíz (43%), la soja (40%) y el trigo (12%) como principales respaldos. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking de provincias con mayor utilización de la plataforma, mientras que Río Cuarto y Tres Arroyos lideraron entre las localidades.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking de provincias con mayor utilización de la plataforma, mientras que Río Cuarto y Tres Arroyos lideraron entre las localidades Nera

De cara al futuro, la empresa apuesta a profundizar el financiamiento digital mediante herramientas basadas en datos e inteligencia artificial para agilizar la aprobación de créditos y mejorar la evaluación de riesgo de los productores.

“El agro argentino todavía tiene un enorme potencial de crecimiento y el crédito es la próxima frontera para destrabarlo. La tecnología es la palanca que va a permitir que ese crédito fluya mejor, más rápido y con mejores condiciones para el productor. Estamos construyendo la capa de datos e inteligencia que hace falta para integrar el crédito en la última milla, conocer mejor al productor, optimizar sus perfiles de riesgo y generar más oportunidades de financiamiento para todo el ecosistema”, concluyeron.