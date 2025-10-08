“Todo empezó de casualidad”: un amor lo marcó a los 12 años, tuvo grandes maestros y hoy es un reconocido jurado

MARGARITA BELÉN, Chaco.– A los 12 años, en una exposición de Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero, Juan Zeman vivió lo que él mismo describe como “un amor a primera vista”. Aquella tarde, mientras acompañaba a su padre, quedó cautivado por la combinación del marrón y el blanco de los ejemplares Braford. “Ha sido como una obsesión la que me ha quedado con las vacas”, recuerda. Hoy, con 29 años, esa pasión intacta lo lleva a cumplir uno de sus grandes sueños: ser el encargado de evaluar a los reproductores en la Nacional de Primavera Braford, el evento que se realiza esta semana en esta localidad organizado por Expoagro.

El criador y jurado nació en Santiago del Estero capital. Su familia no venía del mundo ganadero: su padre era contador y tenían una finca familiar, pero sin tradición de cría. “Todo empezó de casualidad. Cuando yo tenía 12 años, a mi papá le pagan una deuda con unas vacas. Las llevamos a la finca y ahí empezó nuestra relación con la ganadería“, contó.

Con su padre solían asistir a exposiciones rurales en el interior de Santiago del Estero, lo que los impulsó a armar su propia cabaña, Doble Z, en el departamento de Copo.

Al principio era solo curiosidad, una fascinación de chico. Pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más grande. “Todos los días quería ir a ver las vacas y ahí me empecé a entusiasmar. Empezamos a comprar más campo, más vacas y me apasionó tanto que me ponía a estudiar absolutamente todas las líneas de sangre, todas las familias de toros y de vacas. A medida que fui creciendo, fui aprendiendo”, dijo.

Esa pasión lo llevó, indicó, a buscar por sus propios medios la forma de aprender. “Pasaba horas mirando catálogos de centros genéticos y leyendo una y otra vez la revista de Braford, edición tras edición. Era muy autodidacta, y también aprendí muchísimo con Pedro Borgatello cuando trabajábamos juntos en los corrales”, relató.

“Cuando era chico, algún que otro jurado como Francisco Beserger me ha dado la oportunidad de ser su secretario una vez en ExpoBra, que también te ayuda a ir aprendiendo a cómo manejarte en la pista y demás”, recordó.

A los 16 años le llegó una oportunidad única: viajar a Australia. Allí trabajó en una de las cabañas fundadoras de Braford a nivel mundial. “Era un sueño para mí conocer en vivo a los toros que usábamos acá. Fue una experiencia impresionante que me ayudó a aprender muchísimo”, expresó.

En paralelo, en la Argentina la familia Zeman comenzó a recibir el asesoramiento del genetista Pedro Borgatello. “Pedro fue un maestro para mí. Aprendí muchísimo a la par de él, en la pista y en los corrales. Fue una etapa clave”, precisó.

A su regreso, cuando tenía 18 años participó en un curso en Luján, Buenos Aires, organizado por Cabañas de República. Allí se rankeaba a los aspirantes según su desempeño. Zeman quedó muy bien posicionado y, como resultado, tuvo la posibilidad de jurar por primera vez en la exposición de Bandera, en el interior de Santiago del Estero. “Creo que sigo siendo uno de los jurados más jóvenes que hay. Empecé muy temprano y eso me marcó mucho”, comentó.

Actualmente, Zeman está al frente de la cabaña familiar. Además de la cría, trabaja como asesor genético para otros productores. “Estudié ingeniería industrial, pero con el tiempo me fui involucrando cada vez más en la empresa familiar y hoy estoy 100% dedicado a esto”, explicó. En 2023 la cabaña tuvo un logro importante: obtuvo el premio al Gran Campeón Ternera en la Nacional y el de Tercera Mejor Hembra en Palermo con una ejemplar llamada Dinastía. “Fue un orgullo enorme para todo el equipo”, afirmó.

Este 2025 marca un hito especial en su vida: el debut como jurado en la Exposición Nacional de Primavera Braford, en Chaco. No se trata de un evento menor: es una de las citas más importantes del calendario ganadero argentino.

“Todos los años, a fin de año, se hace una votación para elegir a los jurados. El año pasado estuve en la lista de jurados elegibles Clase A y llegué al balotaje en ExpoBra. Quedé segundo con más votos, y por eso este año me toca jurar la Nacional”, señaló.

A Zeman, lo que más le atrae de ser jurado es el desafío personal que implica cada competencia. “Es evaluar el nivel que tiene uno, la capacidad que tiene uno a la hora de elegir los animales. Y la verdad que me gusta tanto hacerlo en mi campo, esto de seleccionar, que ir a hacerlo en una competencia tan importante, con animales de distintas cabañas, de distinto tipo, para mí es realmente un desafío que me genera adrenalina”, expresó.