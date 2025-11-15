Análisis: la atención sobre los granos está puesta en las variables locales

Pasada la euforia del resultado electoral de fines de octubre, el mercado asume que el riesgo político y económico se ha reducido y ya no son las variables de incertidumbre las que paralizaban las operaciones o las orientaban a tomar estrategias pensando en cubrirse de una potencial devaluación que no ocurrió. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha despejado las dudas sobre la política cambiaria, la tercera variable más sensible para los productores agropecuarios, ratificando la flotación entre bandas.

El ministro sostuvo que, pese a las críticas por la cercanía del tipo de cambio al límite superior, “el techo está muy bien calibrado, por lo que la Argentina no tiene problemas de competitividad”. En ese sentido, destacó que el país registra niveles récord de exportaciones en sectores como la economía del conocimiento, los servicios y los bienes industriales.

Sin embargo, el magro ingreso de divisas del sector agroindustrial registrado en octubre, apenas US$1100 millones, ratifica la fuerte caída en las exportaciones para dicho mes. Con todas la variables económicas, políticas y cambiarias bajo control, el mercado ahora se rige por las leyes de la oferta y la demanda: volvemos al origen del trading, el análisis de los fundamentals. Pero hay que diferenciar ahora el análisis de los fundamentals externos de los internos.

En Chicago la posición enero pasó de US$375 el pasado 11 de octubre hasta llegar a US$416 al cierre del 12 de noviembre Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Vemos que hoy el mercado de soja en la Argentina está totalmente divorciado del comportamiento y la tendencia que muestra este mercado en Chicago. Veamos qué sucedió en el mercado real: en el último mes el precio de la soja en Chicago acumuló subas superiores a los US$41 por tonelada. En Chicago la posición enero pasó de US$375 el pasado 11 de octubre hasta llegar a US$416 al cierre del 12 de noviembre. En el mismo periodo de tiempo el precio de la soja disponible en la Argentina aumentó US$4, cotizando hoy a US$342, contra 338 dólares un mes atrás.

En el análisis de los fundamentals del mercado de soja en nuestro país se destaca el resultado del margen de molienda como el principal factor de impacto sobre la tendencia de los precios. En estos momentos el margen de molienda de la industria aceitera para posiciones futuras cortas arroja un margen negativo de 20 – 25 dólares. Este margen negativo condiciona el valor que pueden pagar las aceiteras; toda vez que aumenta el precio de la soja es mayor la pérdida por aumento del margen de molienda negativo.

Además, hay que considerar que la posición comercial de la industria aceitera, resultado de la sumatoria de las compras totales, más las fijaciones más el volumen de existencias de la cosecha anterior, descontada la molienda en el periodo abril-octubre, arroja una cifra de existencias en manos de la industria de 4,1 millones de toneladas.

En estos momentos el margen de molienda de la industria aceitera para posiciones futuras cortas arroja un margen negativo de 20 – 25 dólares DIEGO LIMA - LA NACION

Con este volumen la industria puede operar durante todo un mes, y este es otro factor que no imprime una fuerte presión de la demanda, ayudando a que no aumenten mucho los precios de la soja disponible. En la medida que las compras semanales de la industria vayan compensando el volumen de molienda de la semana, las existencias se mantendrán siempre en el piso de 4 millones de toneladas. Si la oferta de soja disponible cae por debajo del volumen de molienda de la semana se podrían generar algunas situaciones de tensión con posibles subas de los precios.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asoc.