Angus: la exposición de Otoño ya tiene más de 1000 reproductores preinscriptos

Con más de 1050 reproductores preinscriptos y una amplia participación de cabañas y empresas del sector, la Expo Angus de Otoño 2026 se prepara para una nueva edición en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Según informaron desde la Asociación Argentina de Angus, la muestra reunirá Puros de Pedigree y Puros Controlados y contará con la presencia de 130 expositores ganaderos de distintas regiones del país, además de más de 50 empresas comerciales.

La denominada Semana Angus de Otoño se desarrollará del 18 al 22 de mayo, con una agenda que incluirá remates, juras, capacitaciones y actividades orientadas tanto a productores como al público general. La exposición abrirá formalmente al público entre el 19 y el 22 de mayo, aunque desde el lunes 18 comenzarán las primeras actividades, entre ellas remates y propuestas como “El Camino de los Campeones”.

El evento ocupará el Pabellón Azul y la Pista Central del predio de Palermo, donde se concentrará la mayor parte de las actividades.

Desde la organización destacaron que la muestra combina la participación de grandes cabañas con productores medianos y pequeños, además de consignatarias, empresas y familias vinculadas a la actividad. En este sentido, subrayaron que se trata de un espacio que integra negocios, capacitación y tradición en un mismo ámbito.

El presidente Javier Milei visitó la exposición Angus en la Rural Santiago Filipuzzi

La edición 2026 mantendrá una fuerte presencia de animales de pedigree y de ejemplares puro controlado, categoría que en esta exposición adquiere especial protagonismo. Entre las novedades en evaluación figura la incorporación de un block test de novillos, junto con un refuerzo en las charlas técnicas y los espacios de intercambio para productores.

El programa incluirá juras de bozal, lotes P.P. y hembras P.C., con la participación de jurados como Manuel López, Mariano Zanguitu y Luciano Correndo.

En paralelo, se desarrollará una intensa agenda de remates, en coincidencia con una de las etapas más activas del calendario de invernada. Está prevista también la venta de hembras puras controladas, con la participación de consignatarias como Rosgan, Pedro Noel Irey, Jauregui Lorda, Alfredo S. Mondino, Sáenz Valiente Bullrich y Colombo y Magliano, entre otras, con remates televisados y por streaming.

Como en ediciones anteriores, los ateneos tendrán un rol destacado, con actividades para jóvenes como el curso “Camino de los Campeones” y charlas técnicas orientadas a la selección de hembras para rodeos comerciales y TAC.

También volverá el espacio Mini Angus, dirigido a los más chicos, con actividades diarias y la inauguración de un nuevo sector destinado a sus integrantes. Tendrán actividades diarias desde las 13 horas y la inauguración de un nuevo espacio para socios Mini Angus.

Según informaron, la semana concluirá con la entrega de premios y el tradicional remate de campeones, uno de los momentos más esperados por la cadena ganadera.