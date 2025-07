“Ante todo”: la Rural le pidió a Milei eliminar las retenciones y dijo que el campo “no es un aliado partidario”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió al presidente, Javier Milei, eliminar las retenciones. El titular de la entidad, que recibió al jefe de Estado para el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, lo solicitó en su discurso.

“Tenemos pedidos por hacer, porque al mismo tiempo tenemos mucho para ofrecer: si tuviéramos las condiciones adecuadas, podríamos producir más del doble de lo que producimos", dijo Pino.

Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei llegaron en una camioneta a la Rural manuel Cortina

Agregó: “El mundo demanda lo que hacemos, y nosotros sabemos hacerlo. Debemos poder trabajar junto con la Nación, las provincias y los municipios. La función del Estado, en cualquiera de sus niveles, no es ciertamente ni reemplazar ni trabar nuestra actividad privada. Deben, por el contrario, generar condiciones que permitan la producción, y permitan que nos coloquemos al nivel de los países que son en este momento nuestra competencia. No podemos, como argentinos, perder otra oportunidad”.

En este marco, indicó que el sector requiere de condiciones. “En primer lugar, que se continúe reduciendo la carga impositiva, para liberar nuestra capacidad productiva. Esto incluye, ante todo, eliminar las retenciones”, remarcó.

En su discurso, el jefe de la Rural también le aclaró al presidente que el campo no es un aliado partidario: “El campo no es un aliado partidario. Es, exclusivamente, un aliado de la Argentina”. Lo dijo luego de señalar que hubo avances del Gobierno y que el sector no quiere volver atrás: “Tenemos que reconocer los avances que ha habido en el país desde el año pasado, pero también señalar lo que falta por hacer. Porque si algo tenemos claro es adónde no queremos volver”.

Retenciones

Según Pino, la recaudación por retenciones para el Estado fue de más de US$200.000 millones desde que se reimplantaron en 2002. Al respecto, se preguntó: “¿Dónde está hoy ese dinero? ¿Qué hicieron con él los gobiernos? ¿Qué mejora en la situación del campo, o en la situación del país, se ha logrado con el dinero de las retenciones? Ninguna".

El dirigente destacó que los DEX no solo afectan al campo: “Las retenciones trascienden nuestro negocio. Son un flagelo para el bien común, un daño que se le hace a la Argentina en su conjunto, trabando gravemente su desarrollo”.

“Son discriminatorias con respecto a los demás sectores económicos del país, y desalientan la producción agropecuaria”, agregó.

Nicolás Pino y Javier Milei manuel Cortina

Ante la mirada de Milei, remarcó que si se eliminaran “el Estado se beneficiaría, porque recaudaría más aún a través de otros impuestos”. Remarcó: “Se eliminaría así un círculo vicioso que ahoga al productor y paraliza el crecimiento”.

Pino, en este marco, puso énfasis en que “la terrible consecuencia es que las pequeñas y medianas empresas del campo se están ahogando. Quedan en el camino. Desaparecen, y afectan, en su caída, al entorno social que las rodea”.

Luego, le dedicó a Milei un mensaje por las retenciones donde mostró esperanza sobre una reducción. Recordó un compromiso mutuo: “El año pasado nos dimos la mano con el presidente de la Nación y establecimos el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente. El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar, de que el Gobierno cumplirá con el objetivo de cero retenciones, más temprano que tarde”.