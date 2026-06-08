Louis Dreyfus invertirá US$400 millones en Bahía Blanca para una de las mayores plantas de molienda de girasol del mundo

El gigante agroindustrial, Louis Dreyfus Company (LDC), uno de los principales actores globales del comercio y procesamiento de granos y oleaginosas, anunció una inversión de aproximadamente US$400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de semillas de girasol y soja en Bahía Blanca. El proyecto se emplazará dentro del predio donde la empresa ya opera instalaciones de almacenamiento, logística y puerto de aguas profundas, y se perfila como una de las mayores inversiones agroindustriales realizadas en la Argentina en los últimos años.

La novedad fue comunicada por el CEO global de la compañía, Michael Gelchie, mediante una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que destacó que la futura instalación será “una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo” y que la decisión responde a la confianza de la empresa “en el potencial de largo plazo de la Argentina”.

“Esta inversión refleja el rol de Argentina como mercado estratégico para LDC, al combinar una sólida base de producción agrícola con capacidades industriales, logísticas y de exportación para conectar la producción local con los mercados globales”, señaló Gelchie en el texto. Además, remarcó que se trata de “una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino en la última década” y el primer desarrollo construido íntegramente desde cero por la firma en el país en ese período.

Según detalló la empresa, la nueva planta tendrá una capacidad de molienda de hasta 4000 toneladas diarias de semillas de girasol o soja, lo que permitirá incrementar la flexibilidad operativa, procesar distintos cultivos a lo largo del año y mejorar la conexión de los productores con los mercados internacionales. La construcción está prevista para comenzar hacia fin de este año.

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en… pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

En su cuenta de X, Caputo reveló que la decisión de inversión surgió tras una reunión mantenida con directivos de la compañía durante el Argentina Week realizado en Nueva York. “Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en Bahía Blanca”, escribió el funcionario. Luego agregó: “Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente”.

En la carta dirigida al ministro, Gelchie también valoró el escenario económico actual. “Nuestra decisión de inversión se basa en estos sólidos fundamentos, pero también en nuestro reconocimiento del importante progreso macroeconómico alcanzado por el gobierno nacional en los últimos meses”, sostuvo. Asimismo, consideró que el proyecto contribuirá a aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, impulsar las exportaciones con valor agregado, generar empleo y fortalecer la infraestructura agroindustrial.

Desde la firma recordaron que la inversión incluye la instalación de equipos diseñados para el procesamiento de oleaginosas, incluidos sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado, así como prensas de alta capacidad y tecnología de extracción por solvente de alta eficiencia. Según adelantaron, la planta también contará con un área integrada para la recepción de semillas y la carga de subproductos del procesamiento —harinas, pellets y aceites—, así como con sistemas cerrados de transporte de productos diseñados para operación continua y un mayor control de emisiones.

Imagen aérea del Puerto de Bahía Blanca Puerto Bahía Blanca

Para Juan José Blanchard, COO global y responsable de Latinoamérica de la compañía, la inversión tiene un fuerte componente estratégico para el negocio internacional del girasol. “Con este nuevo desarrollo en la Argentina reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con una región que es crucial para el crecimiento de nuestro negocio global de girasol”, dijo.

Y agregó: “Se espera que sea una de las mayores plantas de molienda de girasol a nivel global, reflejando el compromiso de LDC de continuar invirtiendo en capacidades industriales eficientes, integradas y confiables, que fortalecen nuestro rol como socio de confianza tanto para productores como para clientes downstream”.

Explicaron que la futura planta también contará con automatización avanzada y sistemas integrados de manejo de materiales, así como con infraestructura energética térmica de alta eficiencia basada íntegramente en biomasa renovable (cáscaras de girasol), con el objetivo de optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono derivadas de la operación.

La inversión también fortalecerá la presencia global de LDC en el negocio del girasol. Según indicó la empresa, el proyecto complementará la nueva línea de molienda de semillas con alto contenido de aceite que desarrolla en Timbúes, Santa Fe, y la planta de molienda y refinación multisemilla adquirida recientemente en Foktő, Hungría. Con ello, la compañía busca ampliar sus capacidades de procesamiento para abastecer una demanda internacional creciente de aceites vegetales destinados tanto a la alimentación como a la producción de biocombustibles.