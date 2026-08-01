Así funciona el Dragonbot, el robot creado por dos jóvenes que recolecta la fruta del dragón

La tecnología sigue ganando lugar en el campo y ahora también llegó a la cosecha de frutas. Un grupo de investigadores desarrolló Dragonbot, un robot capaz de identificar y recolectar fruta del dragón de forma autónoma, seleccionando solo las piezas que alcanzaron el punto justo de maduración. El objetivo es hacer más eficiente la cosecha y evitar daños en un cultivo que requiere una recolección muy precisa.

El proyecto fue impulsado por el Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universitat Politècnica de València, con la participación del Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2) y distintas empresas tecnológicas. Para realizar su trabajo, el sistema integra cámaras, algoritmos de análisis y un mecanismo de agarre que le permite localizar cada fruto, evaluar su maduración y completar la recolección.

Uno de los aspectos que distingue a Dragonbot es que primero analiza cada fruta y decide si está lista para ser retirada de la planta. Para ello, estudia cada uno mediante cámaras y algoritmos de visión artificial que evalúan su grado de maduración antes de iniciar la cosecha.

El robot fue diseñado para cosechar fruta del dragón de manera autónoma Xavier Martín

Francisco Rovira, director del Laboratorio de Robótica Agrícola e investigador del proyecto, explicó que se trata del primer robot desarrollado específicamente para automatizar la cosecha de fruta del dragón. Además, destacó que este cultivo ganó protagonismo en los últimos años en la región mediterránea por su capacidad para adaptarse a climas secos.

Cómo funciona Dragonbot

En cuanto a su funcionamiento, Dragonbot se desplaza sobre una plataforma autónoma con tracción en las cuatro ruedas, dirección en dos de ellas y suspensión independiente, características que le permiten circular por diferentes tipos de terrenos agrícolas. Sobre esa base incorpora un brazo robótico equipado con una garra diseñada especialmente para sostener las frutas sin ejercer una presión que pueda dañarlas.

El mecanismo de corte también fue desarrollado para minimizar el riesgo de deterioro. El sistema utiliza una hoja vibratoria y unas tijeras neumáticas que separan la fruta de la planta con precisión. Además, cuenta con dedos neumáticos flexibles que manipulan las pitayas con delicadeza para evitar golpes, marcas o deformaciones durante todo el proceso.

Dragonbot fue probado en explotaciones agrícolas con resultados positivos (Foto: UPV)

Durante las evaluaciones en campos reales, los investigadores comprobaron el rendimiento del prototipo y midieron su capacidad para recolectar los frutos sin provocar daños. Según informó el diario La Razón, el robot logró recolectar con éxito más del 75% de las pitayas maduras y menos del 12% de los frutos presentó algún tipo de daño durante la cosecha. “Estos resultados validan la viabilidad de nuestro robot para la recolección autónoma no solo de pitaya, sino también de otros frutos delicados”, afirmó Coral Ortiz, coordinadora del proyecto.

Sin lugar a dudas, el desarrollo de Dragonbot representa un avance en la incorporación de tecnología al campo y plantea nuevas posibilidades para automatizar tareas que hasta ahora dependían del trabajo manual.