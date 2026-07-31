Refuerzan controles sobre el deslinte de semillas de algodón con cámaras e inteligencia artificial

Con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y los controles sobre las semillas de algodón, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) dispuso la incorporación obligatoria de cámaras e inteligencia artificial en las plantas dedicadas al deslinte. La medida fue establecida mediante la resolución 392/2026, publicada en el Boletín Oficial y destaca que estará integrado a la plataforma “Semilla Segura”.

La normativa alcanza a todos los establecimientos inscriptos como “G - Procesador” en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas que desarrollen la actividad de deslinte de semillas de algodón. Según explicó el organismo, el objetivo es reforzar la trazabilidad del proceso, optimizar las tareas de fiscalización y mejorar la eficiencia de los controles, además de favorecer la correcta declaración de la superficie sembrada con algodón en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La resolución complementa el sistema “Semilla Segura”, creado en 2024 por el Inase para controlar el proceso de deslinte de semillas de algodón.

El nuevo esquema prevé la instalación de cámaras en los accesos a las plantas y en los sectores donde se realiza el muestreo de semillas. Los equipos deberán registrar el ingreso de los vehículos mediante la captura de las patentes y documentar las operaciones de muestreo. Además, el anexo técnico de la resolución establece que el sistema incluirá cámaras de reconocimiento de matrículas con inteligencia artificial, cámaras de supervisión, terminales móviles para el registro de muestras y equipos de comunicación y almacenamiento.

La implementación se realizará en el marco del convenio de colaboración entre el Inase y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La instalación, el mantenimiento, la conectividad y las reparaciones estarán a cargo del sistema “Semilla Segura”, mientras que los establecimientos deberán garantizar el suministro eléctrico y preservar la integridad de las instalaciones.

La información requerida deberá incorporarse al sistema “Semilla Segura”

La resolución también establece que el ingreso de semillas a las plantas deberá estar respaldado por un Documento de Tránsito Vegetal (DTV) o una Carta de Porte (CP). Cuando esa documentación no esté disponible, la información requerida deberá incorporarse al sistema “Semilla Segura” para mantener la trazabilidad de la operación.

Asimismo, dispone que la semilla que haya ingresado con remito comercial solo podrá ser entregada luego del procesamiento con autorización previa del Inase.

Los equipos deberán instalarse antes del 30 de diciembre de 2026. Una vez que el organismo apruebe la instalación, el sistema comenzará a operar de manera obligatoria. Desde ese momento quedará prohibido el ingreso de semillas a las plantas deslintadoras sin un turno previamente cargado en “Semilla Segura” y sin el correspondiente respaldo de imágenes. El Inase verificará cada turno contra los registros obtenidos por las cámaras.

La normativa también establece que de cada carga deberán extraerse dos muestras representativas, que serán analizadas por el Inase para identificar la variedad vegetal registrada. En caso de detectarse inconsistencias, el organismo deberá informar tanto al titular de la variedad como al remitente de la semilla.

Por otra parte, el sistema de monitoreo deberá mantenerse con alimentación eléctrica y conectividad durante las 24 horas entre el 1° de abril y el 30 de diciembre de cada año, o mientras la planta permanezca operativa y reciba material para procesar. El incumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

El sistema de monitoreo deberá mantenerse con alimentación eléctrica y conectividad durante las 24 horas entre el 1° de abril y el 30 de diciembre de cada año PIXABAY)

Tras una consulta, en la industria señalaron que la Resolución 392/2026 representa un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema Semilla Segura y consolida un proceso de trabajo articulado entre el sector público y privado que comenzó hace varios años. “La incorporación de un sistema de imágenes con inteligencia artificial integrado a Semilla Segura es una evolución natural del sistema de control y trazabilidad que el Inase viene desarrollando junto con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y los distintos actores de la cadena”, indicó.

Por otra parte, destacó que la norma fortalece la utilización del Documento de Tránsito Vegetal y de la Carta de Porte, incorpora la validación mediante imágenes de los turnos cargados en Semilla Segura y consolida un esquema de muestreo que permitirá seguir mejorando la identificación varietal y la protección de la propiedad intelectual".

Además, mencionaron que la incorporación de herramientas digitales, inteligencia artificial, trazabilidad y análisis varietales constituye un paso decisivo hacia una cadena algodonera más eficiente, transparente y competitiva. “La consolidación de Semilla Segura fortalece la confianza entre los distintos eslabones de la cadena, mejora la calidad de la información disponible, optimiza los controles y protege la innovación genética”, dijeron. Destacaron que “este nuevo paso reafirma el camino para construir una cadena más competitiva, con mayor calidad y productividad, mejores condiciones para la inversión en genética y una creciente inserción en los mercados internacionales”.