Representantes del campo expresaron su acuerdo en buscar soluciones para la pobreza, tal como lo planteó el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Allí, aunque no se refirió a un actor en particular, el mandatario habló de que "los que más tienen" realicen un "mayor aporte solidario". En medio de diferentes versiones sobre una suba de retenciones, LA NACION consultó a dirigentes del sector para conocer sus opiniones sobre el discurso del jefe de Estado.

"El sector cooperativo está dispuesto a llevar adelante acciones en función de los que menos tienen", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. El dirigente destacó la solidaridad como "centro fundamental del accionar cooperativo" y resaltó que los "pequeños y medianos productores agropecuarios están dispuestos a producir lo mejor en términos de calidad, contenido, y precios para llegar a aquellos que están desposeídos".

Iannizzotto, además, pidió que la nueva administración brinde "las condiciones de trabajo e inversión para desarrollar políticas destinadas a los más necesitados".

Por su parte, Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina ( Acsoja), aseguró que se trató de un "muy buen discurso". Coincidió con el presidente en que es necesario ayudar a los sectores de más bajos recursos. "Me parece muy bien que la pobreza sea una prioridad y trabajar para ver cómo la atacamos y trabajamos todos juntos para que haya una torta más grande y más trabajo", afirmó.

Respecto de un aumento en la carga tributaria que dejó entrever el discurso de Fernández, Zubizarreta dijo: "Una cosa es decir que los que más tienen harán un mayor aporte y otra decir que son los que más producen. No necesariamente implica que habrá un impuesto a la producción". Explicó que no interpretó que se tratara de una mayor carga para la producción, sino "a los que más tienen". El dirigente aseguró que es necesario incentivar la producción y aumentar los volúmenes de exportación.

Sobre este punto, se refirió Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina ( SRA): "El campo ya viene haciendo su contribución a través de los derechos de exportación, además los tributos que paga junto con el resto de la economía". Para el dirigente rural, la "verdadera contribución es generar un tercio del trabajo y más del 60% de las divisas". Además, recalcó que el "50% de los precios de los alimentos son impuestos", por lo que propuso como herramienta del Estado "eliminar o reducir los tributos distorsivos".

Pelegrina destacó la importancia de abrir mercados y motorizar exportaciones a la que se refirió Fernández, y contó que la propuesta de 14 puntos de la Mesa de Enlace apunta precisamente a esos objetivos. "Estamos disponibles para trabajar en torno a ellos", añadió.

El presidente de la SRA valoró el llamado al diálogo del nuevo gobierno, la búsqueda de acuerdos y la necesidad de apuntar a los "indispensables equilibrios macroeconómicos" y de "desarrollar una economía productiva que le permita recobrar al país su capacidad de pago".

El agro fue contemplado durante el discurso presidencial cuando Fernández indicó que el gobierno convocará "a trabajadores, empresarios, representantes del campo y expresiones sociales para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía".

Además, se refirió al rol que jugará la Cancillería, que estará a cargo de Felipe Solá. "Estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones extranjeras directas, que contribuyan a modificar procesos tecnológicos y a generar empleo", afirmó.

En un comunicado, la Federación Agraria Argentina (FAA) señaló sobre el discurso presidencial: "En principio, valoramos que en su primer mensaje como presidente haya hablado de unidad y anunciado que convocará a todos los actores sociales, entre los que nos incluyó, para elaborar un consenso tendiente a mejorar las condiciones de nuestra economía. También creemos que es importante que haya señalado diferenciaciones entre quienes no podemos hacer más esfuerzos, porque tenemos necesidades urgentes, porque esboza una mirada diferenciada, que va en línea con lo que históricamente hemos pedido desde FAA".

Luego la entidad destacó la iniciativa para un sistema de créditos no bancarios. "Desde hace mucho estamos pidiendo que se implemente un sistema de créditos no bancarios, que nos permita seguir produciendo a quienes no podemos acceder a esa financiación con tasas usurarias. En su discurso, Fernández mencionó una propuesta en este sentido, así que veremos cómo se lleva a la práctica este anuncio, y a quiénes está destinado, pero esperamos que nos incluya, pues sería un aliento a los productores de menor escala y de la agricultura familiar y no más beneficios para los que especulan", indicó FAA.