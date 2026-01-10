Recomiendan cubrir los precios del maíz, ante perspectivas de una gran producción mundial

Un combo muy peligroso de súper cosechas en el mundo amenaza los precios del maíz de la campaña 2025/26. Por un lado, Estados Unidos embocó 425 millones de toneladas, la cosecha más grande de la historia, con un crecimiento interanual que equivale a toda una producción argentina.

Ante esa realidad, los compradores están muy tranquilos, por lo que el mercado de Chicago fluctúa de 170 a 180 dólares por tonelada en la últimas semanas, sin recuperarse pese a que las exportaciones estadounidenses aumentaron 30% respecto del año pasado. Sebastián Olivero, responsable de Commodities de la corredora StoneX, estima que las cotizaciones seguirán lateralizando en valores débiles porque, a la megacosecha norteamericana, se le suma la gran producción brasileña, estimada en torno a los 135 millones de toneladas, un volumen similar al del ciclo anterior, con un saldo exportable de entre 42 y 43 millones de toneladas.

El combo maléfico se completa con la producción argentina, que parte de un aumento del área sembrada con maíz temprano y que podría llevar la cosecha a un volumen de 57-58M millones de toneladas, siempre que las condiciones climáticas acompañen. En suma: entre Estados Unidos, Brasil y la Argentina se pueden superar tranquilamente los 600 millones de toneladas de maíz.

A este panorama de abundancia, se le agregan las limitadas exportaciones argentinas de la campaña 2024/25: 28 millones de toneladas frente a 37 millones de toneladas del ciclo previo, por la abrumadora competencia estadounidense. En síntesis: en el nivel mundial no se observan problemas relevantes de oferta de maíz en los principales países exportadores. “Los compradores están tranquilos y no anticipan eventos disruptivos en la provisión global”, adelanta Olivero. En las últimas campañas se han registrado muy buenas producciones de maíz, trigo y soja en el mundo, lo que generó ofertas que superan ampliamente a la demanda, por la aplicación de nuevas tecnologías que permiten pulverizar récords de rindes. Como resultado, ningún grano presenta valores elevados en relación con los promedios. En ese contexto de oferta holgada, la recomendación de Olivero es cubrir al menos una parte de la producción esperada mediante ventas futuras, forwards o puts; a principios de semana se ofrecían opciones de venta con un precio de ejercicio de 180US$/t y una prima de 4US$/t. También sugiere explorar oportunidades de ventas de maíz a los consumos cercanos al campo, que podrán mostrarse activos por los elevados precios del ganado.