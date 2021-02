Biocombustibles: los industriales se aferran a un guiño de Fernández

En la industria del sector piden certidumbre para poder operar Crédito: Diazer

La novela por la ley de biocombustibles continúa. Luego de que el oficialismo no incluyera la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, desde la Unión Industrial del Norte Argentino (Uninoa) aseguraron que Alberto Fernández tendría en carpeta la posibilidad de prorrogarla por decreto. Así lo señaló a LA NACION el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, uno de los participantes de la reunión que, a principios de este mes, mantuvo el Presidente con los representantes de la entidad.

"Una ley no se va a debatir en dos meses, porque las sesiones ordinarias van a empezar en marzo y la prórroga vence el 12 de mayo. Por eso, le propusimos a Fernández que extienda la norma por decreto, mientras tanto se discuta una nueva, y le pareció una buena idea", señaló Rocchia Ferro, quien se dedica a la producción de azúcar y bioetanol a base de caña.

En ese sentido, el empresario dijo estar convencido de que la continuidad de la norma está garantizada. "Yo no tengo ninguna duda. Como tampoco tengo dudas de que va a haber una nueva ley. Pero no acumulemos los tiempos, hagamos todo lo posible para que no haya incertidumbre. Tenemos que poder invertir tranquilos y trabajar con cierta armonía", señaló el representante de la Uninoa, que reúne a más de 500 empresas del norte del país.

Le propusimos a Fernández que extienda la ley de biocombustibles por decreto, mientras tanto se discuta una nueva Jorge Rocchia Ferro, productor e integrante de Uninoa

Rocchia Ferro prefirió no opinar acerca de las supuestas influencias de los intereses petroleros en el retraso del tratamiento de la ley. Y remarcó que, en realidad, el problema es la falta de voluntad para sentarse a discutir. "En esto momentos, hay dos proyectos dando vueltas, uno del Ministerio de Agricultura en conjunto con la Secretaría de Energía, y otro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Son dos leyes totalmente distintas, que si se las presentara en el Congreso demorarían meses hasta que se logren aprobar", precisó.

Asimismo, advirtió: "No podemos llevar este tema a los extremos, no le encuentro ninguna razonabilidad a eso. Me parece un desgaste completamente innecesario, ya que en caso de que no se prorrogue la ley, o si hay una prórroga a medias, las inversiones que deberían hacerse serían millonarias. Además, afectaría principalmente al consumidor, porque si el bioetanol sale de la fórmula, ese 12% tributaría impuestos, lo que encarecería los precios del combustible".

"Lo que necesitamos es seguridad jurídica y no estar preocupados por esto, sino estas enfocados en nuestra producción y nuestra eficiencia. Lo que queremos es que se prorrogue la ley mientras se confecciona una nueva ley, y que en el artículo 1 de esa nueva ley se deje sin efecto a la anterior", concluyó.

Críticas de la oposición

Consultado acerca de la posibilidad de un decreto que extienda la Ley 26.093, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez consideró ante LA NACION que lo correcto sería que el Gobierno "deje que la prórroga sea aprobada de inmediato por la Cámara de Diputados, como ya lo hizo el Senado hace más de tres meses".

"Un decreto presidencial sería un error político mayor y una medida poco razonable desde el punto de vista institucional", apuntó el jefe de bloque de Consenso Federal, quien hace dos semanas presentó un proyecto de ley que propone elevar de 12 a 20% la mezcla de bioetanol en naftas y de 10 a 16% la mezcla de biodiésel en gasoil. LA NACION se contactó con la Secretaría de Energía, pero desde la cartera informaron no tener novedades respecto del tema.

