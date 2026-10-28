Biocombustibles: se profundizan las diferencias entre cámaras empresarias tras la falta de acuerdo en Diputados

La reforma de la ley de biocombustibles encontró un freno en la Cámara de Diputados. La falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques que reclaman mayores garantías para las pymes de biodiésel obligó a postergar la firma del dictamen que se buscaba obtener este miércoles. El principal punto es la posición del PRO, que exige modificar el texto aprobado por el Senado. La demora reavivó las diferencias entre las cámaras empresarias: algunas piden preservar lo negociado y aprobar cuanto antes la iniciativa, mientras otras advierten que, sin cambios, las plantas regionales perderán lugar frente a las grandes aceiteras.

El proyecto estaba convocado para su tratamiento en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería. Sin embargo, la continuidad del debate no implica que estén reunidas las firmas para emitir el despacho y dejarlo en condiciones de llegar al recinto, según confirmó LA NACION.

La posición del bloque que conduce Cristian Ritondo resultó decisiva. El PRO busca incorporar los reclamos de las pymes bonaerenses y el oficialismo optó por demorar el dictamen mientras continúa la negociación con su aliado. Los cuestionamientos para avanzar se concentran en la reducción progresiva del mercado reservado a las empresas que no están integradas con la industria aceitera.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), defendió la aprobación del proyecto sin reabrir la negociación. “El proyecto de ley con media sanción del Senado es el fruto de largas negociaciones y ha llegado a Diputados listo para una rápida aprobación”, señaló.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)

Para el dirigente, el texto ofrece una salida al esquema vigente y contempla tiempo suficiente para la adaptación de las empresas. “Creemos que es el momento de avanzar a un esquema absolutamente superador al actual, dando un período de adaptación de 10 años a las empresas no integradas y generando competencia e inversiones que beneficiarán al consumidor y a toda la economía argentina”, afirmó.

Según fuentes al tanto de las conversaciones, los pedidos de cambios atraviesan también a legisladores de Unión por la Patria, del radicalismo y de otros espacios. En esa discusión pesan los planteos vinculados con las plantas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas de la zona de Bahía Blanca. Aunque en La Libertad Avanza transmitían confianza en conseguir los apoyos, las negociaciones no alcanzaron para asegurar el avance del texto.

El proyecto obtuvo media sanción del Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos. Propone un régimen de quince años y elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria del biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Para este último, mantiene una participación de seis puntos porcentuales para el elaborado con caña de azúcar y otros seis para el producido con el maíz.

El punto de mayor conflicto es cómo se abrirá el mercado del biodiésel y qué protección tendrán las empresas no integradas durante la transición. Esa diferencia ya había quedado expuesta en la reunión informativa de la semana pasada: la industria aceitera pidió respetar el acuerdo del Senado y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a pymes regionales, propuso elevar el corte al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda y preservar la participación de las pymes.

Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb Instagram

El director ejecutivo de Cepreb, Federico Martelli, sostuvo que la voluntad de aprobar una nueva ley debe estar acompañada por modificaciones que aseguren la continuidad de las plantas. “Desde Cepreb queremos que la ley avance, pero con los cambios que permitan a las pymes seguir produciendo. En la situación en la que está el país no hay ningún motivo para quebrar a las pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, expresó.

Entre ambas posiciones, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) planteó que está dispuesta a respaldar mejoras, aunque no quiere que la búsqueda de modificaciones termine por bloquear la ley. Su presidente, Marcelo Kusznierz, destacó las dificultades que atravesó la negociación y los avances respecto de la propuesta inicial. “No estamos ante el proyecto de ley perfecto, pero debemos reconocer que el texto que llegó al Senado mejoró respecto de la redacción original. La redacción actual constituye el mínimo que consideramos necesario para las empresas no integradas de Santa Fe. No es nuestra aspiración máxima ni el punto de llegada. Si existe la posibilidad de mejorarla, esas mejoras serán bienvenidas”, sostuvo.

Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) Gentileza

Kusznierz remarcó que la cámara no pretende frenar la iniciativa. “Queremos que avance, que se convierta en ley y que, al mismo tiempo, contemple las condiciones mínimas necesarias para que nuestras empresas puedan seguir produciendo, invirtiendo y generando empleo”, afirmó.

También pidió que el debate no quede reducido a una disputa entre provincias. “No pedimos que se legisle a favor de Santa Fe en perjuicio de otras provincias. Pedimos reglas que permitan desarrollar plenamente una industria estratégica para la Argentina”, señaló. En ese sentido, el directivo reclamó una implementación “transparente, equilibrada y previsible” y una política energética e industrial que trascienda las diferencias sectoriales.

NO HUBO DICTAMEN PARA LA NUEVA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES



Una vez más, se perjudica a las provincias productoras. Hoy en @DiputadosAR teníamos todo listo para avanzar, pero entre las movimientos del PRO y las dudas del Gobienro, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca… pic.twitter.com/Xz6jcRHAmV — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) October 28, 2026

Su posición sobre los próximos pasos quedó condicionada al margen de negociación con el Gobierno: si acepta modificaciones razonables que no comprometan el avance legislativo, Casfer las acompañará. Si esa posibilidad no existe, considera que el proyecto debe avanzar como está. “Otra vez la política y los intereses cruzados afectan al sector”, advirtió.

Entre los productores de bioetanol preocupa que las diferencias por el biodiésel frenen toda la ley. Fuentes del sector sostienen que el capítulo del etanol está consensuado y plantean incluso separarlo del biodiésel para avanzar con su aprobación, aunque por ahora es solo una idea.

El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras Maizar

Por último, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), cuestionó la demora en Diputados. “La media sanción del Senado es el fruto de concesiones y acuerdos de todos los sectores de bioetanol y de biodiésel, y del Poder Ejecutivo. No vemos sentido de no avanzar en Diputados, especialmente de bloques que estuvieron siempre en contra de la ley”, afirmó. En referencia al régimen vigente, lo vinculó con Máximo Kirchner y sostuvo que generó un “régimen soviético que no existe en ninguna otra parte del mundo”.