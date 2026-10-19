Brutal ataque a una yegua en un campo bonaerense: le cortaron la cara y le fracturaron el hocico

Cuando un hombre que había salido a andar en bicicleta encontró a Tobiana, la yegua tenía la cabeza cubierta de sangre, profundos cortes alrededor de los ojos y graves heridas en el hocico. Eran cerca de las 10.30 del jueves pasado, en una zona rural de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. El animal, de 12 años, había sido visto en buen estado la tarde anterior por su dueño, Vicente Villarreal, un trabajador rural que sospecha que el ataque podría estar relacionado con una discusión que tuvo con dos personas que habían entrado a cazar sin permiso a un campo. La Justicia investiga lo ocurrido y realizó allanamientos en dos causas, una contra un adulto y otra que involucra a un menor de edad.

Villarreal trabaja en un campo de la zona y tiene varios caballos que su familia utiliza para practicar deportes. Los animales están en un terreno cerrado, a unos tres o cuatro kilómetros de su casa, al que va todos los días. El miércoles pasado, alrededor de las 17, había ido a verlos y comprobó que todos estaban bien. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras él estaba trabajando, el hombre que pasaba en bicicleta encontró a Tobiana herida y fue hasta su casa para avisarle a su esposa.

“Yo estaba trabajando en el campo”, recordó Villarreal en diálogo con LA NACION. Según explicó, Tobiana estaba atada dentro de un terreno cercado con alambrado eléctrico porque era la madrina del grupo y los demás caballos solían acercarse a ella.

El predio rural de Coronel Dorrego donde fue atacada Tobiana, una yegua de 12 años

La yegua sufrió heridas tan graves que tiene dificultades para respirar. “Tiene un corte grande entre los dos ojos, del lado derecho de abajo. Y respira por ahí porque le rompieron todos los huesos, está todo molido”, relató su dueño.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca, los veterinarios que revisaron al animal confirmaron que sufrió cortes profundos en la cabeza y una fractura en el hocico. Los investigadores creen que las heridas fueron provocadas con un objeto cortante y posiblemente también con otro elemento utilizado para golpearla. Como se dijo, Villarreal sospecha que el ataque podría estar relacionado con una discusión que tuvo el miércoles con dos personas que habían entrado a un campo en el que trabaja para cazar jabalíes sin permiso. Según contó, les reclamó porque no tenían autorización para estar allí y eso podía traerle problemas en su trabajo.

“Yo tuve una discusión con dos personas en una zona rural de acá de Coronel Dorrego y de uno de ellos sospecho, y hay otro cómplice más”, afirmó. La fiscalía también mencionó este enfrentamiento entre los datos que aportó el dueño al hacer la denuncia. Sin embargo, todavía no se pudo comprobar si la discusión tuvo relación con el ataque.

Tobiana tiene 12 años y es la yegua que más tiempo lleva con la familia Villarreal. Sus hijas la utilizan para actividades deportivas y una de ellas se encarga de llevarla a pastar, darle agua y alimentarla. Desde el ataque, también participa de sus curaciones.

“Es la yegua de mi hija, la que más años tenemos nosotros”, lamentó el trabajador. También agradeció a los vecinos de Coronel Dorrego que se acercaron para ayudarlo con medicamentos y alimento para el animal. “Estoy muy agradecido a la gente de Dorrego porque me ayudó mucho. Por ahí me traen medicamentos, por ahí me traen un fardo”, expresó.

Villarreal aseguró que nunca había vivido algo parecido. “Yo tuve siete años los caballos atados en la calle y nunca jamás me pasó nada”, recordó. Y agregó: “No tiene la culpa el animal”.

La zona rural de Coronel Dorrego donde fue encontrada la yegua gravemente herida

La causa está a cargo de dos fiscalías, la UFIJ Nº 9 y la UFIJ de Menores Nº 3, con participación de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego. Como entre las personas sospechadas hay un adulto y un menor de edad, la investigación se dividió en dos.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que se ordenaron allanamientos para buscar pruebas que permitan identificar a los responsables. Durante los procedimientos, la policía encontró y secuestró ropa con manchas de sangre, objetos cortantes y teléfonos celulares, que ahora serán analizados.

“Se desdoblaron las causas, hay una causa por un mayor y una por un menor. En las dos se pidieron allanamientos”, señalaron desde la fiscalía.

Los allanamientos fueron autorizados por los jueces correspondientes. Una de las cuestiones que deberá determinar la Justicia es si las manchas de sangre encontradas en la ropa tienen relación con el ataque a Tobiana. También se revisarán los teléfonos para buscar información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se conocen los resultados de los análisis ni se confirmaron detenciones por el ataque. La Justicia continúa investigando quiénes fueron los responsables y si la agresión estuvo relacionada con la discusión que Villarreal había tenido el día anterior.