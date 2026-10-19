Crecida del Paraná: preparan el retiro de 15.000 vacas para que no se las lleve el agua

SANTA FE.- Por la crecida del río Paraná y sus afluentes, los criadores de ganado vacuno en la costa este santafesina se preparan para retirar unas 15.000 cabezas que se encuentran en zonas de islas frente al departamento San Javier, unos 200 kilómetros al norte de esta capital.

La ventana de buen tiempo en los últimos días permitió que los productores pudieran concurrir a sus campos y avanzar en el resto de las tareas que la provoca la creciente del río que, cuando avanza, corta caminos y frena totalmente las labores en los establecimientos rurales.

Si bien en las últimas horas el río Paraná frente al puerto de esta capital registró este lunes 3,70 metros, lo que significa que el nivel tiende a estacionarse, se destacó que el río San Javier, un brazo del Paraná en esa parte de la costa, trepó a 4,96 metros. Como referencia debe indicarse que en San Javier el estado de alerta rige cuando el río alcanza los 6 metros y el de evacuación se dispone a partir de los 6,50 metros.

No obstante, los especialistas insisten que habrá otros picos de esta creciente, especialmente porque se anuncian lluvias en la cuenca superior. Los picos del Iguazú repercuten inexorablemente en esta parte del Paraná.

Si bien en las últimas horas el río Paraná frente al puerto de esta capital registró este lunes 3,70 metros, lo que significa que el nivel tiende a estacionarse, se destacó que el río San Javier, un brazo del Paraná en esa parte de la costa, trepó a 4,96 metros Gentileza Vecinosdelacosta.com

Barcazas

Sobre la situación actual en el nordeste provincial, el último informe de la Sociedad Rural de San Javier (SRSJ) indicó que alrededor de 1500 animales ya fueron desplazados por nado, mientras se espera que en los próximos días se recurra al uso de barcazas ya que el ascenso del nivel del río aumenta las distancias para el retiro por esa modalidad y es necesario recurrir al traslado por la otra vía.

En la zona, a diario es posible observar ganado en las banquinas que complementa el movimiento de camiones, lo que hace necesaria la recomendación de especial cuidado a los automovilistas que circulan por la ruta provincial 1, que une esta capital con todos los distritos de la costa.

“El mayor inconveniente es que no hay muchas barcazas. Las pocas que están en funcionamiento actualmente –entre 5 y 7, según las semanas- pertenecen a propietarios de hacienda que lógicamente priorizan su situación y recién después la colocan a disposición de terceros”, explicó el presidente de la SRSJ, Robert Fernández.

Animales al costado de la ruta en la zona de la crecida del río Gentileza Vecinosdelacosta.com

Indicó que ese cuadro de situación refiere a la jurisdicción de la entidad que preside y no incluye a otra zona donde también existe mucha hacienda en las islas, como el departamento Garay, más cercano a la capital provincial. “La evolución de las lluvias y los caudales durante las próximas semanas será determinante para establecer si es necesario intensificar las tareas de evacuación en la región”, señaló luego.

Distintos productores consultados coincidieron en señalar la importancia de conocer los pronósticos con bastante tiempo de antelación ya que de esta situación se viene hablando desde hace seis meses. Por esa razón, muchos criadores dejaron de reponer animales y vendieron los que pudieron sacar una vez terminados. Como se señaló, desde la Sociedad Rural de San Javier, “prevenir evita riesgo de pérdida de animales e inconvenientes en la logística que obliga la emergencia”.

Por otra parte, ante una consulta desde el programa radial AireAgro, Fernández admitió que los animales que están saliendo de las islas están en buen peso porque por las lluvias frecuentes en las últimas semanas hay buen pasto. “Además, eso le permitió a los ganaderos realizar una buena reserva para los meses que siguen”, resaltó.

También descartó que los productores estén sufriendo pérdidas económicas por tener que malvender los animales, ya que el traslado se está haciendo en tiempo y forma, hay campos para arrendar, buen pasto y hay también mucha oferta. Por todo eso, “el mercado no sufre una alteración brusca de precios”, subrayó.