Camino a un récord: la Argentina vive un veranito de exportaciones de maíz por los problemas de Ucrania con la guerra

La Argentina gana protagonismo en el mercado mundial de maíz, en un contexto internacional marcado por las dificultades logísticas en el Mar Negro y una menor disponibilidad exportable de Brasil y Estados Unidos. Con una cosecha histórica y una dinámica comercial sostenida, el país avanza hacia un nuevo récord de embarques y encuentra oportunidades para ampliar su presencia en destinos donde habitualmente enfrenta una competencia más fuerte.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) difundido hoy, las exportaciones de maíz de la campaña 2025/26 sumarían 34,2 millones de toneladas (Mt) entre marzo y octubre. De concretarse, superarían las 32,5 millones de toneladas registradas durante el mismo período del ciclo 2020/21, hasta ahora el mayor volumen para ese lapso.

Según la BCR, octubre también podría cerrar con una marca inédita. Entre los embarques ya realizados y los programados, los despachos alcanzarían los 3,9 millones de toneladas, un volumen 67% superior al promedio histórico para ese mes. El resultado reflejaría la continuidad de un ritmo exportador que se mantiene firme, incluso después del ingreso de la cosecha de maíz de segunda de Brasil, conocida como safrinha.

Las exportaciones de maíz de la campaña 2025/26 podrían sumar 34,2 millones de toneladas entre marzo y octubre BCR

La solidez del comercio exterior argentino también se observa en los últimos meses. Entre julio y octubre, los envíos alcanzaron 17,1 millones de toneladas, el segundo mayor registro de la serie para ese período. La cifra superaría en más de 7 millones de toneladas a la de la campaña anterior y quedaría 30% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos.

Las perspectivas para el conjunto de la campaña también son favorables. De acuerdo con el relevamiento de la entidad rosarina, ya hay ventas externas registradas por 39 millones de toneladas y la expectativa es que las exportaciones totales puedan llegar a 45 millones de toneladas.

Ucrania

Detrás de esta evolución aparece un escenario internacional que beneficia al cereal argentino. Uno de los principales factores es la dificultad de Ucrania para colocar su producción en el exterior, justo durante una etapa del año en la que suele competir con fuerza por los mercados internacionales. El país europeo atraviesa la cosecha de maíz, pero las restricciones a la navegación y los ataques contra los puertos del Mar Negro complican la salida de los granos. Se trata de una situación similar a la que afectó al trigo meses atrás y que limita la capacidad de uno de los principales proveedores mundiales.

Los datos citados en el informe, en base a fuentes de Reuters, reflejan la magnitud del problema: hasta un momento avanzado de octubre, Ucrania habría exportado apenas 138.000 toneladas de maíz. En condiciones habituales, durante ese mes suele despachar más de 1,5 millones de toneladas.

Detrás de esta evolución de las exportaciones de maíz argentino aparece un escenario internacional que beneficia al cereal local BCR

Brasil también muestra una menor presencia en el mercado internacional. Entre marzo y septiembre, el principal competidor regional embarcó poco más de 13,9 millones de toneladas, un volumen 32% inferior al promedio de los últimos años y el segundo más bajo desde 2019.

Uno de los factores que ayuda a explicar esa caída es el crecimiento del consumo interno de maíz para producir biocombustibles. Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, en septiembre esa actividad absorbió 2,23 millones de toneladas, un 24% más que en el mismo mes del año pasado. La tendencia se mantiene en el acumulado anual. Entre enero y septiembre, el uso de maíz para ese destino superó las 18,9 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 22%. El volumen es casi el doble del registrado tres años atrás y refleja la expansión de una demanda industrial que compite por el cereal disponible para exportación.

En Estados Unidos, en tanto, los embarques mostraron un desempeño firme en septiembre, con cerca de 7,02 millones de toneladas, un 7,7% más que un año antes. Sin embargo, analistas citados por Reuters advirtieron que el ritmo de las últimas semanas comenzó a perder impulso.

Al mismo tiempo, el mercado estadounidense enfrenta una fuerte demanda interna para usos industriales, entre ellos la producción de etanol. Para la campaña 2026/27, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que ese destino absorberá unas 177,9 millones de toneladas de maíz, el nivel más alto de los últimos ocho años.

La combinación de estos factores mejora la posición relativa de la Argentina frente a sus competidores. De acuerdo con la BCR, el maíz local se encuentra entre los orígenes más competitivos para una amplia variedad de destinos, con la Unión Europea y varios países asiáticos entre los mercados más destacados.

La ventaja también se observa en los precios internacionales. Si se excluye a Ucrania de la comparación y se toman como referencia los valores de costo y flete (C&F), el cereal argentino presenta diferencias favorables frente al segundo origen más competitivo que, en algunos destinos, superan el 5%. Esos mercados suelen abastecerse con una fuerte competencia del maíz norteamericano y europeo en esta etapa del año. Sin embargo, las dificultades logísticas en el Mar Negro y la mayor demanda interna de Brasil y Estados Unidos abren una oportunidad para que la Argentina amplíe sus colocaciones.