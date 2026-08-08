“Comunicado Nro. 2″: un giro en Vassalli abrió otro escenario sobre el plazo para la reactivación de la histórica fábrica

SANTA FE.- El empresario Roberto Chinelli, que encabeza el grupo inversor que había anunciado que se hacía cargo de la fábrica de cosechadoras Vassalli, en Firmat, paralizada desde fines de 2025, no pudo aún cerrar la operación, según se desprende de un comunicado donde abundan expresiones en condicional. En tanto, fuentes muy cercanas a la empresa negaron rotundamente cualquier problema para reanudar las actividades y destacaron una labor que ya tuvo Chinelli con la empresa.

Por lo tanto, al menos hasta mitad de la semana que se inicia, no percibirán los haberes del último mes vencido los trabajadores de la firma y las tres plantas que funcionan en esa ciudad del sur santafecino continuarán desactivadas.

En un comunicado, difundido ayer y titulado “Comunicado Nro.2“ anunció que dicha administración volvió a modificar los compromisos planteados hace apenas siete días cuando la firma aseguró que la cancelación de una parte de la deuda salarial se saldaría cuando terceros involucrados en la transferencia accionaria firmaran los compromisos.

En el escrito se anunció que la conformidad de los terceros involucrados en la transferencia accionaria “estaría explícitamente confirmada en las próximas 72 horas hábiles”. En ese mismo marco de condicionalidad, supeditaron el pago del sueldo de julio a que dichos actores den por concluido el trámite, “prometiendo cancelarlo dentro de las 24 horas posteriores a la firma”.

La fábrica en Firmat, Santa Fe Vassalli

Uno de los puntos conflictivos, que aún se sostiene, gira en torno al regreso a la jornada laboral de ocho horas. Es porque, si bien en el primer comunicado se había planteado que la reincorporación de algunos sectores a tiempo completo comenzaría el 10 de agosto, en esta nueva comunicación se observa que los futuros nuevos dueños de la fábrica dilatan los tiempos al sostener que recién durante la próxima semana se cancelarán las deudas y se reanudarán las actividades.

Al respecto, se señaló: “Recursos Humanos informaría qué áreas y personal volverían al trabajo habitual a partir del martes 18 de agosto”. Según el texto, hasta tanto no se concrete esa notificación, los operarios continuarían en el esquema reducido de cuatro horas.

Un equipo de Vassalli Gentileza Vassalli

Vale recordar que en el primer comunicado, del 31 de julio pasado, se había dicho: “Se informa por la presente que, en el día de la fecha, las partes han suscripto los acuerdos en virtud de los cuales Vassalli quedará bajo el control exclusivo de Roberto Santiago Chinelli y asociados, quien continuará desempeñándose como gerente general apoderado de la empresa. La consumación de la transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes y conformidad de terceros involucrados en la presente operación, las cuales se prevé serán satisfechas dentro de los próximos cinco (5) días hábiles”.

Por otra parte, y con respecto a los salarios adeudados que aspiran a cobrar los trabajadores, la empresa sumó un nuevo anuncio: la intención de liquidar la primera quincena de agosto el viernes 21 del corriente (faltan casi dos semanas), asegurando que se buscaría retornar a la política salarial previa a 2003 y abonar los haberes según los plazos de convenio. Para el resto del personal, el texto insiste en mantener la jornada reducida e ir sumando sectores gradualmente, bajo la proyección de “restablecer la plena actividad industrial”.

Situación

La primera reacción llegó desde el sector gremial. Diego Romero, titular de la seccional Firmat de la UOM, graficó lo sucedido en las últimas horas: “Lo pateó para otra semana. Nos parece que no tiene la plata y tampoco tiene inversores”, sostuvo ante LA NACION. “Estamos desesperados. Sabemos quién es Chinelli. Él trajo a los Marsó (sus anteriores dueños). Él fue gerente, sabe qué tiene que hacer”, indicó.

En tanto, ante una consulta de LA NACION, fuentes muy cercanas de la empresa de la provincia de Santa Fe negaron rotundamente que no exista financiamiento suficiente para la reanudación de las actividades de Vassalli, siendo que justamente se apoya la nueva gestión de quien [en una referencia clara a Roberto Chinelli] entre 1995 y 1997 sacó a Roque Vassalli de la postración, evitando la quiebra, y llevando a la empresa, en tres años a competir con John Deere por el primer lugar.

El comunicado también anticipó que, dentro de “los próximos 60 días”, se buscará “restablecer plenamente la cobertura de servicios de salud sindicales, obras sociales prepagas y ART que actualmente presentan prestaciones suspendidas”. Finalmente, la empresa señaló, además, que la conformidad de los terceros involucrados en la operación accionaria se encuentra en proceso y que espera su confirmación dentro de las próximas 72 horas hábiles (a mitad de la semana próxima).