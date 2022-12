Celebraron un cambio en el dólar soja II, pero criticaron la “ignorancia” por una exclusión

escuchar

Después de que la Federación de Acopiadores de Granos solicitara a través de una carta dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, la modificación de algunos artículos de la resolución 174/22 que los dejaba afuera de las operaciones con el dólar soja II, este viernes se publicó en el Boletín Oficial una corrección en la que se eliminaron “dificultades prácticas” advertidas. No obstante, en el sector dijeron que siguen dejando al margen de la actividad a la soja orgánica por “ignorancia”.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, recalcó la celeridad de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura para dar una respuesta a los problemas técnicos que han visto desde que se puso en marcha el dólar soja II. Este programa, que tiene un tipo de cambio a $230, ya facilitó según fuentes de la agroexportación la venta de 3,9 millones de toneladas del grano y el ingreso de US$2500 millones.

Las modificaciones a la operatoria habían sido solicitadas porque dentro del anuncio oficial se indicaba que todas las liquidaciones secundarias de granos debían estar respaldadas por liquidaciones primarias de grano, perfeccionadas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre, último día hábil del programa.

“Nosotros no entramos en el debate ideológico de si es bueno o si es malo. Simplemente, les dijimos que si quieren hacer esto necesitan modificar esto otro, porque así como estaba escrito era de difícil la concreción. El Ministerio entendió la situación, tuvimos intercambio de opiniones, miradas y prácticamente en menos de 48 horas salió la corrección”, relató el presidente de la Federación, quien también criticó la decisión de desoír el pedido para incorporar la soja orgánica al esquema.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos A Todo Trigo

Una de las inquietudes expuestas por los acopiadores era que si se compró soja al productor en octubre pasado y en ese mismo momento se vendió al Matba Rofex a diciembre, se va a cobrar con el precio del dólar soja II, equivalente a US$230, por lo que esto automáticamente se convertía, en la interpretación del sector, en una maniobra “ilegal”.

Tras las modificaciones, el artículo Nº 5 de la resolución vinculada con el dólar soja II quedó así: “Quienes comercialicen soja a empresas que estén incluidas dentro del Programa Incremento Exportador (PIE) mediante Liquidaciones Secundarias de Granos, deberán garantizar que las mismas estén respaldadas por Liquidaciones Primarias de Granos o comercializadas en los Mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores en los términos del Artículo 11 del mencionado Decreto N° 787/22″.

Además, en la modificación se hizo la prórroga para la presentación de una declaración jurada para los sujetos adheridos al PIE ante Agricultura y Economía hasta el día 20 de enero de 2023. Fuentes de la exportación aclararon que la decisión de la modificación se dio porque no quedaba claro si los acopios podían formar parte del esquema, tal y como sucedió en septiembre pasado con el dólar soja I. Ahora se clarificó que “sí pueden formar parte”. Resaltaron que la modificación se dio a partir del pedido de acopiadores y del Matba Rofex.

“El comercio de granos es algo muy complejo. En esta situación se necesita mucha confianza entre las partes; si bien hay contratos firmados, todo suele hacerse con posterioridad a la entrega de la mercadería; seguramente cuando se entrega el precio varió; para arriba o para abajo. No es fácil hacer resoluciones que hablen de la comercialización de granos, y creo que la Federación de Acopiadores es la institución que conoce de este tema”, relató Rivara.

El dólar soja II se puso en marcha para tratar de sumar más reservas al Banco Central (BCRA) Shutterstock

Además, sostuvo que una de las principales funciones del acopio es ser “concentrador de oferta y descubridor de mercados”.

“La resolución como estaba anteriormente provocaba que no solamente no se pueda vender con el tipo de cambio de $230, sino que no se pueda vender. El acopio había comprado mercadería y hasta que no terminara este Plan de Fomento Exportador el 30 de diciembre no podíamos vender. Teníamos necesidades financieras para hacer frente antes de fin de año y no lo podíamos hacer por cómo estaba redactada la resolución”, narró.

La soja orgánica

El directivo explicó que lamentan la negativa en incorporar la soja orgánica al PIE. “No se entiende, únicamente se justifica si la medida fue tomada por alguien que tiene una elevadísima ignorancia de lo que es un grano orgánico. Concretamente, hoy quien tenga una soja orgánica full que rinde la mitad de la soja transgénica con el dólar de $172 está cobrando entre 98.000 y 99.000 pesos, casi lo mismo que están pagando por una soja transgénica. Hace dos días pagaban $100.000 por la soja transgénica. Quiere decir que el productor orgánico tiene que hacer un montón de gestiones y tramitaciones; hacer análisis que demuestren que está libre de pesticidas, transgénico, con análisis caros, para vender su soja orgánica que es buscada en el mundo a un precio inferior”, relató.

“Esta medida únicamente pudo haber sido tomada por alguien que tiene una absoluta ignorancia de lo que es el mercado orgánico. Sería muy importante conocer la opinión de los funcionarios de Agricultura que están en el área de orgánicos a ver qué opinión tienen al respecto. Lo que han hecho con la soja orgánica claramente es una barbaridad y repito: producto de la ignorancia”, dijo.

LA NACION consultó con la cartera que conduce Juan José Bahillo. Allí señalaron que la soja orgánica tiene un valor diferencial, con menos retenciones, por lo que se consideró que no fuera incluida dentro del programa.