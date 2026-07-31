Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5992 cabezas, se pagó $4700 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4310,405 con un promedio semanal de $4391,944
- 7 minutos de lectura'
La operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas cerró hoy viernes con un ingreso de 5992 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 18.388 animales, un 24,33% superior a los 14.790 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, por los que se ofrecieron valores superiores a los de la rueda precedente. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 2,76%, al pasar de 3630,927 a 3731,006 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,50%, tras variar de 4375,947 a 4310,405 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 3,26% en el General y un 2,47% en el Novillo frente a los 3856,957 y a los 4419,732 pesos vigentes la semana anterior.
Los novillos, con 1232 cabezas, representaron el 20,49% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 452 y con 537 kg; $4650 con 446 kg, y $4600 con 487 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 460 kg; $4000 con 563 kg, y $3500 con 496 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 305 kg; $5150 con 376 kg, y $4900 con 411 y con 416 kg, y en vaquillonas, $5300 con 298 kg; $4850 con 351 kg, y $4650 con 400 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3731,006, mientras que el peso promedio general resultó de 449 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4310,405 con un promedio semanal de $4391,944. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4310,407 y el promedio semanal de $4391,947. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4352,836. Detalle de venta: 1232 novillos; 1134 novillitos; 1163 vaquillonas; 2000 vacas; 308 conservas, y 175 toros. Base 15 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (214) Agropecuaria Siete Hnos. n. 15, 487 kg a $4600; De All vq. 16, 420 a 3700; Gómez Videla v. 22, 494 a 3000; Iriarte Hnos. nt. 21, 337 a 5200; vq. 17, 300 a 5200; Cereseto e Hijos n. 23, 459 a 4450; Pereyra Iraola nt. 20, 417 a 4300. Blanco Daniel y Cía. SA: (248) Espinillo nt. 38, 413 a 4800; Frigorífico Entrerriano vq. 46, 316 a 5200; Grupo D y V nt. 29, 416 a 4900; 30, 383 a 5000; Baratcabal vq. 18, 353 a 2400. Brandemann Consignataria SRL: (108) Mallerstang v. 25, 439 a 2970.
Casa Usandizaga SA: (144) Est. El Jabalí vq. 15, 379 a 2450; Maillos vq. 18, 346 a 2500; Prolesur vq. 31, 404 a 2800. Colombo y Colombo SA: (87) Legnani vq. 18, 377 a 2400. Colombo y Magliano SA: (518) Agrop. La Criolla vq. 17, 412 a 4450; Aurora Sur v. 25, 602 a 2950; Barrios Barón nt. 16, 411 a 4800; 28, 411 a 4900; El Recado vq. 45, 398 a 4500; 21, 407 a 4600; Establecimiento Maraljo vq. 32, 333 a 4900; Ruge nt. 21, 372 a 3800; 25, 313 a 4050; Trapalco vq. 17, 299 a 5300. Consignataria Melicurá SA: (225) Capozucca n. 29, 436 a 4600; Grandio n. 15, 438 a 4550; nt. 17, 387 a 4700; Pastores v. 35, 468 a 3300; Sauce Chico n. 28, 453 a 4200.
Dotras, Ganly SRL: (184) Est. La Dorita v. 24, 738 a 2300; n. 15, 390 a 2500; vq. 20, 363 a 2500; La Victoria de Irizo y Roffo n. 47, 678 a 3800.Gahan y Cía. SA: (152) Guerrero n. 39, 508 a 3700; Pedro Viejo n. 17, 530 a 4400; v. 32, 487 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (43) Gilardi nt. 18, 367 a 5050. Gananor Pujol SA: (255) Lastra vq. 18, 383 a 2700; Elliff v. 16, 520 a 3540; Invernea Proteína vq. 21, 400 a 4650; 26, 387 a 4770; Urquiza Anchorena vq. 22, 363 a 4020; 22, 346 a 4100.
Harrington y Lafuente SA: (144) González Guerrico vq. 25, 327 a 2300; Di Sabato n. 30, 440 a 4600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (128) Elizalde n. 16, 462 a 3750. Iriarte Villanueva Enrique SA: (75) Bernardi n. 20, 448 a 4600; 19, 454 a 4600. Jáuregui Lorda SRL: (103) Cepacla v. 19, 530 a 3400; 16, 472 a 3600; Cruz del Sur v. 18, 510 a 3400; 17, 494 a 3600.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (86) Coleridge v. 18, 456 a 3200; Iribarne nt. 31, 313 a 4500. Lartirigoyen & Oromí SA: (67) Calderón nt. 30, 304 a 5300; San José de la Leña nt. 37, 350 a 4500. Llorente-Durañona SA: (38) Binaghi v. 37, 476 a 2800.
Madelan SA: (284) Blasfer nt. 18, 393 a 4900; vq. 16, 369 a 4700; Mac Mullen v. 17, 458 a 3000; Martínez Reboul v. 18, 510 a 3300; Ochoa Hnos. v. 35, 448 a 2900. Martín G. Lalor SA: (284) Bazterrica v. 31, 457 a 2550; Comp. de Tierras Tecka nt. 21, 385 a 5150; 17, 364 a 5250; vq. 33, 459 a 3800; 35, 311 a 5200; Escobar de Campomar nt. 21, 426 a 4600; Ormia n. 21, 471 a 4600; Otamendi n. 19, 449 a 4500; 19, 454 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (189) El Campiriño n. 15, 439 a 4600; nt. 17, 400 a 4700; Posavina n. 28, 447 a 4650. Monasterio Tattersall SA: (425) Bespa nt. 26, 438 a 4550; 31, 474 a 4600; 17, 422 a 4700; Feiba v. 26, 472 a 3600; Suc.Álvarez nt. 16, 418 a 4000; 17, 392 a 4200; 27, 367 a 4300; Suc. Di Lascio n. 15, 518 a 4500.
Nieva H. y Asociados SRL: (47) Urrutibehety vq. 25, 318 a 2400. Pedro Genta y Cía. SA: (114) Continuadores Don Miguel vq. 23, 374 a 4700.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (715) Agrop. La María Pilar v. 23, 544 a 2000; Agropecuaria Las Helenas v. 18, 495 a 3400; Benedetti-Cerbino n. 15, 432 a 4650; Blasfer n. 31, 448 a 4700; Carayta vq. 17, 382 a 4600; Cardive vq. 32, 441 a 4350; Cepacla nt. 16, 438 a 4500; Consignataria Jp v. 22, 538 a 3400; Cuatro Palos v. 82, 494 a 2600; Est. La Dorita nt. 15, 376 a 4200; vq. 25, 332 a 4200; Estab. Maraju nt. 15, 408 a 3800; 19, 377 a 4000; Posavina n. 49, 452 a 4600; 32, 443 a 4650; San Mariano vq. 25, 527 a 4320; Urquiza Anchorena vq. 15, 373 a 4750; 29, 353 a 4900.
Santamarina e Hijos SA: (179) Battistessa vq. 18, 354 a 2000; v. 18, 468 a 2800; Carayta nt. 48, 400 a 4500; vq. 32, 413 a 4450; Santamarina vq. 40, 402 a 4100.Wallace Hermanos SA: (75) Agrop. Los Ombúes nt. 21, 445 a 4700; 17, 397 a 5000.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (27); Balcarce y Cía. SRL (24); Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Crespo y Rodríguez SA (40); Ferias Agroazul SA (25); Goenaga Biaus SRL (89); Gogorza y Cía. SRL (13); Heguy Hnos. y Cía. SA (7); S. L. Ledesma y Cía. SA (13); Umc SA (34).