Inversión de US$70 millones: una empresa ampliará una planta de bioetanol y se entusiasma por una futura ley

CÓRDOBA.- Apenas completada la ampliación del 20% de la capacidad de procesamiento de su planta en Río Cuarto, el directorio de la empresa cordobesa Bio4 aprobó un nuevo plan de inversiones por US$70 millones para los próximos tres años, con el objetivo de superar los 900 metros cúbicos diarios de producción de bioetanol de maíz.

En la actualidad, después de la inversión de US$25 millones en un año, esa capacidad es de 500 metros cúbicos diarios. Con la nueva apuesta, la empresa quedará entre las mayores plantas de bioetanol de la Argentina.

Con ese nivel de actividad, demandará cerca de 800.000 toneladas de maíz por año, una escala relevante desde el punto de vista industrial y agregado de valor en origen, aunque es apenas una pequeña parte de las más de 40 millones de toneladas que la Argentina exportará esta campaña del cereal.

En diálogo con LA NACION, el fundador de la compañía, Manuel Ron, señaló que el nuevo marco regulatorio incluido en el proyecto de ley que está en el Senado es “auspicioso” y, aprobado, “traerá un crecimiento del sector, en especial para las provincias productoras como Córdoba y las cañeras del norte”.

La iniciativa apunta a habilitar un aumento del corte. Hoy la mezcla es del 15% porque al 12% obligatorio se suma el volumen incremental acordado entre las productoras y las empresas petroleras. “Abre también la posibilidad del quinto surtidor, como se le llama en Brasil donde el corte es del 30% y ya se aprobó que pase al 32% -agregó Ron-, que implica cargar directamente etanol puro. Como es una molécula muy competitiva, con los autos flex que en Córdoba ya se fabrican, será una posibilidad para los usuarios. Se democratiza mucho el uso del combustible. Vemos con mucho optimismo el futuro del sector".

El plazo de ejecución es de tres años Gentileza

Aunque el abastecimiento del mercado interno es el principal objetivo para el bioetanol producido por la compañía, están consolidándose nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la naviera CMA CGM realizó un viaje comercial entre Brasil y Asia utilizando bioetanol.

Tomás Beamonte, CEO de Bio4, planteó que las inversiones se planifican con “mucha anticipación”. Señaló: “Mientras terminamos ese proyecto, ya estamos trabajando en el siguiente. Creemos que el bioetanol y sus coproductos van a tener un espacio cada vez más importante y queremos estar preparados para acompañar ese crecimiento”.

El ejecutivo añadió que cada ampliación implica una oportunidad para “incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos y seguir desarrollando los equipos que hacen posible la operación”.

Tomás Beamonte, CEO de Bio4, planteó que las inversiones se planifican con “mucha anticipación”. Señaló: “Mientras terminamos ese proyecto, ya estamos trabajando en el siguiente Gentileza

La empresa puso en marcha la primera planta en 2012 y, desde entonces, fue incorporando nuevos procesos hasta consolidar una biorrefinería, un modelo industrial que obtiene cada vez más valor de una misma tonelada de maíz mediante la integración de tecnología, conocimiento y procesos de economía circular. Además de bioetanol, produce aceite de maíz, alimentos para nutrición animal, energía renovable y biofertilizantes. La nueva etapa de inversiones busca profundizar ese modelo. La empresa siempre trabajó sobre la convicción de que la Argentina tiene la oportunidad de “generar más valor a partir de su producción agropecuaria”.