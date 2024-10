“Círculo perverso”: le ganó un juicio al municipio por el cobro de una tasa y, sorpresivamente, volvió a recibir una boleta con deuda

Escuchar

Luego de que se conociera un fallo a favor de la productora tambera Andrea Passerini, quien le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, por el cobro de una tasa de servicios de iluminación no prestada, la Municipalidad le envió una boleta de deuda por seguridad e higiene, otra tasa por la cual la productora también había accionado judicialmente con un resultado a su favor. La factura tiene una deuda acumulada de $33.000, aunque no se especifica el histórico.

Días atrás se conoció que la productora le ganó una demanda al municipio por el cobro de un 14% durante cuatro años de servicio por alumbrado público, boleta que expedía la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (EDEN). Ahora, el Municipio de Carlos Casares deberá reembolsar los cobros al declararse ilegales. En total, en menos de dos años, la productora ganó tres juicios a ese municipio: uno por el cobro de la tasa vial, otro por seguridad e higiene, y uno por iluminación municipal, este último estaba dentro de la boleta de la distribuidora eléctrica.

“Círculo perverso: ganás juicio por tasa de higiene y seguridad (en tu tambo vos solita te proveés la higiene y la seguridad, ¿ok?). Te devuelven lo que pagaste por el período del litigio, y te siguen mandando la boleta, para que sigas pagando, y tengas que eventualmente hacer un nuevo juicio. ¿En serio @danielstadnik [Daniel A. Stadnik, intendente del partido de Carlos Casares] me vas a obligar a ganarte otro juicio? ¿En serio vas a insistir en la comisión del delito? ¿No será tirar demasiado de la cuerda?”, escribió la productora en X. Adjunto se observa la factura.

Vale recordar que, en septiembre de 2023, se conoció la noticia de que la productora le ganó un juicio al Estado por el cobro de estos servicios. Esto sentó un precedente inédito. En el fallo de 1era. Instancia, el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, Pablo Germain, había dicho en las dos causas (una por la tasa vial y otro por la tasa de seguridad e higiene) que “el municipio de Carlos Casares no prestó los servicios correspondientes a la tasa”.

En conversación con LA NACION, Passerini señaló que la tasa de higiene y seguridad en su establecimiento la “inventó” el exintendente Walter Torchio en 2016. Tras el juicio a su favor, estos cargos desaparecieron. “Es una boleta que viene como viene la boleta de la tasa de la red vial, no viene adentro de ninguna factura. Gané ese juicio: no hay higiene, no hay seguridad”, recordó. Desde entonces, la productora no había recibido ninguna factura. No obstante, ahora le “parece una factura con deuda”. Aclaró que no le estaban mandando la factura: “Es una cosa de locos”.

“No dejaron de cobrar nunca. La tasa de iluminación municipal me la dejaron de cobrar porque se le cantó al Poder Ejecutivo en ese momento”, narró. Agregó: “Te devuelven el equivalente a tantos años de pago, pero eso no quiere decir que a mí me sigan cobrando la tasa de mantenimiento de caminos rurales, a pesar de que yo gané un juicio. Me devolvieron porque es un período determinado, por ese periodo determinado gané el juicio. Ellos no pudieron probar que prestaron el servicio, pero después la ruleta sigue. La que me sacaron es la tasa que estaba adentro de EDEN, desconozco por qué me la sacaron, porque es cualquiera esto”.

“En dos de los tres juicios me siguieron cobrando. La tasa vial la siguieron cobrando como si tal cosa. No me habían llegado otras boletas de higiene y seguridad, pero ahora me llega esto; siguió corriendo la tasa de higiene y seguridad. En el único caso que me sacaron la tasa, es la tasa que me cobraron adentro de la factura de EDEN”, aseguró. El stop de pagos de EDEN se ejecutó después de una carta documento que le envió tanto a EDEN como al Municipio.

La productora agregó que la modalidad del juicio es que se puede demandar por un periodo determinado de tiempo. En el caso de la tasa vial fue por tres años y, en el caso de la tasa de higiene y seguridad, también por tres años. “Después sigue corriendo la tasa, por eso conceptualizo como perversión, porque en definitiva la tasa de higiene y seguridad también era una decisión política que me la quitaran después de un juicio ganado, pues no me la quitaron”, afirmó.

Tras recibir la deuda, ahora buscará elevar los reclamos pertinentes. “Si no me la sacan, obviamente voy a iniciar un nuevo juicio, que va a ser rapidísimo porque gané uno hace cinco minutos. Al municipio también le cuesta, por cada juicio que inicio, ellos tienen que poner abogados y recursos, plata que es del contribuyente, porque con el precedente que ya tienen va a ser exactamente lo mismo. No van a fallar de otra manera. Es una locura”, agregó. En este caso, la Justicia ya tiene un precedente de hace menos de dos años sobre la misma productora y el mismo cobro de servicio. “Para el municipio sería escandaloso”, sintetizó.