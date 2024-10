Murió Liam Payne, el ex cantante de One Direction, en un hotel en el barrio de Palermo

Escuchar

El ex cantante de One Direction Liam Payne fue hallado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El cantante falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

El personal policial de la Comisaria 14B se dirigió a las inmediaciones por un llamado del encargado del hotel al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. El encargado había escuchado un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. SAME constató el deceso.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de trece o catorce metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

El hotel Casa Sur X

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

Aunque el titular aseguró que hay que esperar a los resultados de la autopsia, señaló que “de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. El fiscal y la jurisdicción de la zona trabajan en el caso. También se encuentra la Policía de la Ciudad. El caso está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14 a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

Media hora antes de la noticia, el cantante había publicado una serie de fotos en la red social Snapchat junto a su novia. “Hermoso día en la Argentina”, había dicho en uno de sus videos, que habían sido grabados en días previos a este miércoles.

Tras el anuncio de su muerte, fanáticos de su carrera solista y con la banda se acercaron a las puertas del hotel para despedirlo.

Las últimas imágenes que Liam Payne compartió en Snapchat antes de su muerte (Foto: captura Snapchat liampayne)

El cantante y compositor británico, cuyo nombre original es Liam James Payne, había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

Liam Payne con la camiseta de la Selección Argentina X

Entre 2012 y 2015, Payne lanzó junto a sus compañeros dos discos -Take Me Home y Midnight Memories-, creaciones musicales que terminarían de posicionar al grupo inglés como uno de los más reconocidos tanto a nivel local como internacional. No fue hasta 2016 que el también guitarrista de 31 años perseguir una carrera como solista con la discográfica Capitol Records. Durante aquella etapa experimental, produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros. Luego de cuatros años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.

Liam Payne tuvo que cancelar su show en Buenos Aires por problemas de salud Movistar Arena

Geoff y Karen Payne, padres de Liam, contaron en varias entrevistas a medios británicos que el ex integrante de One Direction presentó varios problemas de salud durante su nacimiento. Entre ellos, la falta de funcionamiento de uno de sus riñones, lo que llevó a que transitara los primeros años de su vida en un hospital.

En agosto el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

