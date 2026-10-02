Cítricos dulces: dos legisladores peronistas de Entre Ríos le pidieron a Quirno información sobre la demorada apertura de los EE.UU.

La apertura del mercado estadounidense para los cítricos dulces argentinos volvió a quedar en el centro de la agenda de Entre Ríos. El diputado nacional Guillermo Michel y el senador Adán Bahl, ambos representantes de esa provincia por el peronismo, le solicitaron al canciller Pablo Quirno información actualizada sobre el estado de las negociaciones para que naranjas y mandarinas frescas argentinas puedan ingresar a Estados Unidos.

A través de una nota presentada ante la Cancillería, los legisladores pidieron conocer cuáles son las etapas que todavía quedan pendientes, tanto de la Argentina como de Estados Unidos, y cuáles fueron las últimas comunicaciones mantenidas con las autoridades sanitarias norteamericanas. El planteo apunta especialmente a conocer qué ocurrió con la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), un paso que permanece pendiente en el proceso.

Se trata de una negociación de larga data. Según los fundamentos del proyecto presentado por Michel, las gestiones para acceder con estos productos al mercado estadounidense comenzaron en 2008 y en agosto de 2019 concluyó la instancia técnica bilateral entre el Senasa y el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Desde entonces, quedó pendiente la publicación para comentarios públicos del ARP.

“La Argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense”, remarcaron Michel y Bahl en la carta

Para los legisladores, la posibilidad de ingresar a ese mercado tendría particular relevancia para las economías regionales y, especialmente, para la producción citrícola entrerriana. “La apertura de este mercado reviste especial importancia para las economías regionales argentinas y, particularmente, para la provincia de Entre Ríos y su sector citrícola”, señalaron en la nota presentada ante Quirno.

De acuerdo con las estimaciones sectoriales incluidas en el pedido, la Argentina podría llegar a exportar alrededor de 20.000 toneladas anuales de cítricos dulces a Estados Unidos, por un valor superior a US$20 millones por año. A esto se suma una condición comercial favorable: la producción argentina ingresaría durante la contraestación, por lo que no competiría de manera directa en el mismo período con la producción estadounidense.

“La Argentina accedería al mercado estadounidense en contraestación, por lo que su ingreso no implicaría una competencia directa con la producción local estadounidense”, remarcaron Michel y Bahl.

El reclamo adquiere además otra dimensión por el contexto de la relación comercial bilateral. En los fundamentos del proyecto se señala que en febrero de 2026 ambos países suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, cuyo objetivo incluye reducir barreras arancelarias y no arancelarias y facilitar el intercambio entre ambos mercados.

Los legisladores plantearon que la Argentina avanzó en distintos compromisos asumidos en la negociación bilateral, pero que todavía no se concretó un avance equivalente en el acceso de los cítricos al mercado estadounidense: “El análisis del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos evidencia una marcada asimetría en su nivel de cumplimiento”.

En la carta, Michel y Bahl enumeraron distintas medidas adoptadas por la Argentina en áreas vinculadas con esos compromisos. Entre ellas mencionaron la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cambios en las normas de homologación de vehículos importados y la simplificación del Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas.

Mientras tanto, plantearon que sigue pendiente el acceso efectivo de los cítricos argentinos: “Se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense"

Mientras tanto, plantearon que sigue pendiente el acceso efectivo de los cítricos argentinos: “Se verifica la falta de avances efectivos por parte de los Estados Unidos en aspectos clave, como el acceso real de nuestros cítricos al mercado estadounidense, lo que expone un desequilibrio persistente en la relación”.

El pedido también pone el foco en las gestiones realizadas por el Gobierno argentino desde 2023. Los legisladores solicitaron que la Cancillería informe cuáles fueron las comunicaciones oficiales recibidas de APHIS y USDA, qué explicaciones dieron las autoridades estadounidenses sobre las demoras y qué acciones diplomáticas, políticas y técnicas llevó adelante la Argentina para intentar destrabar el procedimiento. 5202-D-2026

Otro de los puntos incluidos en la presentación está relacionado con el reclamo que la Argentina llevó desde noviembre de 2023 al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde planteó una Preocupación Comercial Específica por las demoras estadounidenses en la autorización de los cítricos dulces argentinos.

Michel y Bahl también preguntaron específicamente qué tratamiento recibió la apertura de este mercado durante las negociaciones del acuerdo comercial bilateral y si el Gobierno considera actualmente el acceso de los cítricos dulces como una prioridad de la agenda con Estados Unidos. En particular, solicitaron conocer qué acciones concretas están previstas durante 2026 ante USDA y APHIS.

La presentación busca, además, precisar qué falta para que el proceso avance hacia una apertura efectiva. Entre las preguntas elevadas al Poder Ejecutivo figura cuál es el plazo estimado para la publicación del Análisis de Riesgo de Plagas y cuáles son actualmente los principales obstáculos técnicos, administrativos o políticos que impiden concretarla.

“Para Entre Ríos, la apertura del mercado estadounidense representa una oportunidad concreta para ampliar mercados, incrementar exportaciones y fortalecer una de sus principales economías regionales”, cerraron la carta los legisladores.