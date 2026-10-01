Acuerdo Mercosur-UE: las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 21% y hubo fuertes avances en varios sectores

Durante el primer cuatrimestre de vigencia del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, del 1 de mayo hasta el 31 de agosto pasado, las exportaciones agroindustriales argentinas a la Unión Europea (UE) tuvieron una mejora del 21% en el valor total exportado, unos US$1922 millones, respecto del promedio en igual período de los últimos tres años. Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Destacaron que, al analizar exclusivamente el caso de aquellos productos alcanzados por desgravaciones arancelarias obtenidas a partir de la vigencia del mencionado acuerdo, el incremento de las ventas es del 44%, representando US$372 millones adicionales respecto del promedio de los últimos tres años.

Según se desprende de los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a estadísticas del Indec, “el valor exportado a la UE durante este primer cuatrimestre de entrada en vigencia el acuerdo registró un incremento respecto al promedio de los últimos tres años, para el mismo periodo: un 93% más para los complejos de la pesca, un 50% más para el sector bovino y un 59% superior para los cítricos”.

Tras el acuerdo, huboun 93% más para los complejos de la pesca, un 50% más para el sector bovino y un 59% superior para los cítricos Getty Images

Otros complejos, aunque con menor peso en la balanza exportadora, que muestran incrementos significativos fueron el tabaco con un 105% de suba, la apicultura que tuvo un crecimiento del 87%, los ovinos que incrementaron un 154%, alimentos para animales que tuvieron una suba del 75% y los ingredientes alimenticios que subieron un 116%. “En todos los casos se observaron exportaciones por encima de los máximos de los últimos tres años para igual período”, dijeron en la cartera agrícola.

En este contexto, señalaron que “la Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, de las exportaciones agroindustriales durante el año 2025, aportando más de US$6000 millones a la balanza comercial”.

A su vez, indicaron que la UE ha sido durante los últimos tres años el principal destino de las exportaciones de los complejos de soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos, equinos, entre otras; y el segundo destino en importancia para cadenas como la bovina, del girasol y la apicultura".

Acuerdo

El tratado establece una zona de libre comercio que contempla la reducción y eliminación progresiva de derechos aduanales, generando beneficios inmediatos para una amplia gama de productos que quedarán exentos de gravámenes, mientras que otros seguirán un calendario de desgravación gradual.

Cuando entró en vigencia el 1° de mayo, luego de años de negociaciones, idas y venidas diplomáticas, el Gobierno anticipaba que el acuerdo podría generar un aumento de las exportaciones nacionales del 76% en los primeros 5 años y del 122% en la próxima década.

El acuerdo UE MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2026

Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó el hecho como un “activo de enorme valor estratégico” para el país, fundamentado en que el bloque europeo es actualmente el destino de una de cada cuatro empresas argentinas exportadoras. Además, se posiciona como el segundo socio comercial más relevante, con un flujo de bienes que ronda los US$9000 millones.