Combustible y tractores caros: los dos rubros donde el agro argentino tiene marcadas desventajas frente a otros países

CÓRDOBA.- Aunque la Argentina continúa siendo más cara que sus competidores para producir granos, en el último año logró mejorar significativamente su posición en algunos insumos clave para la actividad. La mayor ganancia se observa en fertilizantes y fitosanitarios, en los que los precios locales ya son iguales o incluso inferiores a los de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Sin embargo, hay problemas estructurales que persisten: combustible caro, fletes elevados y maquinaria agrícola con fuertes sobreprecios respecto a los otros países.

Esa es una de las principales conclusiones del último informe elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón, Franco Artusso y Valentino Costamagna del Ieral, de la Fundación Mediterránea. Compararon los precios de 13 insumos, servicios y equipos agropecuarios en la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos haciendo foco en los costos de producción.

La foto general muestra que la Argentina todavía arrastra desventajas. El país presenta precios más altos en siete de los 13 productos relevados respecto de Brasil, en ocho frente a Paraguay, en cinco frente a Uruguay y en cuatro frente a Estados Unidos.

Sin embargo, varios de los insumos más importantes dejaron de estar entre los más caros de la comparación internacional. Los fertilizantes son el caso más destacado, la Argentina pasó a ubicarse por debajo del promedio de los otros cuatro países en la mayoría de los productos analizados. La urea granulada, uno de los fertilizantes más utilizados en maíz y trigo, presenta precios hasta 12,9% inferiores al promedio de los países comparados. Lo mismo ocurre con el fosfato monoamónico (MAP) y el fosfato diamónico (DAP). La excepción en el grupo es el superfosfato triple, que está 10,2% por encima de la media.

La mejora también alcanza a los productos fitosanitarios. En herbicidas, los precios locales se ubican entre 1,2% y 3,7% por debajo de los valores promedio de los otros países relevados. El único producto que escapa a esa tendencia es el 2,4D, 3,5% superior.

La urea granulada, uno de los fertilizantes más utilizados en maíz y trigo, presenta precios hasta 12,9% inferiores al promedio de los países comparados. Lo mismo ocurre con el fosfato monoamónico (MAP) y el fosfato diamónico (DAP) Archivo

Los fungicidas muestran un desempeño todavía mejor. El producto tomado como referencia resulta 13% más barato en la Argentina que en el promedio de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

Gasoil y maquinaria agrícola

La Argentina continúa mostrando una clara desventaja en el precio del gasoil grado 2, que aparece 21,4% por encima del promedio de los otros cuatro países; es uno de los mayores desfasajes detectados por el estudio. El dato es particularmente sensible para una producción agrícola que depende intensamente del transporte terrestre y de maquinaria que consume combustible en todas las etapas del ciclo productivo.

La logística continúa siendo otro de los puntos débiles. El costo del transporte de granos a una distancia de referencia de 400 kilómetros resulta 3,7% superior al promedio. La Argentina es más cara que Brasil y Paraguay, aunque mantiene cierta ventaja frente a Uruguay y Estados Unidos.

La maquinaria agrícola ofrece un panorama mixto. Los tractores de 200 HP relevados por el estudio cuestan en la Argentina un 28,5% más que el promedio de los otros cuatro países. Es uno de los mayores sobrecostos detectados.

En cambio, las cosechadoras muestran la situación inversa: aparecen 8,2% por debajo del promedio, convirtiéndose en uno de los pocos rubros en los que la Argentina exhibe una ventaja clara.

Según Ieral, en cosechadoras hay una ventaja Gentileza

Así, la Argentina logró avances concretos en fertilizantes, herbicidas y fungicidas que dejaron de ser un problema de competitividad e incluso en varios casos muestran precios más bajos que los de los países competidores.

Pero la mejora todavía no alcanza para compensar los sobrecostos que generan el combustible, la logística y parte de la maquinaria agrícola. Y a eso se suma que es el único de los países comparados que grava las exportaciones de granos con retenciones.