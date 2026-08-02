Ya pasó en 1998: el recuerdo de El Niño que vuelve a encender las alarmas

La mayoría de los pronósticos climáticos apuntan al desarrollo de un evento El Niño fuerte durante la primavera y verano próximos. Si se diera un fenómeno similar al de 1998, se desencadenarían graves problemas en los campos y en los pueblos, sobre todo de la cuenca que arranca en el sur de Córdoba, pasa por La Picasa y afecta al oeste y centro de Buenos Aires.

Ese Niño aniquiló los caminos durante 18 meses y provocó la migración de mucha gente que trabajaba en los campos hacia las ciudades. Ante esa posibilidad, en los campos habría que tomar medidas externas e internas. “El primer paso sería que los productores aguijoneen a los municipios para que realicen todos los trabajos pendientes en los caminos -alteos, colocación de alcantarillas, etc.- ahora, que es el momento en que se pueden hacer evitando tener que trabajar en el barro, cuando todo se complica”, propone Juan Balbín, productor de General Villegas, ex presidente de CREA y del INTA.

Los pronósticos alertan sobre El Niño Ricardo Pristupluk

En todas las zonas los productores saben dónde se generan los problemas de caminos ante lluvias fuertes y habría que comenzar los trabajos ya para evitar que esos fenómenos se repitan.

Dentro de los campos se pueden desarrollar estrategias para enfrentar lluvias extraordinarias. Balbín está asegurando el tránsito en los caminos internos y no descarta crear playones para almacenamiento de granos si no se tienen vías para salir con ellos.

La laguna La Picasa Archivo

En los años con evento El Niño, en la zona de este empresario, la cosecha fina no dio buenos resultados porque se entregó grano de baja calidad por lavado y la soja de segunda también fue muy afectada por los excesos de humedad.

Por esa razón, en los lotes de mediana fertilidad, Balbín está pensando en sustituir la oleaginosa por sorgo, un cultivo que puede soportar en mejores condiciones lluvias repetidas a fines de marzo- principios de abril cuando El Niño cobraría su máxima expresión.

El año pasado hubo anegamientos Ricardo Pristupluk

También va a poner especial cuidado en los compromisos de entrega de grano que se pacten anticipadamente. “Es conveniente tener grados de libertad, porque si se toma obligación de carga a una fecha fija con un forward y luego no se puede cumplir, hay que salir a conseguirlo o a negociar postergaciones con el comprador mientras se enfrentan los problemas de cosechadoras encajadas o imposibilidad de entrar a los campos”, alerta.