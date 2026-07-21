Comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 5855 animales descargados de 158 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 10,16%, al pasar de 3677,436 a 4051,253 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 5,36%, tras variar de 4312,579 a 4543,981 pesos por kilo.

Los novillos, con 951 cabezas, representaron el 16,33% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 por 4 lotes de 432 a 541 kg; $4770 con 549 kg, y $4750 por 4 lotes de 469 a 495 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 442 kg; $3720 con 480 kg, y $3600 con 501 y con 534 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 por 4 lotes de 303 a 354 kg; $5300 con 354 kg, y $5100 con 393 y con 403 kg, y en vaquillonas, $5450 con 283 kg; $4920 con 352 kg, y $4570 con 401 y con 410 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4051,253, mientras que el peso promedio general resultó de 425 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4543,981. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4543,988. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4558,719.Detalle de venta: 951 novillos; 1236 novillitos; 1763 vaquillonas; 1415 vacas; 268 conservas, y 190 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (50) Álvaro nt. 14, 339 kg a $5250; 17, 329 a 5400; vq. 19, 309 a 5200. Asoc. de Coop. Argentinas: (115) Asoc. de Cooperativas nt. 32, 393 a 5100; 14, 373 a 5150; vq. 20, 354 a 4840; 18, 372 a 4900; 16, 337 a 5000.

Blanco Daniel y Cía. SA: (356) Carelli nt. 25, 354 a 5300; El Encuentro v. 20, 554 a 3350; Ambrosino e Hijos v. 17, 570 a 3500; Grinovero nt. 14, 384 a 5000; vq. 21, 351 a 4700; Grupo D y V nt. 32, 374 a 5100; vq. 28, 338 a 5000; Rizzi n. 28, 541 a 4800; Romannutti nt. 27, 430 a 4700; 28, 382 a 5000; Todone vq. 24, 324 a 5200. Brandemann Consignataria SRL: (45) Villa María vq. 19, 388 a 3300.

Campos y Ganados SA: (201) García v. 18, 617 a 3240; 16, 545 a 3330; Los Potrerillos nt. 16, 381 a 5100; 17, 361 a 5300; Maylukol vq. 15, 326 a 4200; Mendieta vq. 12, 407 a 4600; 13, 381 a 4700. Casa Usandizaga SA: (138) Cepacla vq. 15, 442 a 4100; El Porteño vq. 17, 299 a 2200; El Zoilo de Morea v. 13, 480 a 3600; Maillos v. 12, 519 a 3500. Colombo y Colombo SA: (125) Harguindeguy vq. 12, 325 a 5000; Trezza v. 20, 534 a 3600; Nordheimer n. 23, 442 a 4800. Colombo y Magliano SA: (583) Agrop. La Criolla nt. 20, 386 a 5000; 22, 386 a 5050; 23, 379 a 5100; Avestruz n. 19, 450 a 3600; nt. 14, 410 a 3900; v. 17, 518 a 2900; Bravo vq. 30, 371 a 4850; 31, 362 a 4920; 18, 323 a 5100; Cimero vq. 29, 297 a 4800; 19, 279 a 4900; 42, 291 a 5300; Colombo nt. 18, 430 a 3700; El Recado vq. 16, 381 a 4000; 17, 406 a 4600; 17, 372 a 4750; Finlar vq. 50, 335 a 4900; 19, 321 a 5000; Los Potrerillos vq. 32, 310 a 5200; 17, 301 a 5250; 21, 294 a 5300; San Félix n. 21, 476 a 4600; nt. 18, 428 a 4800; 16, 395 a 4850. Consignataria Blanes SRL: (44) Culacciatti vq. 12, 360 a 4900; 24, 324 a 5100. Consignataria Melicurá SA: (152) Agrop. La Media Luna v. 38, 497 a 2400; Agrop. de Santa Rosa v. 12, 517 a 2400; 12, 534 a 2500; El Refugio n. 20, 452 a 4800; vq. 20, 402 a 4600; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 12, 387 a 2500; Pralaya v. 14, 497 a 3200. Crespo y Rodríguez SA: (151) Arancet nt. 29, 373 a 5200; 16, 327 a 5300; vq. 14, 373 a 3900; 16, 323 a 4450; 17, 291 a 4600; Pucheu nt. 16, 376 a 4200; vq. 12, 345 a 4000; Salgado vq. 15, 453 a 3500.

Dotras, Ganly SRL: (226) Beltran Hnos. v. 12, 601 a 3500; Ganadera Mapa n. 64, 493 a 4750; vq. 42, 383 a 4500; 51, 355 a 4800; Ganly Agropecuaria n. 20, 460 a 3000; 15, 432 a 3700; nt. 19, 428 a 3700. Ferias Agroazul SA: (52) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 30, 531 a 3000.Gananor Pujol SA: (143) Estancia Ebh v. 21, 501 a 2000; 18, 478 a 2100; Wisner n. 24, 446 a 3800; 17, 460 a 4480. Goenaga Biaus SRL: (31) De Lusarreta v. 16, 481 a 2600.Harrington y Lafuente SA: (70) Mammoliti vq. 22, 407 a 2500; 13, 412 a 2900; v. 24, 451 a 3600.

Heguy Hnos. y Cía. SA: (36) Gougy vq. 18, 387 a 1900; 18, 420 a 2000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (118) Agrop. Los Pinares nt. 13, 405 a 5000; El Carpincho Ganadera v. 16, 548 a 3500; 15, 475 a 3720; Simone Campos y Hacienda v. 24, 515 a 2570.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (73) Gaztambide n. 13, 433 a 4800; nt. 27, 399 a 4500; 12, 380 a 5200. Lartirigoyen & Oromí SA: (337) Campo y Producción n. 16, 436 a 4800; Cirio Hnos. n. 23, 438 a 4800; D’Agostino vq. 13, 369 a 2000; v. 13, 469 a 3170; Lartirigoyen vq. 19, 396 a 4500; 19, 410 a 4570; 17, 349 a 4950; 21, 329 a 5000; Palau Hnos. n. 14, 469 a 4750; Sastre Inchauspe n. 12, 553 a 4700; 24, 490 a 4750; vq. 16, 321 a 5100; 18, 310 a 5150; 20, 303 a 5200; 22, 285 a 5300; Seis Cabezas n. 15, 460 a 4750; Suc. Carrique n. 14, 549 a 4770; vq. 17, 410 a 4400. Llorente-Durañona SA: (50) Cabaña Don Tomás vq. 50, 324 a 4600.

Madelan SA: (132) Cepacla v. 12, 471 a 3350; 15, 528 a 3450; Los Barones v. 14, 663 a 2800; Merlos Sánchez vq. 12, 420 a 2500; Ramos v. 12, 475 a 3400; 16, 558 a 3500. Martín G. Lalor SA: (409) Cepacla v. 20, 479 a 3500; Comp. de Tierras Tecka n. 34, 434 a 4700; vq. 14, 467 a 3600; 16, 432 a 3800; Da-Nes nt. 13, 343 a 5200; 54, 315 a 5400; El Combate nt. 116, 314 a 5400; vq. 30, 273 a 5300; Lalor vq. 19, 419 a 4600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (72) Mendizábal nt. 14, 420 a 4750. Monasterio Tattersall SA: (620) Agrop. Ñankay nt. 15, 381 a 5250; 31, 340 a 5400; Algarra Hnos. nt. 13, 403 a 4730; 12, 379 a 5050; 12, 370 a 5100; Estancias Lanaria n. 12, 438 a 4000; Exportlan n. 26, 450 a 4000; Lahore Hnos. vq. 12, 426 a 3200; Las Víboras v. 32, 449 a 2100; 13, 448 a 2200; 13, 480 a 2300; Los Potrerillos nt. 14, 377 a 5200; 16, 372 a 5300; vq. 25, 315 a 5270; 25, 305 a 5300; 20, 292 a 5320; Mónaco nt. 22, 332 a 5350; 18, 320 a 5400; vq. 12, 280 a 5450; Munarriz n. 16, 442 a 4650; nt. 16, 429 a 4900; Orbea Hnos. n. 14, 473 a 4700; San José de Galli nt. 13, 343 a 5100; v. 18, 565 a 3500; 12, 501 a 3600; Tattersall Argentino nt. 20, 303 a 5400; vq. 16, 319 a 4800; 15, 286 a 5000.

Pedro Genta y Cía. SA: (118) Autilio nt. 14, 412 a 4600; Oller n. 17, 461 a 4600; v. 17, 547 a 3300; Santa Yvonne vq. 13, 427 a 4200; 19, 413 a 4300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (792) Agroganad. Rincón del Sur tr. 13, 603 a 2700; Cepacla v. 31, 509 a 3400; Consignataria Jp v. 19, 472 a 3400; Delfinagro tr. 12, 652 a 2700; v. 14, 489 a 3200; El Bornizo tr. 19, 582 a 2000; 20, 707 a 2700; El Desafío Agro v. 12, 570 a 3550; El Reparo vq. 45, 295 a 5300; Fertor vq. 17, 344 a 4870; 17, 352 a 4920; Finlar vq. 25, 387 a 4800; 21, 366 a 4900; 19, 349 a 5000; García v. 17, 491 a 3400; 16, 519 a 3450; La Licha n. 40, 451 a 4600; nt. 15, 421 a 4850; La Querencia de Arata Hnos. vq. 13, 381 a 4750; 18, 342 a 4920; Gaztambide nt. 12, 420 a 5000; 14, 363 a 5220; Monvale n. 55, 526 a 4870; Nens v. 40, 565 a 3600; 13, 521 a 3650; Ripodas v. 15, 437 a 2900; 15, 506 a 3300; Sacfil nt. 78, 397 a 5050. Santamarina e Hijos SA: (18) Isla Larga Agropecuaria nt. 12, 418 a 4900.Wallace Hermanos SA: (40) Zavala n. 30, 432 a 4800.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (14); Gogorza y Cía. SRL (25); Jáuregui Lorda SRL (27).