Mercado internacional: la soja cruzó los US$450 por tonelada por un cóctel de factores alcistas

La soja superó hoy los US$450 por tonelada en la Bolsa de Chicago y se afirma en uno de los rangos más altos en lo que va del año. Según los especialistas, el repunte, que en rigor se viene sucediendo en el último tiempo, respondió a una combinación de factores: el renovado interés de China por la soja estadounidense, la incertidumbre climática en las principales zonas productoras de Estados Unidos y un mayor movimiento de los fondos de inversión. En la rueda, la posición agosto de la soja cerró en US$450,48 por tonelada, con una suba de US$7,90. La mejora también se reflejó en el mercado argentino: la posición disponible avanzó US$2, a US$337 por tonelada, mientras que mayo de 2027 se encareció US$0,8, a 337,8 dólares por tonelada.

“La expectativa de una demanda externa más activa, incluso respaldada por operaciones recientes, catapultó los precios de la soja en el arranque de la semana. Con un ajuste por encima de los US$450 por tonelada, finalizó en los valores más altos en dos años y dos meses”, señaló Eugenio Irazuegui, analista de mercados de Zeni.

Especialistas señalaron que la recuperación fue impulsada por nuevas compras de China, el clima en Estados Unidos y expectativas de una demanda más activa Frendt

El especialista explicó que la principal señal que recibió el mercado fue la reactivación de la demanda externa. Tras varias jornadas consecutivas de compras durante la semana pasada, China volvió a adquirir unas 264.000 toneladas de soja estadounidense, correspondientes a cinco cargamentos para la campaña comercial 2026/27. Además, se informó otra venta por 110.000 toneladas con destino no especificado, que el mercado presume también podría corresponder al país asiático. Irazuegui agregó que el mercado sigue de cerca la evolución del clima en Estados Unidos. Explicó que los modelos oficiales anticipan un período de temperaturas superiores a las habituales y menores precipitaciones desde fines de julio, justo cuando los cultivos atraviesan una etapa decisiva para definir su rendimiento.

En la misma línea, Bruno Todone, analista de granos de AZ-Group, remarcó que las compras chinas incentivaron una mayor participación de los fondos de inversión. “La presencia de China con compras de soja norteamericana es una fuerza que presiona al mercado y dispara la acción de los fondos”, afirmó. El analista añadió que se atraviesa el denominado “mercado climático” estadounidense, una etapa en la que los precios reaccionan rápidamente a cada cambio en los pronósticos meteorológicos. “Se esperan temperaturas muy altas para los próximos quince días y escasas lluvias en el cinturón agrícola de Estados Unidos. Los operadores se mueven al compás de los pronósticos”, resumió. Ese escenario también tuvo impacto en la Argentina.

Para Germán Iturriza, analista de mercados, el contexto internacional sumó otros elementos que contribuyen a sostener la firmeza de las cotizaciones. Entre ellos mencionó el petróleo por encima de los US$80 por barril y el renovado ritmo de compras de China, que, según dijo, volvió a niveles similares a los registrados antes de las tensiones comerciales. “El mercado está recibiendo señales de que esto está funcionando”, sostuvo. A su entender, aunque la situación climática en Estados Unidos todavía no es crítica para los cultivos, la incertidumbre alcanza para mantener el mercado firme. “Cuando hay incertidumbre, los precios van para arriba”, resumió.

Respecto de la estrategia comercial, Iturriza consideró que los valores actuales empiezan a ser atractivos para los productores argentinos, aunque aconsejó esperar antes de vender la soja de la campaña 2026/27. Explicó que el factor que definirá el rumbo del mercado será la producción brasileña. “El rol de Brasil es clave en el futuro de la soja. Una merma productiva en Brasil te dispara la soja a niveles que hace mucho tiempo no vemos”, afirmó. En ese sentido, indicó que la evolución del clima en ese país, especialmente la influencia que pueda tener El Niño, será uno de los principales aspectos que seguirá el mercado durante los próximos meses.

El repunte también mejoró los precios en el mercado argentino y reavivó las expectativas de los operadores Unplash/ Daniela Paola Alchapar

La mejora tampoco quedó limitada a la soja. Todone señaló que el maíz y el trigo también siguieron con una tendencia alcista. Explicó que el maíz enfrenta la nueva campaña con un escenario de oferta ajustada y una demanda más firme, mientras que las altas temperaturas y la falta de lluvias en parte de Estados Unidos y Europa mantienen la atención del mercado. En ese contexto, la posición septiembre cerró en Chicago en US$176,96 por tonelada, con una suba de US$1,87.

Para el trigo, el analista indicó que, además de las cuestiones climáticas, persisten las dudas sobre la producción por el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy, la posición septiembre terminó la rueda en US$247,63 por tonelada, con una baja de US$3,21. No obstante, sostuvo que el cereal podría recuperar terreno si continúan las preocupaciones sobre la oferta mundial.