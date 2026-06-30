Con Milei confirmado para la Rural, Nicolás Pino anticipó que insistirá con un fuerte reclamo: “Retenciones cero”

La cuenta regresiva para la 138° Exposición Rural de Palermo ya comenzó y, además de confirmar la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dejó entrever cuáles serán los principales reclamos que volverá a plantear al Gobierno. La eliminación definitiva de las retenciones, una mayor velocidad en las obras de infraestructura y mejores condiciones de financiamiento conformarán el eje del mensaje institucional que la entidad dará el próximo 26 de julio, el último día de la muestra y cuando asistirá el jefe de Estado.

Bajo el lema “El campo nos une”, la tradicional muestra se realizará entre el 16 y el 26 del mes que viene en el predio ferial de Palermo. Durante la presentación oficial del evento, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, confirmó que Milei encabezará la inauguración un día después de lo previsto originalmente, debido a un compromiso internacional.

“El motivo por el que Milei pidió retrasar un día la inauguración es que tiene un viaje al exterior y se le complica llegar el sábado”, explicó. La confirmación de la presencia del Presidente llega en un contexto de alta expectativa del sector agropecuario, no solo por el tradicional discurso del jefe de Estado, sino también por la posibilidad de que anuncie nuevas medidas para el campo.

Raúl Etchebehere, presidente de La Rural SA; Pino y; Carlos Solanet, director comercial de La Rural SA en el lanzamiento de la Expo Rural 2026 Ricardo Pristupluk

Mientras tanto, Pino anticipó cuáles serían los principales pedidos que la entidad volverá a formular durante el acto inaugural. “Al Gobierno le pediría lo que pedimos siempre: eliminación de Derechos de Exportación (DEX), que lo único que hacen es generar una desinversión en el sector; más velocidad con los temas de infraestructura, que las cosas empiecen a suceder más rápido, y mucha más velocidad también en el tema de financiación”, sostuvo.

“Todo el tiempo decimos que necesitamos que se llegue a retenciones cero lo antes posible. Esa demanda va a seguir. Entendiendo que el camino que plantea el gobierno nacional es ese, llegar a cero. Siempre se puede mejorar y siempre se puede mostrar con números reales lo que implica ese impuesto”, afirmó.

Fue a fines de mayo pasado cuando el Gobierno anunció una baja inmediata de las retenciones para el trigo y la cebada que pasó de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde este mes. Para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, el cronograma comenzará a regir desde enero de 2027 con un esquema de rebajas progresivas hasta 2028.

Lanzamiento de la Expo Rural 2026 Ricardo Pristupluk

Respecto del contexto económico, Pino destacó algunos aspectos de la gestión de Milei, aunque aclaró que todavía quedan desafíos por resolver. “Entre las cosas para reconocer de este Gobierno está el tipo de cambio, donde hace dos años en este mismo lugar teníamos un tipo de cambio que rozaba en algunos casos hasta el 200%, cosa que era un disparate, hasta peor que los DEX”, señaló.

También valoró la desaceleración inflacionaria y respaldó el rumbo económico. “Otros reconocimientos son la baja de la inflación y el camino que tomaron que es el que seguramente va a hacer grande a la Argentina. Le cuesta un montón a todos los argentinos, pero estamos convencidos de que no tenemos que volver al lugar de donde partimos”, expresó al ser consultado sobre el escenario político de cara a las elecciones de 2027 y la posibilidad de un cambio de rumbo económico con un eventual regreso del kirchnerismo.

Al igual que el año pasado, Milei dirá presente en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo 2026 Manuel Cortina

Sin embargo, remarcó que la competitividad del agro también depende de otras cuestiones estructurales. “El tema de infraestructura es importante, pero hay que entender los años de desinversión o de no mantenimiento que hubo. Empezó este proceso; va a llevar un tiempo, entendemos que las cosas no son de hoy para mañana, pero no hay que aflojar”, indicó.

Según explicó, las deficiencias logísticas siguen representando uno de los mayores componentes del denominado costo argentino. “La falta de infraestructura es generadora de costos. Los fletes no valen lo mismo, las distancias a recorrer no siempre son las lógicas. Todo eso va a generar que se vaya mejorando la ecuación, no solo para el productor, sino para el país”, sostuvo.

Otro de los puntos que la entidad insistirá en plantear será la necesidad de ampliar el acceso al crédito. “No porque seamos avaros, pero cuanto mejor financiación tengamos, los productores vamos a buscar producir más, así que es virtuoso”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que Milei realice anuncios durante la inauguración, Pino evitó anticipar definiciones, aunque dejó entrever sus expectativas. “Entendiendo que esta exposición es una caja de resonancia que el Gobierno pone en valor y pondera, seguramente algún anuncio el Presidente va a traer, pero no sé de qué“, indicó.

Incluso deslizó que podría haber novedades vinculadas con la carne vacuna. “También puede venir [Milei] con un anuncio de eliminación total de retenciones de carne vacuna”, comentó. En detalle, todavía existe una alícuota del 5% para los cortes de carne vacuna de exportación de novillo.

En relación con las rutas nacionales, Pino dijo que en el Gobierno le transmitieron que hacia fines del próximo año habrá avances importantes y, de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, “15.000 van a estar en condiciones lógicas para que se pueda circular: “De esos 15.000 ya están sucediendo unos 9000, todo concesionado”.

La exposición

Además del contenido político que suele concentrar la inauguración, la muestra volverá a exhibir una fuerte presencia ganadera y comercial. Pino destacó que esta edición contará con casi 2600 animales inscriptos, un 10% más que el año pasado, además del regreso de las aves luego de cuatro años de ausencia, 43 remates, jornadas económicas y de sostenibilidad, el Congreso Mundial de Hampshire Down y una intensa agenda de actividades técnicas e institucionales.

El ingreso del primer animal a la pista central será el 14 de julio y tendrá una particularidad: además del tradicional ejemplar bovino, ingresará un ovino Romney Marsh para celebrar el 90° aniversario de esa asociación de criadores. Dos días después se realizará el tradicional corte de cintas.

En paralelo con la organización de la exposición, la Sociedad Rural Argentina también atraviesa un año electoral. En septiembre próximo renovará sus autoridades y Pino buscará un nuevo mandato al frente de la entidad junto a Carlos Odriozola como candidato a vicepresidente.

“Hace una semana anuncié la lista. Costó armarla, pero no por falta de nombres, sino por la gran cantidad de gente que quiere acercarse a trabajar por la Rural. Me veo bien para septiembre, pero será el socio quien decida qué tipo de Rural quiere hacia el futuro”, afirmó.