Córdoba. Rompieron 4 silobolsas y las pérdidas ascienden a $400.000

El vandalismo sucedió en la localidad de Jovita, Córdoba

Catalina Bontempo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 12:37

Anoche rompieron cuatro silobolsas que contenían soja en un campo ubicado en la localidad de Jovita, al sur de Córdoba. Los cortes provocaron la caída del grano y las pérdidas rondarán los $400.000.

"Cortaron los bolsones justo la noche de tormenta, así que les llovió 30 milímetros de agua y se mojó la producción", contó a LA NACION Arturo Wehmeyer, el dueño del campo. Ayer el productor fue a ver sus cultivos y estaba preocupado por la falta de lluvia. Por la noche llovió, lo que le trajo un alivio, sin embargo, cuando fue a recorrer el campo se encontró con los cortes en los bolsones.

El productor de la localidad de Jovita al que le rompieron cuatro silobolsas 00:47

Video

"No tengo sospechosos, eso es lo que más me desconcierta, porque no tengo problemas con nadie", agregó Wehmeyer, quien realizó la denuncia policial y está reorganizándose para cargar el grano. "Va a ser una pérdida grande, porque estoy reorganizando la carga y no consigo camiones ni tractores, por las fiestas, y encima la tormenta sigue", explicó.

Parte de la producción se perdió por la lluvia y otra parte se quedará en el piso y será imposible de recuperar.

Las pérdidas están valuadas en $400.000

Hace unos días se conoció la noticia de que habían robado 20.000 kilos de soja de un campo en Santa Fe.

Esta vez, no fue un robo, sino vandalismo. "Esta es una zona tranquila, es un pueblo chico", indicó. El productor contó que sólo hubo un caso de vandalismo similar en 2008, durante el conflicto con la 125, a 10 kilómetros del pueblo. Sin embargo, descartó que se tratara de un problema político.

Desde la Secretaría de Agricultura de la Municipalidad de Jovita confirmaron que este tipo de vandalismo no es común en la zona.