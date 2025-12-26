“Mayor cercanía”: renovaron una plataforma que da transparencia a la faena de hacienda

La Secretaría de Agricultura renovó un visor que unifica la información de la faena online. Según dijeron, los productores pueden consultar el romaneo de sus animales, como ser el peso, la categoría y la tipificación, además de la información del usuario de faena y del establecimiento faenador.

Destacaron que “el visor integra información existente en los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) y el Sistema de Información de Faena”. En ese sentido, “genera mayor cercanía con el resultado de la faena para el productor y evita errores en la información”.

Indicaron que “el Visor Traza está disponible en su página web y a la información se accede mediante el CUIT del productor y el número de DTe".

En la cartera agrícola a cargo de Sergio Iraeta dijeron que “los productores van a poder asociar su Renspa y acceder al historial de los Dte de los últimos seis meses”

Además, señalaron que, “quienes comercializan sus animales en predios o mercados concentradores, pueden ingresar al visor con el CUIT de remate y el número de DTe que les compartieron”.