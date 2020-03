La industria frigorífica está adoptando medidas para el trabajo en las plantas Fuente: EFE - Crédito: Césaro de Luca

En la industria frigorífica, avícola y láctea no modificaron sus planes de producción por el coronavirus y cuentan con stock para cubrir cualquier mayor demanda, según señalan fuentes de esos sectores.

Además, cada industria está alerta e implementando los protocolos necesarios para prevenir posibles contagios del virus en las empresas.

Según expresó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), por el momento no se avecina un posible desabastecimiento en la cadena cárnica, aunque "se está produciendo menos por el paro agropecuario y la lluvia" que hubo en diferentes regiones.

Schiariti indicó que cada empresa está haciendo tareas de difusión y tomado las medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. "Estamos tomando las medidas necesarias de prevención posibles. Los empleados lavan las botas y equipos con mayor frecuencia que antes", señaló.

Para Schiariti, más allá de la preocupación por la pandemia, las ventas de carne no se verían afectadas. "La gente va a seguir consumiendo carnes. Si cae el consumo, va a ser por la caída del salario, pero no por el coronavirus", sostuvo.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), contó que las empresas están tomando las precauciones necesarias para prevenir el contagio y en los casos de las cámaras en Córdoba, donde está el dirigente, se están desarrollando protocolos sanitarios.

Este jueves, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba tiene prevista una campaña de capacitación para el personal de los frigoríficos para instruir sobre cómo prevenir el contagio del virus.

"La comprensión de parte del personal es mayor al tener un médico con una demostración visual y que esté atento a las respuestas e interrogantes. El personal médico va a visitar empresa por empresa dando instrucciones para evitar el menor contacto que se pueda", dijo Urcía.

En la industria lechera no registran inconvenientes Fuente: Archivo

Respecto de la faena, el vicepresidente de Fifra expresó que hasta ahora ha sido normal y que "no ha bajado la producción" por el coronavirus. Además, afirmó que la preocupación en ese sector está dada en si hubiera algún caso positivo en alguna de las empresas, pero que no afectaría la cadena productiva.

"La recomendación es que si tienen fiebre o algún malestar relacionado con el coronavirus, que no se presenten a trabajar", agregó sobre los empleados.

Según Fifra, en enero pasado se faenaron 1.168.793 cabezas en 22 días hábiles con un promedio diario de 53.126 animales, mientras que en febrero se faenaron 1.021.785 en 20 días hábiles con un promedio de 56.766 animales. La faena diaria fue mayor y eso indicaría, según la entidad, una recuperación del consumo que compensaría una caída de las exportaciones.

En tanto, Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), dijo que están aguardando a si hay alguna decisión gubernamental que pueda afectar la producción diaria de leche, pero hasta el momento no ven un posible desabastecimiento.

"Hasta el momento el abastecimiento es normal al de la época del año y no hay registros de una baja por el coronavirus", explicó. Desde la industria descartan cualquier falta de stock y distribución de los productos lácteos.

Paulón indicó que las empresas tienen instalados controles generales de higiene. Sin embargo, con el agravamiento del coronavirus, muchas compañías optaron por reforzar los controles de los accesos de todo el personal para descartar cualquier caso sospechoso. "Hay protocolos en cada una de las empresas para controlar al personal local; básicamente son respiratorios y también hay protocolos del tipo internacional", acotó.

En el caso de la industria avícola, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), señaló que por ahora no tienen reportes de faltante de stock en las góndolas. "Nuestro sector es muy dinámico. Se había previsto un crecimiento del 3% de animales, desde ese punto de vista ha sido muy fluido todo", dijo.

Sobre las medidas que están tomando para prevenir posibles casos de contagio, agregó: "Con los frigoríficos ya llevamos unas semanas haciendo las recomendaciones necesarias, esperando no tener ningún caso. Por ahora no hay ningún problema. Hay empresas más estrictas en cuanto a elaborar su propio protocolo, hay quienes se manejan con información disponible a través de grupos de WhatsApp en donde la gente intercambia información que tiene que ver con la producción de pollo", señaló Domenech. Esta industria faena 71,4 millones de pollos por mes.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), dijo que en ese sector están trabajando de manera normal y siguiendo todos los protocolos que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La producción molinera sigue normal. Seguimos abasteciendo normalmente. No se entiende el vértigo de la gente por comprar los productos", indicó.

Por otra parte, el titular de FAIM sostuvo que los molinos están haciendo una reducción de plantillas para los mayores de 60 años, de acuerdo al anuncio del presidente Alberto Fernández. "Las empresas ya tomaron las medidas correspondientes por ser factores de riesgo. Lo cierto es que como hay industrias muy longevas, le dieron licencia a una parte de su personal, pero se sustituye con el personal más joven", aseguró.

"Los molinos están reacomodando sus dotaciones de gente, pero la producción y abastecimiento no bajaron. No solo no bajó, dada la demanda probablemente que la producción se vaya a aumentar", expresó.

En tanto, en un comunicado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), señaló: "Requerimos de la colaboración de todos los actores sociales, el sector representado por esta entidad, puede colaborar llevando calma a la sociedad informando que se cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas para proveer al país", indicó la entidad.