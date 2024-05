Especulación, reserva de valor y promesas que todavía no se cumplen

Escuchar

Los tiempos en los que se comercializa la cosecha gruesa despiertan en esta época del año el interés de funcionarios y economistas. ¿Necesitan originar mercadería para un cliente europeo o asiático? No, pero suelen referirse a la venta de soja con la misma suficiencia que lo haría un trader del mercado de granos. Claro, a diferencia del que tiene que juntar las dos puntas de un negocio, sus opiniones quedan a resguardo de cualquier riesgo ulterior.

Si el comentario viene de parte de un funcionario público, el tema adquiere otro cariz. Este fue el caso en los últimos días del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando en una reunión organizada por la Fundación Mediterránea, se le preguntó si se podía acelerar la acumulación de reservas teniendo en cuenta que se está desarrollando la cosecha de soja y maíz.

El ministro respondió que “si bien es cierto que viene la cosecha gruesa, hay un factor especulativo innato tanto en el productor como en las cerealeras que nosotros no controlamos. Lo máximo que podemos hacer es garantizar la mayor estabilidad posible. No desviarnos del camino para reducir ese factor especulativo a su mínima expresión. Pero no podría vaticinar algo que no está en nuestro control”.

La referencia al “factor especulativo” encendió las alarmas del ruralismo que, otra vez, interpretó un significado negativo para la palabra “especulación” dirigida a los productores. Aunque no hubo réplicas en forma de comunicados, varios dirigentes recordaron que los granos son considerados como reserva de valor y como moneda para utilizar en el siguiente paso del proceso productivo. En otras palabras, hay que pensar en los insumos y alquileres de la campaña que viene.

Es difícil de entender que alguien que viene del mundo financiero, que tiene una enorme complejidad para manejar un sinnúmero de variables en los activos que se gestionan, llame “especulación” a simplemente buscar el mejor precio posible para la venta del grano que cosecha. Vender cuando todos venden equivale a cobrar el precio más bajo.

Si es una forma sutil de presionar para que se acelere la venta se sabe que la estrategia no tiene efecto. Hay sí un avance respecto de gestiones anteriores en las palabras de Caputo cuando señala que “no se puede controlar” ese supuesto factor especulativo innato. Pero ese avance discursivo tiene un límite real cuando la actual administración, que abraza el ideario liberal, mantiene una medida que adoptó el Banco Central en tiempos de Alberto Fernández por la cual se encarece el costo del crédito a los productores que tengan en stock más del 5% de la soja y del trigo. Hay políticas de Estado que se mantienen inalterables.

Otro de los límites discursivos del ministro de Economía ya no se refiere al pasado, sino al presente. Hace unas semanas, Caputo anunció en la red social X que en abril el Gobierno iba a anunciar una baja de aranceles para los fertilizantes. Pasaron los 30 días del cuarto mes del año y el anuncio no se concretó en el Boletín Oficial.

Pese a eso, en las últimas semanas hubo una baja del precio internacional de la urea y una recuperación del precio del trigo que alientan una perspectiva mejor para el cereal de la que se vislumbraba hace dos meses. La recuperación de la humedad en los suelos suma puntos a favor de la campaña de granos finos. Haciendo poco, el Gobierno podría salir bien parado con el trigo. Pero podría haber resultados algo más que modestos si tuviera la audacia de llevar a cero los derechos de exportación del cereal.

Hay quien cree que el agro tiene que “aguantar” y no realizar reclamos sectoriales porque el esfuerzo que se está haciendo por salir de la feroz crisis heredada es monumental. Aunque el argumento sea atendible, hay que recordar que la recuperación de la economía se logra de la mano del aumento de la inversión que, a su vez, le da un impulso a la rueda de la actividad económica. Y cuando se bajan impuestos, el sector privado invierte.

El trigo, con mejores perspectivas Mauro V. Rizzi

Pese a que en los últimos días hubo una recuperación de los precios internacionales de los granos por factores climáticos, las relaciones insumo/producto de cara a la próxima campaña agrícola siguen estando ajustadas. Después de tres años de sequía, el estrés financiero está pasando factura. El exceso de optimismo del Gobierno en referencia al comportamiento del agro lo puede inducir a cometer errores. Por más adhesión ideológica que se presente, si los números dicen otra cosa, el aporte del agro a la recuperación de la economía será escaso en relación a lo que puede lograr.