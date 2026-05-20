Cosecha récord: en lo que va de mayo llegó un 40% más de camiones a los puertos cerealeros

Mayo viene marcando niveles históricos de actividad en el ingreso de camiones a los puertos cerealeros. En lo que va del mes, el movimiento hacia las terminales portuarias, fábricas y molinos se ubicó muy por encima del registrado un año atrás, impulsado por el fuerte volumen de la cosecha 2025/26, especialmente de maíz y soja. Según operadores del sector, durante los primeros 15 días se observaron niveles de arribos que no se daban desde hace mucho tiempo y, aunque el pico más fuerte habría comenzado a moderarse en los últimos días, todavía se espera un flujo elevado y sostenido de mercadería durante buena parte del año. Según datos elaborados sobre información de la firma Williams Entregas, hasta hoy, 20 de mayo, ingresaron a los diferentes puertos 142.063 camiones, frente a los 101.690 registrados en igual período de 2025. Esto representa un incremento del 40%. El aluvión se da en el contexto de una cosecha récord superior a los 160 millones de toneladas de granos.

Los registros corresponden a los puertos del Gran Rosario y zonas aledañas, Dársena Buenos Aires–Entre Ríos, además de las terminales de Necochea y Bahía Blanca. En el caso de 2025 hay que considerar que los datos no incluyen los domingos 4, 11 y 18 de mayo, jornadas que no figuran en los registros oficiales.

Si bien el incremento en el ingreso de camiones se dio con todos los principales cultivos, el maíz fue el que mostró el mayor salto entre los granos de mayor volumen comercializado. Hasta hoy ingresaron 45.404 camiones, frente a los 28.526 registrados en igual período del año pasado, lo que representó una suba del 59%. La soja también mostró un fuerte incremento: pasó de 57.244 a 76.033 camiones, un 33% más.

El maíz lideró el ingreso de camiones Shutterstock

En trigo, el movimiento subió de 7942 a 9125 camiones, con un alza del 15%. El girasol también tuvo un crecimiento importante, al pasar de 4053 a 6869 unidades, un incremento del 69%. En el caso del sorgo, los ingresos aumentaron de 1053 a 1861 camiones, una suba del 77%. La cebada fue el único cultivo que prácticamente se mantuvo estable, con una leve baja inferior al 1%, de 2872 a 2862 camiones.

“Se va a sostener un muy buen ingreso de camiones, en forma pareja y sostenida entre los 4500 a 5500/5800 al inicio de cada día”, afirmó Fernando Turín Marcelo Manera

Para Fernando Turín, de Agroentregas y referente del monitoreo de ingresos de camiones, los primeros días de mayo mostraron un nivel de actividad poco habitual. “Los primeros 15 días de mayo fueron extraordinarios en cuanto a cantidad de ingresos, cosa que no se daba desde hace mucho”, señaló.

Según explicó, en los últimos días comenzó a moderarse el pico de ingresos, aunque el flujo seguiría en niveles elevados durante los próximos meses. “Entiendo, en base a la experiencia, que la cresta de la ola comenzó a bajar desde este fin de semana que pasó”, indicó.

De acuerdo con su análisis, hacia adelante el ingreso diario se mantendría estable, pero en niveles altos. “Se va a sostener un muy buen ingreso de camiones, en forma pareja y sostenida entre los 4500 a 5500/5800 al inicio de cada día”, afirmó.

Turín también advirtió que podrían aparecer nuevos picos vinculados al avance de la cosecha tardía de maíz o a cuestiones comerciales. “Puede que haya algunos días o semanas más explosivas con la cosecha del maíz tardío, o bien por una ventana de baja de retenciones que haga que se venda mucho como ocurrió la vez pasada, donde tuvimos un diciembre y enero también extraordinarios”, explicó.

El maíz y la soja lideraron el fuerte aumento del movimiento de camiones hacia las terminales portuarias Marcelo Manera

Este movimiento está respaldado por una cosecha récord superior a los 160 millones de granos entre todos los granos. Según estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, la campaña de maíz 2025/26 se perfila como la más grande de la historia argentina, con una producción estimada en 68 millones de toneladas sobre 10,2 millones de hectáreas sembradas. El volumen supera ampliamente los 50 millones de toneladas obtenidos en la campaña anterior. En trigo también se registraron números históricos. La campaña 2025/26 cerró con una cosecha estimada en 29,5 millones de toneladas sobre 7,1 millones de hectáreas sembradas. En soja, aunque la cosecha no será récord, se prevé una producción de 50 millones de toneladas.

A esto se suma el girasol que, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, alcanzó una producción récord de 6,6 millones de toneladas, el volumen más alto de los últimos 27 años.

En el sector consideran que todavía queda una gran cantidad de mercadería por cosechar, almacenar y comercializar, por lo que esperan que el movimiento de camiones continúe sostenido durante buena parte del año. “Queda mucha mercadería por cosechar y acopiada de esta excelente cosecha, por lo que se prevé una entrega sostenida y pareja durante todo el año”, resumió Turín.