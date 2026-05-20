La Argentina completó en tiempo récord la cuota de exportación de huevos a la Unión Europea

A poco más de dos semanas de la entrada en vigor del acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea (UE), la Argentina completó el 100% de la cuota habilitada para exportar huevos a ese mercado. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Según precisó el funcionario a través de X, los envíos corresponden a huevos producidos en granjas ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. La mercadería atraviesa un proceso industrial en plantas de procesamiento locales antes de ser distribuida en distintos destinos del mercado europeo.

Caputo señaló que “detrás de este nuevo logro del campo argentino hay mucho trabajo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados”. En ese sentido, vinculó el desempeño exportador con las políticas orientadas a ampliar el acceso de los productos argentinos al comercio internacional.

El ministro también remarcó la importancia de avanzar en acuerdos comerciales que permitan reducir aranceles para las exportaciones nacionales. “Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor”, expresó.

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Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea a 15 días de la entrada en vigor del acuerdo comercial.



Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

En su mensaje, Caputo felicitó, además, al secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo Lavigne, y el canciller, Pablo Quirno, por el trabajo realizado en torno a la apertura y consolidación de mercados externos para la producción argentina.