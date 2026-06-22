Cumbre de expertos: debate de alto nivel sobre un tema clave para la producción de carne argentina

Recientemente Córdoba fue el epicentro del Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB). Contó con más de 500 asistentes en la Universidad Católica de Córdoba (UCC). El lema fue “La genética siempre está”.

Según informaron, durante dos jornadas, referentes nacionales e internacionales de la producción, la investigación, la industria frigorífica, las asociaciones de criadores y el ámbito académico participaron en debates técnicos de alto nivel donde se analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la ganadería en un escenario de creciente demanda de eficiencia, competitividad y sostenibilidad.

“La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles de debate y mesas redondas orientadas a mostrar cómo la genética se consolida como una de las principales herramientas para agregar valor a toda la cadena productiva”, dijeron.

“Al inicio, y luego de la bienvenida del Rector de la UCC, Padre Andrés Aguerre, de la Compañía de Jesús y de la apertura de Tiziana Prada, presidente del FAGB, el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, destacó la importancia de la innovación, la genética y el trabajo articulado entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo de la ganadería argentina", agregaron.

La cumbre se hizo en Córdoba

Participaron entre los expertos en el congreso el analista ganadero Víctor Tonelli, y el presidente del Conicet Daniel Salamone, “que abordó la edición génica como temática innovadora”, se dijo.

"También dejaron su aporte Aníbal Pordomingo, Mauricio Alvarez y Santiago Nava del INTA. Además de Elly Navajas, con su presentación acerca de las emisiones de metano y Guillermo Pigurina, representante de la Industria Frigorífica, ambos de Uruguay", señalaron. Indicaron que Juan José Grigera Naón, presidente de la OPIC y Erika Schild de CREA, hicieron grandes aportes en su mesa redonda de debate.

“En sección de calidad de carne estuvo presente Liliane Sugisawa, responsable de la evolución de la raza Nelore en Brasil. Y en representación de la industria y abordando el pago por calidad en la Argentina, José María Roca, gerente del Frigorífico Logros, realizó un panel con el periodista Silvio Baiocco, realmente para recordar", agregaron.

De acuerdo con la información, “en cuanto a Genética y Rentabilidad, Fernando Cardoso, jefe Embrapa Sul de Brasil, Carlos Ojea Rullán, Santiago Debernardi e Ignacio Cabo, conformaron un destacado panel de debate liderado por Ignacio Berengúa".

Lucas Cutaia, especialista en reproducción y Santiago Utsumi en tecnología, hablaron de las herramientas de alto impacto aplicadas a la actividad ganadera, mientras que Silvio Marchetti (SAGyP), presentó los avances del sistema oficial de tipificación en Argentina.

Hubo más de 500 asistentes en la Universidad Católica de Córdoba

Otro de los momentos más comentados del congreso, según se remarcó, fue la presentación del panel conformado por Matías Bermann, investigador de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), Sebastián Munilla, Agustín Curutchet, María Calafe y Pedro Borgatello, quienes aportaron una mirada profunda sobre las evaluaciones genéticas y la genómica en bovinos de carne. “Sus planteos despertaron un gran interés entre los asistentes y generaron un intenso intercambio de ideas, consolidándose como uno de los espacios de debate técnico más enriquecedores de ambas jornadas”, expresaron.

Por su parte, el especialista español Javier Martínez Aldanondo habló de la inteligencia Artificial y su potencial de aplicación, además de otros referentes de CREA, INTA, CABIA, universidades y empresas vinculadas al desarrollo genético bovino, expresaron.

“Los contenidos abordaron temas estratégicos como mercados ganaderos, genética, evaluaciones genéticas, reproducción, calidad de carne, eficiencia productiva, rentabilidad y nuevas tecnologías aplicadas a la producción bovina”, subrayaron.

Los organizadores señalaron: “A lo largo del Congreso, se destacó la importancia de la genética como motor de innovación y como una herramienta concreta para incrementar la productividad, mejorar la calidad de los rodeos y fortalecer la competitividad de la ganadería argentina en los mercados nacionales e internacionales".