Cuota Hilton: satisfacción en la industria frigorífica exportadora sobre cómo se repartió el millonario cupo de carne para Europa

Escuchar

Después de que el Gobierno oficializara el reparto de la cuota Hilton, de cortes de alto valor comercial a Europa con hacienda criada a pasto, en el sector exportador calificaron de “positiva” la adjudicación. La resolución, firmada por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, definió este lunes que el reparto para el ciclo 2024/2025 será de 28.346,234 toneladas y 111 toneladas para el Reino Unido. Además, se constituyó un fondo de libre disponibilidad de 1042,766 toneladas para repartir en determinadas circunstancias, según la evolución del negocio. Esto a la industria, dijeron los expertos consultados, da previsibilidad. Destacaron el hecho de que se mantenga el criterio de aplicación de las cuotas con el historial de exportaciones.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, dijo que están conformes por la distribución con el régimen que ya se viene aplicando en el país, que es por past performance, lo que asegura la participación de todos los operadores y premia al que más exporta fuera de lo que es la cuota Hilton. “La distribución está bien, es positiva, cumple el régimen”, precisó.

La cartera que conduce Vilella señaló que fueron 66 las empresas adjudicatarias que ya conocen el tonelaje asignado para operar en el ciclo comercial que va del 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. De ese número de firmas, 10 grupos económicos se quedaron con el 63,67% de la cuota.

En el sector resaltaron la continuidad sobre la forma en que se adjudica y valoraron que la distribución se haya oficializado antes de este 30 de junio del corriente, cuando se vence la cuota anterior. Según indicaron, esto le da tranquilidad a la industria. “Eso le da previsibilidad al mercado. En otras épocas no pasaba y en esto por lo menos hemos madurado. Es importante que se mantiene el hecho de resaltar de que se mantiene como política de Estado entregar a los grupos de productores también”, precisó Fernando Canosa, de la consultora Conocimiento Ganadero.

Fernando Canosa, de la consultora Conocimiento Ganadero Gentileza

De acuerdo con la resolución, el proceso de inscripción a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) estuvo vigente entre el 16 y el 30 de mayo. En este tiempo se inscribieron 67 postulantes para obtener una licencia de exportación en el marco del contingente arancelario. Este cupo se otorga con ciertos criterios basados en el historial de exportación de los frigoríficos a todos los países del mundo, no solo Europa.

“Aquellas cuotas que algún frigorífico no las cumple, se reparte entre los que cumplen”, agregó. La falta de cumplimiento de la cuota del ciclo 2023/24 [al 18 del actual tenía un nivel de cumplimiento del 92,5%], indicó, fue por las limitaciones que había en el primer semestre del 2023, cuando la industria estaba condicionada para exportar. Vale recordar que el Gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones para exportar siete cortes de carne vacuna que había dispuesto la administración de Alberto Fernández. A esto se le sumaba, según Canosa, un tipo de cambio que no acompañaba al sector, además de la sequía.

Respecto de la adjudicación de las cuotas entre industriales, agregó que es normal que haya discrepancias en la distribución, pero resaltó la decisión del Gobierno de que haya previsibilidad para quienes tienen que hacerlo. “Es mejor para el mercado que siempre haya mayores demandantes. Ninguna concentración es buena. Si hay industrias que no cumplen, normalmente que no cumplen, se tiene que analizar. La distribución ahora va desde las industrias de origen brasileño a industrias chicas que están comenzando con pocas toneladas, me parece importante porque si no se convierte en un negocio de pocos”, afirmó.

El protocolo para la Hilton solo plantea el engorde a pasto, salvo situaciones de emergencias climáticas Archivo

La cuota tiene en cuenta la past performance, es decir, la participación de los exportadores en años anteriores. “En la medida que hay industrias que son más cumplidoras, que pueden exportar más, porque tienen fábricas más grande, es lógico que pase esto. Sin embargo, si existe la posibilidad de que entren otros, donde hay un 10% del total de la cuota que la pueden también exportar los grupos de productores, significa que está bien equilibrado. Todo siempre es mejorable. Hay que resaltar el hecho de que se ha hecho con tiempo, se ha anticipado. Hubo años en que se sabía cómo se repartía a mitad de camino. Ahora se conoce antes del 30 de junio, me parece que es una buena decisión y le da previsibilidad al negocio”, planteó.

El hecho de que se continúe con el grupo de productores, señaló, es una buena decisión porque esto le permite a los productores conocer cómo es un negocio que genera un valor adicional.