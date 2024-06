De “bonanza” a “tormenta perfecta”: las ventas de yerba mate están en los mínimos en 6 años y la salida de la V es incierta

Escuchar

POSADAS, Misiones.- En el sector yerbatero, que hasta el año pasado venía experimentando una bonanza tanto entre los productores primarios como en las industrias, ya se habla de “tormenta perfecta” o “círculo perverso”. También se habla de “Ley de la Selva” en un rubro donde hasta el 10 de diciembre último rigió una regulación y ahora, tras más de 20 años, quedó totalmente liberado al libre juego de la oferta y la demanda. No sólo de los productores chicos, de menos de 30 hectáreas, con las grandes industrias, sino también el de las yerbateras con los dueños de las góndolas: supermercados y mayoristas.

Anteayer se conocieron los datos de abril último que confirmaron que las ventas siguen en niveles mínimos en casi seis años, ya que bajaron 21% versus igual mes del año pasado, algo que se traslada en menores precios que se pagan a los pequeños productores de hoja verde, casi en su totalidad de la provincia de Misiones.

Un productor misionero plantó anteayer en el Obelisco una planta de yerba mate, que sólo se cultiva en Misiones y Corrientes. Sin embargo, en el Jardín Botánico hay algunas plantas que se implantaron hace unos años

Como las ventas están flojas, algunas marcas salen a bajar los precios y ahí las cadenas comerciales aprietan el acelerador y piden más, solicitando incluso bajas de precios para las existencias que ya compraron. Algunas yerbateras aceptan y se dan vuelta y le pagan menos al productor.

Por eso un grupo de estos “colonos”, como se los conoce en Misiones, organizaron una gran mateada en el Obelisco para visibilizar el drama que viven por los precios de la materia prima que ahora también se pagan a 30, 60 o 90 días. Hoy la actividad está desregulada por el DNU 70/23 y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó de tener poderes para arbitrar entre grandes y chicos jugadores.

En este marco, se conoció que las ventas de yerba mate siguen por el piso, en el menor nivel en casi seis años según los datos que publicó el INYM. Los despachos a salida de molino, que releva la cantidad de paquetes de yerba que las industrias de Corrientes y Misiones vendieron a sus propias cadenas de distribución, mayoristas, supermercados y otros eslabones comerciales, alcanzaron en abril pasado apenas los 18,5 millones de kilos, con una caída de 21% respecto el mismo mes del año anterior.

Incluso son menores a los del mes de marzo, cuando los despachos alcanzaron apenas 18,8 millones de kilos, con una merma de 30% interanual. ¿Qué está sucediendo? Según los gerentes comerciales de tres marcas líderes consultadas por LA NACION, el consumo no se resintió tanto, pero si las compras que hacen supermercados o mayoristas a las yerbateras. Esto porque durante los últimos meses del año pasado, con la incertidumbre y la expectativa de una devaluación, combinada con la imposibilidad de comprar dólares por el cepo, muchos comercios se stockearon con yerba y otros productos de consumo masivo fáciles de guardar y de colocación asegurada.

El ministro del Agro de Misiones, Facundo Sartori (campera verde oliva) junto a productores en el Obelisco

Desde marzo pasado, las ventas que venían en valores de entre 23 y 25 millones de kilos cayeron a los mencionados valores, que rondan los 18 millones de kilos. Ante ese panorama de ventas muy flojas, varias marcas líderes al no poder cumplir con los objetivos de ventas en el mercado, salen a incentivar la colocación en las góndolas con mayores rebajas.

“Es la tormenta perfecta”, graficó el ejecutivo de una firma líder. “Después las industrias que bajan los precios trasladan esos menores valores a los precios pagados al productor”, completó.

Despues de 12 meses con despachos a salida de molino por entre 23 y 26 millones de kilos, las ventas de las industrias yerbateras a la cadena comercial tuvieron bajas

En otras dos marcas líderes los gerentes completaron el mismo panorama. “La luz al final del túnel es que marzo fue pésimo y abril fue un poco mejor que marzo, mayo está siendo un poco mejor que abril. Esperamos que para agosto los niveles de venta de yerba mate estén ya en los valores normales”, explicó otro ejecutivo.

“El precio está quieto, no se mueve, o está a la baja en algunos casos”, coincidió ese directivo. Casi todos piden hablar en off the record porque el malestar entre los productores es muy grande con los industriales, ante el bajo precio que se está pagando por la materia prima. LA NACION realizó un relevamiento en un mayorista de Posadas. Un pack de Romance de 10 unidades de 1 kilo estaba a 27.407 pesos (2740 el kilo). El pack de medio kilo de Mate Rojo en 1252 pesos. Una unidad de Amanda de 2 kilos a 6214 pesos. La yerba Primicia, de la líder Las Marías, tenía un valor de 2549 pesos el kilo y la Mañanita de 1 kilo, 3187 pesos.

Los productores misioneros que estuvieron visibilizando su situación en el Obelisco también fueron a la Casa Rosada donde fueron recibidos por funcionarios de tercer nivel: el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Sergio Iraeta, y Javier Lanari, subsecretario de Prensa de Casa Rosada.

El dato en sí ilustra cómo el gobierno nacional desoyó los pedidos casi desesperados de los directores del INYM por la producción, los tareferos, las cooperativas y la provincia de Misiones, que piden la urgente designación de un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que sigue funcionando ya sin sus facultades regulatorias, pero está acéfalo desde el 10 de diciembre pasado. El lunes se cumplirá medio año con este organismo acéfalo y sin un presidente con autoridad suficiente para pedir medidas a la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, el ente bajo cuya órbita funciona el INYM.