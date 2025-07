“De reconocida trayectoria”: once empresas se disputarán el control de la cerealera del mayor default de la historia

SANTA FE.- Finalmente, la etapa de inscripción de interesados en el salvataje de la agroexportadora Vicentin llegó a su fin y el proceso de cramdown se encamina a cumplir con un objetivo: evitar la quiebra. Según confirmó el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la causa, “se han inscripto once interesados, en su mayoría empresas industriales de reconocida trayectoria en el rubro”. Vicentin entró en concurso de acreedores en febrero de 2020 tras caer en default: arrastra más de US$1500 millones en deudas.

La lista refiere a Molinos, Bunge, Viterra, ACA, Grassi, LDC (Louis Dreyfus Company), UAA (Unión Agrícola de Avellaneda), Atilio Marotte, Yabitel, Barbero y Bioenergías. El número de empresas se cerró con la inscripción a última hora de LDC Argentina SA, uno de los gigantes globales de la agroexportación.

Lorenzini había indicado que incluso la propia Vicentin con sus accionistas puede participar como oferente en esta etapa, y que conocer de antemano a los interesados podría permitirle mejorar su propuesta original. Finalizada la etapa de inscripción, se abrirá la siguiente, donde se evaluarán antecedentes y propuestas económicas, donde algunos operadores menores seguramente estarán dispuestos a recibir propuestas de los considerados importantes en este tipo de negocios.

“Se han inscripto once interesados, en su mayoría empresas industriales de reconocida trayectoria en el rubro, demostrándose así la existencia de interés genuino en participar del período de concurrencia. Se han inscripto inclusive aquellas empresas que otrora mantuvieron negociaciones con la sociedad concursada en forma directa, demostrando una vez más su compromiso con la búsqueda de alternativas para esta crisis”, sostuvo el magistrado en declaraciones que publicó la prensa de Reconquista. Tras la evaluación, en las próximas semanas –quizá la última de julio o la primera de agosto, teniendo en cuenta el receso judicial- se conocerán los oferentes finales y sus planes para el salvataje de la agroexportadora concursada.

La planta de Vicentin en la localidad santafesina de Avellaneda LA NACION

Se recordó que las empresas que decidan continuar en carrera deberán pagar un canon, según estipula el proceso, como requisito previo para la presentación de propuestas definitivas.

En tanto, desde el sector gremial se sigue con atención todas las novedades surgidas en sede judicial. Las tres plantas de Vicentin siguen procesando granos a fasón, los empleados cobran normalmente los salarios, pero nadie descuida que lo más importante es asegurarse la continuidad de la actividad para lo que resta del año y los siguientes.

Por otra parte, el juez Lorenzini rechazó el Recurso de Revocatoria presentado por el directorio desplazado de Vicentin Saic, representado por el abogado Guido Ferullo, que pretendía frenar la apertura del cramdown. El magistrado consideró que el recurso era “absolutamente infundado” y que “la apelación subsidiaria era improcedente, por lo que ambas fueron denegadas in limine”.

El juez Fabán Lorenzini, a cargo del concurso de Vicentin ReconquistaHOY

El juez recordó que los recursos de queja ante la Corte Suprema de Santa Fe y la Corte Federal no tienen efecto suspensivo, por lo tanto, no impiden la ejecución de la resolución que ordenó abrir el salvataje. También señaló que el planteo de Vicentin no contenía fundamentos jurídicos válidos, ni acreditaba agravios concretos. Desestimó, además, las críticas al sistema de pre-registro de interesados, calificándolas como irreflexivas y contrarias al principio de conservación de la empresa.

El magistrado sostuvo en su resolución: “El registro tuvo por finalidad marcar un primer hito procesal que nos permitiera luego avanzar en firme con el diseño definitivo”.