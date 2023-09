escuchar

ROSARIO.- Las retenciones a la soja le han sacado en ingresos genuinos a la producción alrededor de US$500 millones por mes desde 2016 a la fecha. Por otra parte, la continuidad del tributo hizo que se perdieran 4 millones de hectáreas en el área sembrada. En este contexto, en la industria exportadora piden que los candidatos presidenciales cumplan con sus propuestas de reducir los derechos de exportación. El complejo de la soja en un año normal en materia climática aporta al país exportaciones más de US$20.000 millones entre grano, harina y aceite de soja.

El mensaje lo dieron los CEOs y principales empresarios de la industria aceitera del país en el Seminario Acsoja 2023, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario. De no eliminarse las retenciones, dijeron, la Argentina “va a seguir en la decadencia”.

En el panel, que fue moderado por Luis Zubizarreta, directivo de Acsoja y de Ciara-Cec, participaron: Roberto Urquía, accionista de la aceitera AGD; Juan José Blanchard, Chief Operating officer de Louis Dreyfus; Pablo Noceda, CEO y gerente general de Molinos Agro; Alfonso Romero, managing director de Cofco; Pablo Scarafoni, managing director, commercial operations, CASC South America de Cargill; y Julián Echazarreta, director de relaciones institucionales de ACA.

Julián Echazarreta (ACA), Pablo Noceda (Molinos Agro), Juan José Blanchard (LDC), Luis Zubizarreta (Acsoja/Ciara-CEC), Alfonso Romero (Cofco), Pablo Scarafoni (Cargill) y Roberto Urquía (AGD) Marcelo Manera

Romero explicó que el año pasado la molienda mundial de soja fue de 329 millones de toneladas, es decir que creció alrededor de un 25%, sobre todo por Brasil y Estados Unidos. “La Argentina, el próximo año, debería estar moliendo los mismos 40 millones de toneladas que desde 2014. Hemos perdido en términos relativos casi cinco puntos de participación mundial, y en términos de porcentaje el 21% que teníamos hace 10 años, contra el 16% que tenemos hoy, es casi un tercio de nuestra participación. Hemos cedido a otros orígenes con los cuales competimos en igualdad de condiciones, por el incentivo de precios que tiene cada uno de los países para moler”, señaló.

“En los últimos años, hemos perdido casi 4 millones de hectáreas del área sembrada, que estamos recuperando levemente en este año que empieza El Niño. La industria aceitera está sufriendo muchísimo. Estamos en una capacidad ociosa récord del 60% que son cinco meses del año, en que se podría moler toda la soja disponible”, dijo Romero.

Urquía dijo que el sector está viviendo un momento de quiebre porque la Argentina está cerca de tener un nuevo gobierno. “Los gobiernos desde 2016-2017 han permitido, por el maltrato que le han dado a la soja, que la Argentina deje de percibir mensualmente US$500 millones. Hemos caído desde ese año 4 millones de hectáreas y no es que la ganó otro cultivo. Se han perdido porque son tan altos los derechos de exportación que no hay incentivo a sembrar en zonas alejadas de los puertos y en zonas que no son tan fértiles como la pampa húmeda, como Santiago del Estero, Chaco o NOA”, enumeró.

Los exportadores alertaron sobre el estancamiento del cultivo Marcelo Manera

Según dijo, las retenciones, hoy del 33%, han tenido a la soja “prisionera”. Agregó: “Tenemos un atraso tecnológico en la semilla importante y los países vecinos están totalmente en avanzada. Esto ha hecho que repercuta en el sector de la molienda. Brasil pasó los 150 millones de toneladas de producción. Esto de querer cargarle a la soja a sus espaldas una serie de ingresos para sostener un estado deficitario ha hecho que estemos en esta situación. Confío en que la gente que asuma el 10 de diciembre entienda esto, que no es para inteligentes ni eruditos, solo para quienes apliquen el sentido común, de que a la soja hay que liberarla, y que la gente en el campo avance y que tengamos los elementos y las herramientas adecuadas”.

Zubizarreta explicó que el dinero que se deja de percibir por las retenciones no ingresa a la economía del país. “Todo ese dinero que resignamos deja de circular en la economía y nos empobrece año tras año”, puntualizó.

Los empresarios contextualizaron que el fuerte estancamiento es insostenible, por lo que el próximo gobierno debe dar igualdad de condiciones tributarias a la soja en relación con los otros granos Marcelo Manera

Noceda acotó que la Argentina necesita ser competitiva en toda la cadena, el 90% de lo que produce lo exporta. Para poder ser competitiva con otros orígenes de soja, como Estados Unidos o Brasil, necesita ser extremadamente competitiva en todos los eslabones. “Tenemos que agregar valor para llegar a ser muy competitivos porque estamos muy lejos, y tenemos que acortar costos para que al productor argentino le llegue el mejor precio y la producción siga creciendo”, afirmó.

Antes de finalizar, los empresarios pidieron a los candidatos presidenciales que cumplan con las propuestas de reducir las retenciones. “A la soja hay que liberarla, que avance en producción e industrialización. La Argentina con otras políticas de comercialización y producción podría producir 180 millones de toneladas [entre todos los granos]”, cerraron.