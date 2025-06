“Decidimos actuar”: invirtieron $300 millones para poner el primer feedlot cooperativo del país

Con una inversión total de $300 millones, la Federación de Cooperativas Agropecuarias (Uncoga) inauguró en Humboldt, Santa Fe, el primer feedlot cooperativo del país. El proyecto busca integrar la cadena de valor “hacia atrás”, desde la producción primaria hasta la comercialización final y resolver una vieja problemática de los tambos de la región: el escaso aprovechamiento de los terneros machos Holando. Tiene capacidad para 1000 cabezas de ganado en una primera etapa y la proyección es alcanzar luego entre 6000 y 8000 animales.

Sebastián Viarengo, presidente de la entidad, contó que la idea empezó a tomar forma hace un año y medio cuando las nueve cooperativas que forman parte de Uncoga —ubicadas entre el centro-oeste de Santa Fe y el centro-este de Córdoba— notaron que tenían un problema en común. Aunque no se dedican solo a la ganadería, esta actividad es muy importante para todas y muchas se encuentran en una de las principales zonas lecheras de Sudamérica. “Muchos de nuestros asociados son tamberos, y esos terneros se estaban desaprovechando”, explicó.

Como no se destinan a reposición, los machos Holando suelen criarse en condiciones marginales, con alimentación deficiente y sin valor agregado. “Viendo esta necesidad, como Federación —que somos dueños del frigorífico Sodecar en Rafaela— decidimos actuar”, señaló Viarengo.

El nuevo feedlot cooperativo permite que esos animales ingresen a un sistema de engorde planificado, con buena alimentación, manejo técnico y seguimiento sanitario. De ese modo se mejora la calidad de la carne y se garantiza un abastecimiento estable para las bocas de expendio que Uncoga ya opera a través de Sodecar.

Alberto Candelero, presidente del directorio de Sodecar; Felipe Tavernier, consejero de Uncoga y consejero de la entidad en Coninagro; Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y Sebastián Viarengo, titular de Uncoga

“Con esto cerramos el ciclo productivo”, afirmó Viarengo. El frigorífico Sodecar, propiedad de la Federación, emplea a 450 personas y opera en dos grandes áreas: chacinados —donde se ubican entre los cuatro principales frigoríficos del país— y carne vacuna.

En este último rubro abastecen tanto al mercado externo como al interno, con siete carnicerías propias en Rafaela y Sunchales, un punto de venta mayorista en Jujuy y distribución directa en otros puntos del país. “Por eso teníamos una demanda de carne sostenida y, al mismo tiempo, muchos terneros Holando desperdiciados”, explicó.

Viarengo relató que la puesta en marcha del feedlot cooperativo fue un desafío, especialmente porque se dio en un contexto económico adverso. “En ese momento la situación económica y financiera del país no era la mejor. No había préstamos, no había financiación, nada. Pero, a pesar de todo eso, con el apoyo de las cooperativas y de Coninagro se fue consiguiendo algo de financiamiento. A los meses, la situación se revirtió y, con algo de capital propio —muy poco— y muchos préstamos, se pudo llegar a la inauguración del feedlot", describió.

El nuevo establecimiento, habilitado por la provincia de Santa Fe, tiene capacidad para 1000 cabezas en esta primera etapa. Ya comenzaron los trámites para ampliarlo a 3000 animales y la proyección máxima ronda entre 6000 y 8000 cabezas, dependiendo de la superficie disponible y la normativa sobre el sector. “Uno de los grandes beneficios del feedlot es que te permite homogenizar la calidad de la carne y programar las salidas a faena. Eso garantiza abastecimiento constante a nuestras carnicerías y el mercado”, explicó.

Actualmente el feedlot genera entre 10 y 13 empleos directos, incluyendo operarios, personal administrativo y asesores técnicos. A eso se suma un número difícil de cuantificar de empleos indirectos, como camioneros, proveedores de alimento y prestadores de servicios. “El impacto regional es muy importante, porque dinamiza a toda la comunidad rural”, remarcó Viarengo.

Buscan aprovechar los terneros Holando

Por último, Viarengo subrayó lo que representa el proyecto para la Federación: “Es un paso importantísimo. Uno de los principios del cooperativismo es la cooperación entre cooperativas y eso fue lo que hicimos: integrarnos hacia atrás. Este proyecto revaloriza la producción de nuestros asociados”.

Señaló que el feedlot marcó una nueva forma de trabajo dentro de la institución. “Es el primer proyecto que se trabajó de manera transversal, por áreas: legales, administración, finanzas, ingeniería, ambiente, comercio. Participaron unas 30 personas. A partir de ahora, todos los proyectos se van a trabajar así”, aseguró.